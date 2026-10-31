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Už rozumím, proč mě rodiče před herectvím varovali, říká Max Dolanský

Marina Pilařová
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Maxe Dolanského můžete znát z filmů Říkají mi Lars (2026) nebo Po večerce (2026). | foto: archiv TV Prima

Ačkoli pochází ze slavné herecké rodiny, profesi mu nejdřív rozmlouvali. Jenže… Nemohl si pomoct, prknům, která znamenají svět, a filmové kameře Maximilián Dolanský propadl. Jde ale vlastní cestou, která ho zavedla až do Ostravy.

Mluví se o vás jako o vycházející hvězdě. Jak se s takovým titulem žije? Jak ho přijímáte?
Díky tomu, že jsem byl za poslední rok vidět v poměrně dost projektech, vstupuju do širšího povědomí. Ale i tak nevím, jestli ten titul chci úplně přijmout. Sám o sobě bych neřekl, že jsem vycházející hvězda, spíš že už jsem tak trošku vidět. Mohl bych takový „titul“ přijmout a mohlo by mi to rychle stoupnout do hlavy, ale já si o sobě doopravdy nemyslím, že bych byl nějakou hvězdou. To opravdu ne.

Mám štěstí, že jsem se zatím setkal s hereckými kolegy, kteří mě berou jako sobě rovného, i když jsem mladší. Dosud jsem se nesetkal s nikým, kdo by mi dával najevo, že je někdo víc.

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Už rozumím, proč mě rodiče před herectvím varovali, říká Max Dolanský

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Maxe Dolanského můžete znát z filmů Říkají mi Lars (2026) nebo Po večerce...

Ačkoli pochází ze slavné herecké rodiny, profesi mu nejdřív rozmlouvali. Jenže… Nemohl si pomoct, prknům, která znamenají svět, a filmové kameře Maximilián Dolanský propadl. Jde ale vlastní cestou,...

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