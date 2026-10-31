Mluví se o vás jako o vycházející hvězdě. Jak se s takovým titulem žije? Jak ho přijímáte?
Díky tomu, že jsem byl za poslední rok vidět v poměrně dost projektech, vstupuju do širšího povědomí. Ale i tak nevím, jestli ten titul chci úplně přijmout. Sám o sobě bych neřekl, že jsem vycházející hvězda, spíš že už jsem tak trošku vidět. Mohl bych takový „titul“ přijmout a mohlo by mi to rychle stoupnout do hlavy, ale já si o sobě doopravdy nemyslím, že bych byl nějakou hvězdou. To opravdu ne.
Mám štěstí, že jsem se zatím setkal s hereckými kolegy, kteří mě berou jako sobě rovného, i když jsem mladší. Dosud jsem se nesetkal s nikým, kdo by mi dával najevo, že je někdo víc.