Herečku Uršulu Klukovou napadli vlčáci, zraněná skončila v nemocnici

Podle Blesku herečka šla se svým novým pejskem před nákupním střediskem v Broumově, když se na ni z nezamčeného zaparkovaného auta vyřítili dva velcí psi, kteří šli po tom štěněti. Srazili Klukovou, povalili ji na zem a při tom si zlomila krček. Herečku převezli do broumovské nemocnice, kde po operaci teď už rehabilituje.

„Čekám teď na pokoji na vizitu. Vlastně nevím, co bych k tomu měla říct. Jsem po operaci, rehabilituji a snažím se znovu chodit. Já mám opravdu co dělat. Jsem už na tohle dost stará, musím se znovu učit chodit, hýbat a všechno. Není to pro mě vůbec jednoduché,“ cituje Super.cz Klukovou.

Případ řeší i policie. „V sobotu 18. ledna okolo čtrnácté hodiny došlo v Broumově k napadení ženy, která šla se svým štěnětem, dvěma psy. Kříženci blíže neupřesněné rasy většího plemene se měli nacházet v zaparkovaném neuzamčeném vozidle. Zranění ženy si vyžádalo ošetření v nemocnici,“ uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková. „Případem se zabýváme a zjišťujeme všechny skutečnosti pro posouzení věci a stanovení příslušné právní kvalifikace.“