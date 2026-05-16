Boxer Fury provdal šestnáctiletou dceru, vzala si o tři roky staršího partnera

Tyson Fury o luxusním životě své velké „cikánské“ rodiny točí už několik let reality show pro Netflix. V ní mohli diváci vidět, jak jeho nejstarší dcera Venezuela nejprve opovrhovala životem své matky, která si místo kariéry zvolila úlohu ženy v domácnosti, pak se ale v patnácti letech dala dohromady s Noahem Pricem a v den svých šestnáctých narozenin přijala jeho žádost o ruku.
Venezuela se nechala slyšet, že po svatbě nechce spěchat se zakládáním rodiny. Obřad se konal v kostele anglikánské církve na ostrově Man, kde rodina žije. Ve Spojeném království přitom platí různá pravidla pro minimální věk potřebný ke sňatku. Zatímco v Anglii a Walesu je potřeba dosáhnout 18 let, v Irsku, Skotsku a na ostrově Man jsou povoleny sňatky od 16 let se souhlasem rodičů.
Tyson Fury má se svou ženou Paris sedm dětí. Venezuela je nejstarší. Kromě ní mají patnáctiletého syna Prince Johna Jamese, desetiletého Prince Tysona II., devítiletou dceru Valencii, sedmiletého syna Prince Adonise Amaziaha, pětiletou dceru Athenu a tříletého syna Prince Rica Parise.
S Paris se boxer dal dohromady už v sedmnácti letech. Jí tehdy bylo patnáct a vzali se o tři roky později. Od té doby svůj manželský slib ještě několikrát obnovili.