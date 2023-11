Skoro jako sestry. Thurmanová s dcerou promluvily o svém zvláštním poutu

„Co není přirozené pouto mezi matkou a dcerou? Dobrá komunikace. To je pak velká výzva, ujistit se, že udržujeme zdravou, silnou a otevřenou komunikaci se svou rodinou,“ řekla Uma Thurmanová.

Herečky se rozpovídaly o Mayině dětství. Thurmanové dcera, která je hvězdou seriálu Stranger Things, uvedla, že pro její vývoj bylo důležité, jak jí matka v dětství četla.

Maya Hawke a její otec Ethan Hawke (Toronto, 11. září 2023)

„Čtení je pro děti tak moc důležité. Teď v dospělosti jsem to nahradila audioknihami, protože to na mě mělo velký vliv,“ řekla Maya Hawke. „Mám poruchu učení a ve škole mi to moc nešlo, četla jsem pomalu. Takže to, že mi někdo četl, změnilo mou schopnost porozumět jazyku a změnilo mi to celý život.“

Uma Thurmanová organizaci Room to Grow začala podporovat už v době těhotenství s Mayou. Její dcera teď pokračuje v tradici a stala se členkou správní rady.

Uma Thurmanová a její syn Levon Hawke (Cannes, 16. května 2023)

Obě nyní hraji ve filmu The Kill Room, ve kterém se objeví také Joe Manganiello a Samuel L. Jackson. Maya Hawke nedávno v rozhovoru pro magazín Variety prozradila, že by ráda, aby lidé ve filmu viděli i vtipnou stránku její matky. „Jsem tak nadšená, že lidé uvidí mou mámu i vtipnou. Je to nejvtipnější člověk, kterého znám,“ dodala.

Uma Thurmanová má s exmanželem Ethanem Hawkem, kterého si vzala v roce 1998 a rozvedla se s ním o sedm let později, kromě Mayi ještě syna Levona (21). Ten se také věnuje herectví.

Ethan Hawke se roce 2008 oženil podruhé a s manželkou Ryan má další dvě děti. Uma Thurmanová má s bývalým partnerem Arpadem Bussonem ještě dceru Lunu, která se narodila v roce 2012.