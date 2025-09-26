Uvolnily se lístky na StarDance Tour! V Praze zmizely během večera, kde ještě jsou?

Zuzana Stiboříková
  5:00
StarDance Tour vypukne za tři, dva, jedna teď! Turné oblíbené taneční soutěže startuje už v sobotu 27. září v Karlových Varech. Těsně před začátkem ohlásili pořadatelé bombu: část vstupenek na jinak beznadějně vyprodaná vystoupení se uvolnila!

StarDance Tour 2025 zavítá i do Karlových Varů | foto: Ticketportal

Když loni na podzim začal předprodej vstupenek, hned také skončil. Lístky na všechna večerní vystoupení StarDance Tour byly vyprodány tak rychle, že to nikdo nečekal. K večerním show od 19 hodin tak organizátoři přidali ještě odpolední představení od 14 hodin. A i po těch se doslova zaprášilo.

Kde se prodávají lístky na StarDance Tour?

Poslední volné lístky byly na jaře a od té doby byly vstupenky v síti Ticketportal, která je hlavním distributorem pro StarDance Tour, beznadějně vyprodané. Tedy až do včerejška, kdy pořadatelé ohlásili, že uvolnili do prodeje vstupenky na většinu představení.

Ať už za to mohou nevyzvednuté rezervace nebo navýšení kapacit, v každém případě ve čtvrtek soutěž StarDance opět „otevřela brány“. Tentokrát nikoli hlasovací, ale platební. Otázkou je, na jak dlouho…

Vstupenky na pražskou show nabízí také síť Ticketmaster.

Kde jsou ještě volné vstupenky?

Aktuálně jsou ve hře Karlovy Vary, Ostrava, Brno, Pardubice a chvíli byla dokonce i Praha, kde je plánovaná pouze večerní závěrečná show.

Program StarDance Tour 2025
27. 9. 2025Karlovy Vary: KV Arena14:00 Odpolední show – vyprodáno
19:00 Večerní show – Poslední vstupenky
4. 10. 2025Ostrava: Ostravar Aréna14:00 Odpolední show – Poslední vstupenky
19:00 Večerní show – Poslední vstupenky
11. 10. 2025Brno: Winning Group Arena14:00 Odpolední show – Poslední vstupenky
19:00 Večerní show – Poslední vstupenky
18. 10. 2025Liberec: Home Credit Arena 14:00 Odpolední show – vyprodáno
19:00 Večerní show – vyprodáno
25. 10. 2025Pardubice: Enteria arena14:00 Odpolední show – Poslední vstupenky
19:00 Večerní show – Poslední vstupenky
4. 11. 2025Praha: O2 arena19:00 Večerní show – vyprodáno

Kolik stojí vstupenky na StarDance Tour?

Ceny se v průměru pohybují mezi 500 až 2 000 korunami. VIP tribuny včetně cateringového servisu pak stojí od 4 090 do 16 390 Kč.

Aktuálně jsou k dispozici vstupenky:
Karlovy Vary19:001 490 Kč a 1 290 Kč
Ostrava14:00990 Kč, 1 290 Kč a 1 990 Kč
Ostrava19:001 290 Kč a 1 590 Kč
Brno14:00490 Kč, 990 Kč, 1 290 Kč a 1 490 Kč
Brno19:001490 Kč
Pardubice14:00490 Kč a 1 990 Kč
Pardubice19:001 990 Kč
Praha19:00790 Kč

Vstupenky se dají koupit i bokem, ale opatrně!

Díky uvolnění dalších lístků u oficiálního prodejce nebudou opozdilci nuceni kupovat předražené lístky z „druhé ruky“. Samozřejmě každému z nás se může stát, že kvůli nemoci změní plány, a na sociálních sítích se tak objevují nabídky rychlého prodeje. I když je to běžné, přesto organizátoři varují před bazarovým prodejem za nepřiměřeně vysoké ceny a hlavně před podvodníky, kteří jsou schopni vytvořit falzifikát, který pak u vstupu nebude fungovat.

„Společnosti Ticketportal a Ticketmaster, které prostřednictvím svých sítí pro Českou televizi prodej zajišťují, navíc upozorňují, že při odhalení přeprodávání mohou konkrétní vstupenky zneplatnit, a to bez nároku na náhradu škody. Platí tedy stejná pravidla, jako pro prodej na jakoukoliv jinou hudební či taneční halovou show,“ varuje kreativní producentka Lucie Kapounová.

StarDance jede za diváky po celé ČR: Program, účastníci, porota

StarDance Tour letos nahradí klasickou soutěžní show, kterou Česká televize vysílá vždy na podzim každou sobotu večer až do Vánoc. Poprvé se na obrazovkách objevila v roce 2006, kdy vyhrál Roman Vojtek s Kristýnou Coufalovou. Ve finále porazil Václava Vydru s Petrou Kostovčíkovou.

V novém formátu putovní StarDance Tour zatančí devět dvojic, v každém městě bude program stejný. I když se nebude soutěžit o královnu a krále tanečního parketu, vyslechnou si tanečníci i hodnocení poroty. Tu tvoří opět Tatiana Drexler, Jan Tománek a Richard Genzer a k nim se přidá Marek Zelinka, vítěz StarDance 2015 s herečkou Marií Doležalovou.

Kdo zatančí ve StarDance Tour?





Rihanna má třetí dítě. Vytoužená holčička dostala jméno po svém otci

Zpěvačka Rihanna (37) a rapper A$AP Rocky (36) přivítali na svět třetího potomka. Dočkali se holčičky a pojmenovali ji po tatínkovi Rocki. Snímek s dcerou zpěvačka zveřejnila na sociální síti.

25. září 2025  8:54

Otec Elona Muska čelí obvinění ze sexuálního zneužívání pěti svých dětí

Errol Musk (79), otec Elona Muska (54), s nímž se tento miliardář nebaví už mnoho let, byl obviněn ze sexuálního zneužívání. A to hned pěti svými dětmi. Podle dokumentů získaných deníkem New York...

25. září 2025  8:30

