Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nehody i pokusy o zneužívání. Uma Thurmanová to v Hollywoodu neměla lehké

Autor:
  13:41
Pro americkou herečku Umu Thurmanovou (56) byla průlomová zejména role Mii ve filmu Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Kvůli některým nepříjemným zážitkům však do té doby zvažovala, že snahy o hereckou kariéru raději nadobro vzdá.
Uma Thurmanová

Uma Thurmanová | foto: koláž iDNES.cz

Uma Thurmanová na Academy Museum Gala v Los Angeles (19. října 2024)
Uma Thurmanová byla za roli Mii v Pulp Fiction nominována na Oscara
Uma Thurmanová ve filmu Kill Bill
Uma Thurmanová ve žluté soupravě, neodmyslitelně spjaté s filmy Kill Bill
55 fotografií

O tom, že její život v Hollywoodu nebyl zrovna procházka růžovým sadem, se Uma Thurmanová rozhovořila během reality show Running Wild, kterou moderuje jednapadesátiletý britský dobrodruh Bear Grylls. Na toto téma došlo během jedné ze zastávek na jejich společné cestě.

Thurmanová na sebe například prozradila, že k herectví ji v prvé řadě přivedly potíže s dyslexií. Jakožto dítě z akademické rodiny se takto snažila odbourat svůj ostych, protože ve škole se jí příliš nedařilo – číst se dle svých slov naučila až v osmi či devíti letech. „Vždycky jsem byla nervózní. Nervozita mi dělala problém po většinu života… ale bojuju s ní,“ říká Thurmanová.

Uma Thurmanová byla za roli Mii v Pulp Fiction nominována na Oscara

Ještě před svou průlomovou rolí ve filmu Pulp Fiction přesto uvažovala, že se svých hereckých ambic raději vzdá. „Ten film se zdál být super, cool a nezávislý, přičemž Quentin na mě udělal dojem. Byl fantastický,“ vzpomíná herečka. „Svěřila jsem se mu, že do té doby jsem zvažovala, že skončím. Měla jsem na kontě jednu typicky hollywoodskou nechutnou zkušenost… ale až s Pulp Fiction jsem pochopila, o čem má film a práce na něm skutečně být.“

Tento výrok je zřejmou narážkou na její zkušenosti z devadesátých let. V roce 2018 se totiž Uma stala jednou z hereček, které veřejně vystoupily s obviněním proti producentovi Harveymu Weinsteinovi. Dle jejích slov v minulosti došlo z Weinsteinovy strany k různým neúspěšným pokusům o zneužití, kdy se jí například v Londýně snažil vloupat do hotelového pokoje nebo za ní v Paříži vlézt do sauny.

Maya Hawke a Uma Thurmanová (New York, 25. října 2023)

S vyhlídkou na roli v Pulp Fiction nicméně svůj postoj k Hollywoodu zvládla přehodnotit. „Neustále jsem čekala, že mi tu roli někdo vyfoukne, že si najdou lepší,“ svěřila se zpětně Thurmanová. Za svůj ikonický herecký výkon si nakonec vysloužila nominaci na cenu Akademie za nejlepší herečku ve vedlejší roli, a krom toho i výsostné místo v budoucích dílech Quentina Tarantina.

Mezi nejvýraznější kariérní úspěchy Umy Thurmanové se tak brzy zařadila i na míru napsaná role v dvoudílném akčním příběhu Kill Bill, za níž si herečka odnesla nominaci na dva Zlaté glóby a na cenu BAFTA. Dále pak účinkovala ve filmech jako Batman & Robin, Percy Jackson: Zloděj blesku, adaptaci muzikálu Bídníci či komedii Moje superbejvalka, načež debutovala i v oblasti divadla.

Posledním bodem festivalového programu Umy Thurmanové bylo uvedení obou dílů filmu Kill Bill v karlovarském letním kině (2. července 2017).

Dle nedávného oznámení se navíc do akčního žánru brzy vrátí, a to konkrétně v roli bývalé baleríny v artovém thrilleru s názvem Pretty Lethal. Některé fanoušky proto může překvapit, že ve skutečnosti si Uma Thurmanová na akční scény nijak zvlášť nepotrpí. „Některým lidem se to líbí; mně ne. Násilné a akční scény si užívám jen ve smyslu toho pohybového umění, protože je to ve výsledku podobně ohromující jako taneční choreografie,“ vysvětluje.

Zřejmě právě proto kývla i na svou nejnovější akční roli. Ve zmíněném snímku hraje po boku Lany Condorové, Iris Apatowové nebo tanečnice Maddie Zieglerové, která se proslavila svými tanečními kreacemi ve videoklipech zpěvačky Sii.

Film sleduje skupinku pronásledovaných balerín, které se musejí dostat z odlehlého místa zpět do bezpečí, a vše je ve výsledku prokládáno určitým „balet-fu“ v podobě umělecky laděných bojových scén.

Uma Thurmanová a její syn Levon Hawke (Cannes, 16. května 2023)

V roce 2016 nicméně kariéru Umy Thurmanové poznamenala vážná nehoda, kdy se pod ní splašil kůň a shodil ji ze sedla. „Nepovedlo se mi uřídit koně, který byl na mě příliš dobrý. Skončila jsem celá polámaná – žebra, záda… Fraktura pánve je obzvlášť bolestivá záležitost,“ vypočítává herečka v rozhovoru s Gryllsem. „Zotavování bylo pomalé. Musela jsem být na vozíku, načež jsem se s chodítkem učila znovu chodit – ve výsledku to byl takový restart, od kterého jsem musela budovat vše znovu.“

Jiná nešťastná událost – tentokrát autonehoda – navíc pošramotila i její vztah s Quentinem Tarantinem. Thurmanová si během příprav filmu Kill Bill poranila krk a koleno, zatímco režisér v tom tehdy zjevně viděl především komplikaci pro natáčení.

Uma Thurmanová a Quentin Tarantino na Academy Museum Gala v Los Angeles (19. října 2024)

„Quentin tehdy přišel do mého přívěsu a jako typický režisér nechtěl slyšet ‚ne‘. Zlobil se, že se kvůli mně celé natáčení protáhne. Měla jsem strach,“ vzpomíná herečka. I přes tento nepříjemný incident jí však Tarantino nakonec pomohl sehnat záznamy z této autonehody.

Sám Tarantino dle svých slov dodnes není hrdý na to, jak se vůči Thurmanové zachoval. „Bylo to tragické. Jeden z největších přešlapů v mé kariéře – a rozhodně z nespočtu důvodů i jeden z největších přešlapů mého života,“ přiznal režisér v rozhovoru pro magazín Deadline.

6. února 2018

„Celou tu autonehodu dávala za vinu mně, a měla na to rozhodně právo,“ dodal Tarantino. „Vymklo se mi to z rukou. Přemluvil jsem ji, aby do toho auta nastoupila, s ujištěním, že je cesta bezpečná – což nebyla.“

V jednom z Tarantinových filmů před lety debutovala také Maya Hawke, dcera Umy Thurmanové a Ethana Hawkea, kterou mohou diváci znát také z role Robin v seriálu Stranger Things. Tarantino ji v roce 2019 obsadil do snímku Tenkrát v Hollywoodu, kde si tehdy dvacetiletá Maya zahrála postavu Lindy Kasabianové.

3. července 2017

Filmové Vary 2017

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Gabriela Soukalová ukázala svůj domov bez příkras. Dokonalost není vše, vzkázala

Gabriela Soukalová ukázala domácí nepořádek a realitu všedních dní. „Tohle je...

Bývalá biatlonová hvězda Gabriela Soukalová (36) se na sociálních sítích rozhodla odložit filtry i snahu o perfektní image. Ve videu fanouškům ukázala svou domácnost takovou, jaká skutečně je. S...

Sweeney ukázala odvážné fotky z natáčení Euforie. Říká se tomu herectví, vzkázala

Sydney Sweeney při natáčení seriálu Euforie (2026)

Americká herečka Sydney Sweeney (28) po odvysílání finále seriálu Euforie překvapila fanoušky sérií dosud nezveřejněných fotografií ze zákulisí. Snímky, na nichž se objevuje v provokativních...

Rozvádím se. Co jsem zažil, bylo daleko za hranicí lásky, říká Daniel Krejčík

Daniel Krejčík a jeho přítel Jiří Vymětal (30. března 2025)

Herec Daniel Krejčík prozradil, že se po necelém roce rozvádí s učitelem Jiřím Vymětalem. Sledujícím na sítích přiznal, že po uzavření registrovaného partnerství postupně zjistil, že jejich vztah...

Vítězka Zrádců a vdaná paní Nicole Šáchová zapózovala v bikinách v Thajsku

Nicole Šáchová vyrazila do Thajska na pracovní výlet s Primou, aby podpořila...

Playmate Nicole Šáchová (28), kterou diváci znají jako vítězku reality show Zrádci a finalistku Asia Expressu, potěšila své fanoušky novými snímky z pracovního výletu do Thajska. Na Instagramu...

Sexy nevěsta a obřad i s dětmi. Michaela a Roman Tomešovi si zopakovali svatbu

Michaela Tomešová a Roman Tomeš měli po deseti letech druhou „svatbu“ 1. června...

Po 15 letech vztahu a 10 letech od své svatby si herci Roman Tomeš a Michaela Tomešová znovu řekli své „ano“. Na den přesně, na stejném místě, dokonce i ve stejných svatebních šatech, obnovili...

Nehody i pokusy o zneužívání. Uma Thurmanová to v Hollywoodu neměla lehké

Uma Thurmanová

Pro americkou herečku Umu Thurmanovou (56) byla průlomová zejména role Mii ve filmu Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Kvůli některým nepříjemným zážitkům však do té doby zvažovala, že snahy o...

7. června 2026  13:41

Brad Pitt si užíval s přítelkyní ve Francii. Jeho děti se zbavují hercova příjmení

Ines de Ramonová a Brad Pitt v Paříži na French Open (6. června 2026)

Brad Pitt (62) a jeho přítelkyně Ines de Ramonová (33) jsou jako dvě hrdličky. Spolu vyrazili na finálový zápas dvouhry žen na tenisovém turnaji French Open, který zaujatě sledovali. Herec se mohl...

7. června 2026  11:42

Myslela jsem, že je to zrada feminismu, říká Rosie O’Donnellová o faceliftu

Rosie O’Donnellová před a po faceliftu (2026)

Rosie O’Donnellová překvapila fanoušky velmi osobním přiznáním. Herečka a komička prozradila, že po výrazném úbytku váhy podstoupila facelift, přestože plastické operace dlouhá léta veřejně odmítala....

7. června 2026  9:31

Krásnějšího chlapa jsem nepotkala, říká Hanychová. Pak se skoro pozvracela

Agáta Hanychová (2025)

Zkoušela leccos. Věnovala se modelingu, točila reportáže z večírků nebo na nich fotila, prodávala čepice. Nakonec je z ní podnikatelka v kosmetickém průmyslu. V prostorách pražské restaurace SOHO,...

7. června 2026

Manželce vadí, že jsme spolu v práci i doma, říká porotce StarDance Chlopčík

Zdeněk Chlopčík s manželkou Brigitou (2021)

Taneční mistr Zděnek Chlopčík (69) se po roční pauze vrací do poroty pořadu StarDance. V Show Jana Krause prozradil, že jeho ženu taková práce neláká. Dokonce přiznal, že není nadšená z toho, jak...

7. června 2026

Královská svatba syna princezny Anny. Nechyběl král, ani Kate s Williamem

Peter Phillips a Harriet Sperlingová se vzali 6. června 2026.

Novomanželům pršelo štěstí. Ani déšť neodradil svatební hosty na veselce syna princezny Anny Petera Phillipse a Harriet Sperlingové. Mezi pozvanými nechyběl ani král Karel III. s chotí Camillou, nebo...

6. června 2026  15:34

Alan Alda oslavil letos devadesátiny. Postěžoval si na zdravotní problémy

Herec Alan Alda hovoří během rozhovoru na Stony Brook University na Long...

Jedním z povahových rysů Alana Aldy (90) je vždy hovořit o všem s nadhledem a humorem. O to stejné se pokoušel také při debatě o svém zdraví a stárnutí. Hvězda seriálu M*A*S*H letos oslavila...

6. června 2026  14:26

Vnoučata učím sprostý říkanky, aby měla ve škole čím zaujmout, říká Richard Tesařík

Premium
S kapelou Yoyo Band slaví 50 let.

Před pár měsíci mu bylo osmdesát. Nevypadá na ně. Pořád má spoustu koncertů se svým letos padesátiletým YoYo Bandem. A pořád ho muzika i jeho rodina těší. Řeč je o Richardu Tesaříkovi.

6. června 2026

Vypadala jako misska na molu. Dcera Dary Rolins si užila maturitní ples

Dara Rolins a Laura Homolová

Laura Rolins (18), které se přezdívá Lola, má za sebou maturitní ples. Pár záběry se pochlubila její maminka Dara Rolins, která na slavnostní večer vzala i svou sestru Janu Hádlovou-Rolincovou i...

6. června 2026  11:18

Homer Gere není sexy jako otec Richard. Lidi přesto šílí z jeho normálního těla

Homer Gere v seriálu Euforie (2026) a jeho otec Richard Gere ve filmu Americký...

Homer Gere (26) se po svém krátkém vystoupení v seriálu Euforie nečekaně stal hitem sociálních sítí. Syn Richarda Gerea a herečky Carey Lowellové se objevil v roli televizní hvězdy Dylana Reida a...

6. června 2026  10:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Petr Čtvrtníček koupil dceři další mercedes. Jsem její jistota, říká

Anna Mercedes Čtvrtníčková a Petr Čtvrtníček (11. září 2019)

Petr Čtvrtníček vychoval několik psů a jednu dceru. Poslední ze čtyřnohých přátel – Berta – se stejně jako dcera Anna Mercedes dostala na jeviště. Anna hrávala v Národním divadle v představení...

6. června 2026

Nikdy se nemůžete odstřihnout úplně, říká o svém expartnerovi Erika Stárková

Premium
Erika Stárková na čtené zkoušce muzikálu Saturnin (3. června 2026)

Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. I když před půl rokem ohlásila Erika Stárková rozchod se svým partnerem, Peruáncem Césarem Chunkem, v nenávistném vztahu rozhodně nejsou. Díky němu a...

6. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.