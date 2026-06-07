Nehody i pokusy o zneužívání. Uma Thurmanová to v Hollywoodu neměla lehké

O tom, že její život v Hollywoodu nebyl zrovna procházka růžovým sadem, se Uma Thurmanová rozhovořila během reality show Running Wild, kterou moderuje jednapadesátiletý britský dobrodruh Bear Grylls. Na toto téma došlo během jedné ze zastávek na jejich společné cestě.
Thurmanová na sebe například prozradila, že k herectví ji v prvé řadě přivedly potíže s dyslexií. Jakožto dítě z akademické rodiny se takto snažila odbourat svůj ostych, protože ve škole se jí příliš nedařilo – číst se dle svých slov naučila až v osmi či devíti letech. „Vždycky jsem byla nervózní. Nervozita mi dělala problém po většinu života… ale bojuju s ní,“ říká Thurmanová.
Ještě před svou průlomovou rolí ve filmu Pulp Fiction přesto uvažovala, že se svých hereckých ambic raději vzdá. „Ten film se zdál být super, cool a nezávislý, přičemž Quentin na mě udělal dojem. Byl fantastický,“ vzpomíná herečka. „Svěřila jsem se mu, že do té doby jsem zvažovala, že skončím. Měla jsem na kontě jednu typicky hollywoodskou nechutnou zkušenost… ale až s Pulp Fiction jsem pochopila, o čem má film a práce na něm skutečně být.“
Tento výrok je zřejmou narážkou na její zkušenosti z devadesátých let. V roce 2018 se totiž Uma stala jednou z hereček, které veřejně vystoupily s obviněním proti producentovi Harveymu Weinsteinovi. Dle jejích slov v minulosti došlo z Weinsteinovy strany k různým neúspěšným pokusům o zneužití, kdy se jí například v Londýně snažil vloupat do hotelového pokoje nebo za ní v Paříži vlézt do sauny.
S vyhlídkou na roli v Pulp Fiction nicméně svůj postoj k Hollywoodu zvládla přehodnotit. „Neustále jsem čekala, že mi tu roli někdo vyfoukne, že si najdou lepší,“ svěřila se zpětně Thurmanová. Za svůj ikonický herecký výkon si nakonec vysloužila nominaci na cenu Akademie za nejlepší herečku ve vedlejší roli, a krom toho i výsostné místo v budoucích dílech Quentina Tarantina.
Mezi nejvýraznější kariérní úspěchy Umy Thurmanové se tak brzy zařadila i na míru napsaná role v dvoudílném akčním příběhu Kill Bill, za níž si herečka odnesla nominaci na dva Zlaté glóby a na cenu BAFTA. Dále pak účinkovala ve filmech jako Batman & Robin, Percy Jackson: Zloděj blesku, adaptaci muzikálu Bídníci či komedii Moje superbejvalka, načež debutovala i v oblasti divadla.
Dle nedávného oznámení se navíc do akčního žánru brzy vrátí, a to konkrétně v roli bývalé baleríny v artovém thrilleru s názvem Pretty Lethal. Některé fanoušky proto může překvapit, že ve skutečnosti si Uma Thurmanová na akční scény nijak zvlášť nepotrpí. „Některým lidem se to líbí; mně ne. Násilné a akční scény si užívám jen ve smyslu toho pohybového umění, protože je to ve výsledku podobně ohromující jako taneční choreografie,“ vysvětluje.
Zřejmě právě proto kývla i na svou nejnovější akční roli. Ve zmíněném snímku hraje po boku Lany Condorové, Iris Apatowové nebo tanečnice Maddie Zieglerové, která se proslavila svými tanečními kreacemi ve videoklipech zpěvačky Sii.
Film sleduje skupinku pronásledovaných balerín, které se musejí dostat z odlehlého místa zpět do bezpečí, a vše je ve výsledku prokládáno určitým „balet-fu“ v podobě umělecky laděných bojových scén.
V roce 2016 nicméně kariéru Umy Thurmanové poznamenala vážná nehoda, kdy se pod ní splašil kůň a shodil ji ze sedla. „Nepovedlo se mi uřídit koně, který byl na mě příliš dobrý. Skončila jsem celá polámaná – žebra, záda… Fraktura pánve je obzvlášť bolestivá záležitost,“ vypočítává herečka v rozhovoru s Gryllsem. „Zotavování bylo pomalé. Musela jsem být na vozíku, načež jsem se s chodítkem učila znovu chodit – ve výsledku to byl takový restart, od kterého jsem musela budovat vše znovu.“
Jiná nešťastná událost – tentokrát autonehoda – navíc pošramotila i její vztah s Quentinem Tarantinem. Thurmanová si během příprav filmu Kill Bill poranila krk a koleno, zatímco režisér v tom tehdy zjevně viděl především komplikaci pro natáčení.
„Quentin tehdy přišel do mého přívěsu a jako typický režisér nechtěl slyšet ‚ne‘. Zlobil se, že se kvůli mně celé natáčení protáhne. Měla jsem strach,“ vzpomíná herečka. I přes tento nepříjemný incident jí však Tarantino nakonec pomohl sehnat záznamy z této autonehody.
Sám Tarantino dle svých slov dodnes není hrdý na to, jak se vůči Thurmanové zachoval. „Bylo to tragické. Jeden z největších přešlapů v mé kariéře – a rozhodně z nespočtu důvodů i jeden z největších přešlapů mého života,“ přiznal režisér v rozhovoru pro magazín Deadline.
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6. února 2018
„Celou tu autonehodu dávala za vinu mně, a měla na to rozhodně právo,“ dodal Tarantino. „Vymklo se mi to z rukou. Přemluvil jsem ji, aby do toho auta nastoupila, s ujištěním, že je cesta bezpečná – což nebyla.“
V jednom z Tarantinových filmů před lety debutovala také Maya Hawke, dcera Umy Thurmanové a Ethana Hawkea, kterou mohou diváci znát také z role Robin v seriálu Stranger Things. Tarantino ji v roce 2019 obsadil do snímku Tenkrát v Hollywoodu, kde si tehdy dvacetiletá Maya zahrála postavu Lindy Kasabianové.
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3. července 2017