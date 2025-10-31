Matka na to zemřela, vysvětluje Kluková své obavy po zlomenině nohy v krčku

Herečka Uršula Kluková (84) si v lednu po napadení psy zlomila nohu v krčku. Zranění jí nahnalo obrovský strach, protože po stejném úrazu zemřela její matka. V pořadu 13. komnata prozradila, jak k celé události došlo i jak je na tom s pohybem v současnosti.
Uršula Kluková v pořadu 13. komnata (říjen 2025)

Uršula Kluková v pořadu 13. komnata (říjen 2025) | foto: ČT/Pavla Černá

Uršula Kluková se netají svou zálibou v okultismu
„Koupila jsem si štěňátko a jela jsem pro něj do Broumova. Byli jsme na procházce, stálo tam u chodníku zaparkované auto a dva velcí psi v tom autě začali běsnit. Dveře byly jen přivřené, oni je vyrazili a skočili na mě. Já vzala to štěňátko do rukou a zvedla jsem ruce nahoru a oni se vrhli na mě a povalili mě,“ popisuje Kluková lednový incident.

„Náhodou jela kolem paní, popadla toho mého pejska, hodila ho do auta a zavřela. Ty psy pak zpacifikovali, jenže já už ležela hlavou na silnici, na chodníku jsem měla zbytek těla a cítila jsem, jako by se mi změnila noha ve strom. Cítila jsem obrovskou nohu, byla jsem v šoku, nevěděla jsem, co se děje. Přijela policie a záchranka, ale nemohli mě ani na ta nosítka dostat,“ vzpomíná herečka.

Herečku Uršulu Klukovou napadli vlčáci, zraněná skončila v nemocnici

„Převezli mě do Náchoda do nemocnice a tam mi řekli, že mám zlomenou nohu v krčku. To byla pro mě hrozná zpráva, protože zrovna na tohle zemřela moje matka. Strašně jsem se lekla,“ vysvětluje.

Hned druhý den proběhla operace a herečku potom převezli na rehabilitaci do Berouna. Bohužel se ukázalo, že endoprotéza selhala, takže musela na další operaci, která proběhla v Praze. K reoperaci museli lékaři přistoupit velmi rychle, aby pacientka nebyla dlouho na lůžku, protože právě u pacientů, které není možné rychle rozpohybovat, se objevují komplikace, na které pak umírají.

„Majitel psů se zachoval velice slušně. Spojil se se mnou, byl z toho nešťastný,“ popisuje Kluková. „První, co bylo, když za mnou přišel do nemocnice, tak jsem mu řekla: Vy jste mi zničil život. Protože já jsem přišla o všechno. Já přišla o práci, vždycky jsem chodila ráda do lesa, na procházky, potřebuju se věnovat zvířátkům. Doufala jsem, že se to vše spraví a on v to teda doufal taky,“ vzpomíná herečka.

Majitele psů za to soud potrestal osmnácti měsíci podmíněně a Uršula Kluková k němu necítí žádnou zášť, dokonce jsou stále v kontaktu.

Uršula Kluková

Postupně se naučila chodit s hůlkou. „Doma chodím už bez hole. Ale pořád mám ještě terapeuta a ten mě učí chodit po schodech, hlavně v metru. Do tramvaje, kde jsou schody nahoru, tam si netroufám,“ vysvětluje.

Měla i první vystoupení a neztrácí svůj pověstný optimismus. „Já se snažím prostě ve všem vidět něco hezkého a ne to opačné. Myslím, že lidé by k sobě měli mít blíž, měli by být na sebe hodní, dávat si malé dárečky. Úsměv je taky dáreček a je to zadarmo. Věřím, že ta pozitivita mezi námi pořád je, akorát se musíme toho snažit víc využívat,“ dodává Uršula Kluková.

Matka na to zemřela, vysvětluje Kluková své obavy po zlomenině nohy v krčku

