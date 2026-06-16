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Banksová žaluje Netflix za dokument, v němž se omlouvala za svou reality show

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  11:46
Modelka a moderátorka Tyra Banksová (52) se v dokumentu Netflixu Návrat do reality: Zákulisí pořadu Amerika hledá topmodelku omlouvala účastnicím za to, co musely během natáčení prožívat. Nyní Banksová tvrdí, že dokument byl manipulativní a sestříhaný v její neprospěch a rozhodla se tvůrce zažalovat. Žádá odškodné.
Tyra Banksová (únor 2026)

Tyra Banksová (únor 2026) | foto: Profimedia.cz

Tyra Banksová jako modelka pro značku Karen Millen a plus size kolekci ICONS...
Tyra Banksová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2024)
Tyra Banksová a Nyle DiMarco. Neslyšící model vyhrál v roce 2015 soutěž Amerika...
Pavlína Pořízková a J. Alexander v show Amerika hledá topmodelku (2008)
55 fotografií

Banksová tvrdí, že pro dokument natočila tři a půl hodiny dlouhý rozhovor, z nějž tvůrci vystřihli pouhých 16 minut a vynechali podstatné věci, což ji nyní staví do špatného světla.

Podle soudních dokumentů, které získal časopis People, žádá Banksová soudní řízení před porotou, aby byla stanovena „přiměřená“ výše náhrady škody, na kterou má nárok za poškození dobrého jména.

Vytrhané zuby, ponižování. Omlouvám se, vzkázala Banksová modelkám ze své show

Podle žaloby je snímek Návrat do reality: Zákulisí pořadu Amerika hledá topmodelku označován za dokumentární film a jako takový má nabízet fakta a ne „uměle vytvořená dramata a konstruované příběhy.“

Její výpovědi byly v dokumentu „vyňaty z kontextu a sestříhány tak, aby podporovaly falešný a hanlivý příběh, který nesouvisí s tím, co ve skutečnosti řekla“.

„Ještě horší je, že falešný příběh, který producenti vytvořili – prostřednictvím selektivního střihu, záměrného vynechání a precizní manipulace s nepřerušovaným záznamem – zahrnoval tvrzení, že paní Banksová vědomě dopustila, aby byla soutěžící v její show sexuálně napadena, její trauma využila ke zvýšení sledovanosti a pak si na to při dotazu ani nevzpomněla. Tento příběh o paní Banksové je naprostým výmyslem – a Netflix jej zprostředkoval milionům diváků po celém světě,“ stojí v žalobě.

Tyra Banksová (únor 2026)
Tyra Banksová jako modelka pro značku Karen Millen a plus size kolekci ICONS (2023)
Tyra Banksová na přehlídce Victoria’s Secret v New Yorku (15. října 2024)
Tyra Banksová a Nyle DiMarco. Neslyšící model vyhrál v roce 2015 soutěž Amerika hledá příští topmodelku/topmodela.
55 fotografií

Dokument Netflixu stojí na výpovědích jednotlivých účastnic o tom, jak byly během natáčení týrané hlady, musely si nechat vytrhat zuby a štáb nezasáhl ani ve chvíli, kdy jednu z účastnic zneužil mužský model.

„Pamatuji si její příběh, ale je těžké pro mě mluvit o produkci, protože to není moje doména,“ řekla k tomu v pořadu Banksová. Podle žaloby se ale vyjádřila obšírněji a přijala odpovědnost i za tyto situace a vysvětlila, že zastavila okamžitě natáčení, když se objevilo obvinění z jakéhokoli sexuálního obtěžování, jenže to se tvůrcům dokumentu nehodilo k tomu, jak chtěli bývalou moderátorku vykreslit.

Také tvrzení jednoho z bývalých kolegů, že ho nikdy nenavštívila poté, co utrpěl mrtvici, měla prý Banksovou jen poškodit. Neměla šanci v pořadu vysvětlit, že tehdy žila v Austrálii, ale kontaktovala ho prostřednictvím zpráv.

Tyra Banksová v pořadu Návrat do reality: Zákulisí pořadu Amerika hledá topmodelku

„Producenti připravili diváky o pravdu tím, že paní Banksové zatajili informace o tom, co ostatní uvedli ve svých rozhovorech pro Netflix, a neposkytli jí možnost se k tomu vyjádřit. Existuje řada dalších příkladů,“ uvádí se v žalobě.

Po odvysílání dokumentu se ozvala řada účastnic reality show na její obranu. Během natáčení se jim nic hrozného nedělo a Banksová byla pro ně oporou.

„Udělala hodně pro lidi, včetně těch, kteří ji právě teď haní, konkrétně pro lidi, kteří na pořadu pracovali. Myslím si, že 80 procent té dokumentární série je neuvěřitelně zkreslených. Věřím, že fakta a pravda vyjdou najevo,“ řekla Kelly Cutrone, která se v pořadu Amerika hledá topmodelku objevila jako porotkyně.

20. února 2026
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