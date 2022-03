Chci se zahledět do nitra a skočit na sebe ze tmy, říká Vladimir 518

Vladimir 518 v jednom ze svých posledních textů napsal, že jeho práce není práce, ale soulož. Je to součást jeho života, nikdy nezpomalí, protože nechce. Když loni oznámilo konec vydavatelství Bigg Boss, zastřešující i většinu jeho uměleckých aktivit, hodně lidí se ptalo, co bude dál. Co bude, až nebude rap, co bude, až nebudou PSH, a hlavně – co bude, až nebude Bigg Boss. Některé odpovědi nabízí v následujícím rozhovoru Vladimír Brož aka Vladimir 518.