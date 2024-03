Uršula Kluková rozhání špatnou energii kohoutím ocasem

Své záliby nedávno využila při práci. Eva Toulová jí dala ve svém novém filmu Láska na zakázku roli sousedky hlavního hrdiny, kterého hraje Martin Kraus. „Je to taková trošku drbna, pořád ho sleduje a občas se mu snaží i uškodit,“ popisuje postavu Kluková, která si na natáčení přinesla svoje oblečení a rekvizity. Mezi nimi i koště na rozhánění vykuřovadel. „Zrovna jsem měla doma jedno nové. Koupila jsem si takový pěkný kohoutí ocas, tak jsem ho hned použila, vykuřovala jsem před kamerou chodbu.“

Doma všelijaká vykuřovadla používá pravidelně. „Hlavně bylinky, třeba šalvěj je úžasná. A pak vezmu do ruky košťátko a snažím se ten kouř rozmést do všech koutů. Je třeba si s tím pohrát,“ popisuje svůj pravidelný rituál.

„Přebíjí to zlou energii,“ prozrazuje i důvod svého počínání. „Chodí ke mně lidi, tak mi tam můžou třeba i nechtěně něco zanést. Nebo já sama, když se z venku vracím domů. Stačí, že vám někdo nepřeje. Podívá se na vás a pokud nejste právě ve své kůži, jste třeba nevyspaná, oslabená stresem nebo máte nějaké trápení, tak vám ten člověk může uškodit. A to si pak můžete přinést domů.“

Přesto si velký pozor na to, s kým se vídá, nedává. „To bych musela žít v permanentním napětí. Stýkám se s lidmi normálně jako každý, nejen se svými kamarády. Jezdím i na besedy a když pak ke mně přijdou posluchači a chtějí si popovídat nebo něco podepsat, jsem tomu přístupná. Ale vycítím, když má někdo v sobě zlou energii,“ říká.

Po ránu chodí pravidelně po šungitovém koberečku. „Mám kameny ráda, navštěvuji výstavy, sama jich mám doma spousty. A šungit je kámen života. Těží se hlavně v ruské Karélii u finských hranic. Ty kameny jsou zašité do takového koberečku, který mám pod postelí. Ráno ho rozbalím a dvacet minut po něm chodím,“ prozradila Kluková s tím, že při tom prý necítí nic zvláštního, ale věří v léčivou sílu tohoto kamene. „Mám radost, že pro sebe něco dělám.“

Petra Černocká, Kateřina Macháčková, Eva Toulová a Uršula Kluková na křtu knihy Zpověď kudrnaté režisérky (Praha, 8. března 2024)

Nově se také věnuje speciálnímu dýchání. „Odebírám časopis Záhady života a tam jsem se dozvěděla o Rosťovi Václavkovi, který je teď mým novým guruem. Dělá na internetu Dýchánky, což jsou asi hodinová dechová cvičení. Tak dýchám s ním,“ řekla.

Předtím cvičila třináct let jógu a zabývá se i reiki (předávání léčivé energie přikládáním rukou na tělo, pozn. red.) „Mám otevřený kanál k přijímání energie, tak si někdy i sama na sebe přikládám dlaně,“ pochlubila se.

Uršula Kluková je mimo jiné velkou milovnicí zvířat, nedávno ale o jedno přišla. „Umřel mi pejsek Bob Emanuel Kalíšek. Je to pro mě velká tragédie. Mám ještě kočku Beccu Louisu, a ta je z toho zničená snad ještě víc než já. Byli na sebe zvyklí, deset let spolu vyrůstali. Tak to budeme muset obě nějak překonat,“ řekla.

Evě Toulové přišla herečka pokřtít knihu Zpověď kudrnaté režisérky. „Já nikdy s režiséry problém neměla, na to si opravdu nepamatuji. Ctím je jako autoritu. Vždycky je dobře, když vás někdo vidí zvenku. Herec si obvykle všelijak fandí, myslí si, bůhvíjak tu postavu nedělá dobře a režisér ho může korigovat. Zatím jsem měla štěstí jenom na ty dobré,“ dodala.