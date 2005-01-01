náhledy
Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další skončili nadobro. Podívejte se, jak se představitelé některých postav za léta změnili.
Kosmetičku Jitku Farskou hraje Ilona Svobodová (65).
V seriálu je od samého začátku v roce 2005.
Důchodce, vášnivý rybář a bývalý školník Vlastimil Pešek. To je postava Rudolfa Hrušínského (78).
Jedna z hlavních postav Ulice je tváří seriálu od jeho začátku v roce 2005.
Petr Vacek (60) v seriálu Ulice hraje entomologa Tomáše Jordána.
Také on je v seriálu od začátku.
Barboru Krausovou, Jordánovu exmanželku, hraje Tereza Brodská (57).
Herečka v Ulici hrála v letech 2005 až 2008. Pak se v roce 2018 objevila v Ulici na svatbě své seriálové dcery. Nyní se do seriálu opět vrátila.
Tereza Kučerová byla velkou rolí Patricie Solaříkové (36). Její dvojče Matěje hrál Jakub Štáfek (35).
Herečka v Ulici hrála v letech 2005 až 2018. Na podzim roku 2024 se Tereza opět objevila v Ulici.
Manžela Terezy Davida Kučeru hraje Matouš Ruml (39).
Do seriálu nastoupil jako nový učitel fyziky, ale v roce 2018 odešel učit do Rakouska s manželkou Terezou. Na podzim roku 2024 se opět vrátil do děje Ulice.
Jaroslava Obermaierová (79) hraje spolumajitelku večerky a pak pekařství, drbnu Nyklovou. Po svatbě se z ní stala Vilma Burdová.
Je jednou z tváří Ulice od jejího začátku v roce 2005.
Syna drbny Nyklové Lumíra hraje Václav Svoboda (61).
V seriálu je od jeho startu v roce 2005.
Osudem zkoušenou Annu Liškovou hraje Ljuba Krbová (67).
Také ona je v seriálu od jeho začátku.
Adoptovaného syna Bedřicha Lišky (Adrian Jastraban), Františka Hrubého, hraje Matyáš Valenta (29).
I on je v Ulici od začátku v roce 2005.
Kryštof Rímský (50) v seriálu Ulice hraje Kryštofa Marečka zvaného Mára.
Poprvé se v Ulici objevil v roce 2007.
Manželku Kryštofa Marečka, policistku Karlu Marečkovou hraje Markéta Stehlíková (41).
Poprvé do Ulice vstoupila začátkem roku 2017.
Matku Kryštofa Marečka Věru hraje Milena Steinmasslová (70).
Márova máma a manželka Luboše (v podání Rostislava Nováka st.) se v Ulici zabydlela na jaře 2015.
Nejmladší ze tří dětí Vítězslava (Filip Čapka) a Ivy (Hana Baroňová) Klímových Michala hraje Karel Klement. Má sestry Barboru (Eliška Hanušová Bašusová) a Anežku (Karolína Lipowská - na snímku).
Karel Klement v seriálu Ulice hraje od roku 2020.
Bývalou spolužačku Matěje a Terezy Jordánových Gabrielu Hermanovou (rozenou Pumrovou) hraje Aneta Krejčíková (34).
Jedna z tváří seriálu a majitelka salonu byla v Ulici od jejího začátku v roce 2005. Letos v létě natočila poslední scény.
Jejího syna Šimona Urbana hraje Jakub Krause (16).
V Ulici se narodil 24. prosince 2009.
Gábinin táta a bývalý starosta městské části Křečovice Radek Mastný je postavou Pavla Novotného (64).
V Ulici se poprvé ukázal v roce 2006.
Politika Antonína Hložánka hraje Miroslav Hanuš (62).
V Ulici se poprvé objevil v roce 2009.
Hložánkova syna Jiřího hraje Ondřej Havel (30).
V Ulici je od roku 2010.
Jiří Štrébl (66) v Ulici hraje svérázného zedníka a básníka z lidu Miloše Knoblocha. Jeho manželku Evu hraje Vanda Hybnerová (56).
Herec se v Ulici poprvé objevil v roce 2013.
Filip Rajmont (47) v seriálu Ulice hraje Otíka, syna bývalé ředitelky školy Boženy Puklické (Lucie Juřičková).
Herec naskočil do seriálu v roce 2010.
Daniel Brown (58) hraje barmana Henryho Rettiga.
V Ulici je od samého začátku, od roku 2005.
Také Malvína Pachlová (34) v seriálu Ulice hrála barmanku Šárku Pospíšilovou.
V uliční hospodě začala pracovat v roce 2012.
Jiří Panzner (43) je představitelem bývalého rebela, pozdějšího realiťáka a kámoše Matěje Jordána Eduarda Rambouska alias huliče Eddieho.
Do seriálu Ulice nastoupil v roce 2010 a po deseti letech se s ním na čas rozloučil. V roce 2023 se pak vrátil jako pedagog na gymnáziu.
