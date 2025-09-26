Když loni na podzim začal předprodej vstupenek, hned také skončil. Lístky na všechna večerní vystoupení StarDance Tour byly vyprodány tak rychle, že to nikdo nečekal. K večerním show od 19 hodin tak organizátoři přidali ještě odpolední představení od 14 hodin. A i po těch se doslova zaprášilo.
Kde se prodávají lístky na StarDance Tour?
Poslední volné lístky byly na jaře a od té doby byly vstupenky v síti Ticketportal, která je hlavním distributorem pro StarDance Tour, beznadějně vyprodané. Tedy až do včerejška, kdy pořadatelé ohlásili, že uvolnili do prodeje vstupenky na většinu představení.
Ať už za to mohou nevyzvednuté rezervace nebo navýšení kapacit, v každém případě ve čtvrtek soutěž StarDance opět „otevřela brány“. Tentokrát nikoli hlasovací, ale platební. Otázkou je, na jak dlouho…
Vstupenky na pražskou show nabízí také síť Ticketmaster.
Kde jsou ještě volné vstupenky?
Aktuálně jsou ve hře Karlovy Vary, Ostrava, Brno, Pardubice a chvíli byla dokonce i Praha, kde je plánovaná pouze večerní závěrečná show.
|27. 9. 2025
|Karlovy Vary: KV Arena
|14:00 Odpolední show – vyprodáno
19:00 Večerní show – Poslední vstupenky
|4. 10. 2025
|Ostrava: Ostravar Aréna
|14:00 Odpolední show – Poslední vstupenky
19:00 Večerní show – Poslední vstupenky
|11. 10. 2025
|Brno: Winning Group Arena
|14:00 Odpolední show – Poslední vstupenky
19:00 Večerní show – Poslední vstupenky
|18. 10. 2025
|Liberec: Home Credit Arena
|14:00 Odpolední show – vyprodáno
19:00 Večerní show – vyprodáno
|25. 10. 2025
|Pardubice: Enteria arena
|14:00 Odpolední show – Poslední vstupenky
19:00 Večerní show – Poslední vstupenky
|4. 11. 2025
|Praha: O2 arena
|19:00 Večerní show – vyprodáno
Kolik stojí vstupenky na StarDance Tour?
Ceny se v průměru pohybují mezi 500 až 2 000 korunami. VIP tribuny včetně cateringového servisu pak stojí od 4 090 do 16 390 Kč.
|Karlovy Vary
|19:00
|1 490 Kč a 1 290 Kč
|Ostrava
|14:00
|990 Kč, 1 290 Kč a 1 990 Kč
|Ostrava
|19:00
|1 290 Kč a 1 590 Kč
|Brno
|14:00
|490 Kč, 990 Kč, 1 290 Kč a 1 490 Kč
|Brno
|19:00
|1490 Kč
|Pardubice
|14:00
|490 Kč a 1 990 Kč
|Pardubice
|19:00
|1 990 Kč
|Praha
|19:00
|790 Kč
Vstupenky se dají koupit i bokem, ale opatrně!
Díky uvolnění dalších lístků u oficiálního prodejce nebudou opozdilci nuceni kupovat předražené lístky z „druhé ruky“. Samozřejmě každému z nás se může stát, že kvůli nemoci změní plány, a na sociálních sítích se tak objevují nabídky rychlého prodeje. I když je to běžné, přesto organizátoři varují před bazarovým prodejem za nepřiměřeně vysoké ceny a hlavně před podvodníky, kteří jsou schopni vytvořit falzifikát, který pak u vstupu nebude fungovat.
„Společnosti Ticketportal a Ticketmaster, které prostřednictvím svých sítí pro Českou televizi prodej zajišťují, navíc upozorňují, že při odhalení přeprodávání mohou konkrétní vstupenky zneplatnit, a to bez nároku na náhradu škody. Platí tedy stejná pravidla, jako pro prodej na jakoukoliv jinou hudební či taneční halovou show,“ varuje kreativní producentka Lucie Kapounová.
StarDance jede za diváky po celé ČR: Program, účastníci, porota
StarDance Tour letos nahradí klasickou soutěžní show, kterou Česká televize vysílá vždy na podzim každou sobotu večer až do Vánoc. Poprvé se na obrazovkách objevila v roce 2006, kdy vyhrál Roman Vojtek s Kristýnou Coufalovou. Ve finále porazil Václava Vydru s Petrou Kostovčíkovou.
V novém formátu putovní StarDance Tour zatančí devět dvojic, v každém městě bude program stejný. I když se nebude soutěžit o královnu a krále tanečního parketu, vyslechnou si tanečníci i hodnocení poroty. Tu tvoří opět Tatiana Drexler, Jan Tománek a Richard Genzer a k nim se přidá Marek Zelinka, vítěz StarDance 2015 s herečkou Marií Doležalovou.
Kdo zatančí ve StarDance Tour?
- herečka Tatiana Dyková a Petr Čadek, kteří si odnesli stříbro z druhé řady v roce 2007, tedy už skoro před dvaceti lety
- moderátor Leoš Mareš, který ve StarDance tančil v roce 2015, se představí se Zuzanou Dvořákovou Šťastnou
- herec Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková, vítězové z roku 2018
- herec Jan Cina a Adriana Mašková, vítězové z roku 2021
- modelka a moderátorka Iva Kubelková a Martin Prágr, účastníci 2023
- herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička, vítězové 2023
- cukrář Josef Maršálek a Adriana Mašková, účastníci 2023
- kuchařka a food blogerka Chili Ta a Jakub Mazůch, účastníci 2024
- herec Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková, kralující pár StarDance, vítězové 2024