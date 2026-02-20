Vytrhané zuby, ponižování. Omlouvám se, vzkázala Banksová modelkám ze své show

Topmodelka Tyra Banksová (52) udělala se svou reality show Amerika hledá topmodelku před lety díru do světa. Pořad měl jeden čas sledovanost 100 milionů diváků a vysílal se ve 180 zemích. V dokumentu Návrat do reality: Zákulisí pořadu Amerika hledá topmodelku, který rekapituluje celou show s výpověďmi jejích tvůrců i účastnic, se Banksová za některé postupy omluvila.
Supermodelka Tyra Banksová při focení pro značku Victoria ́s Secret

Supermodelka Tyra Banksová při focení pro značku Victoria ́s Secret | foto: Profimedia.cz

Příběh Popelky, který nechá nahlédnout do zákulisí módního průmyslu, všechny velké televize nejprve odmítly. Tyra Banksová s ním uspěla až na stanici UPN.

Jejím záměrem bylo změnit tvář módního průmyslu a dostat do něj i jiné typy, než byly tehdy obvyklé. Vystupovala proti tehdejším obecným měřítkům a často se během pořadu kvůli tomu hádala s drsnou porotkyní Janice Dickinsonovou, která neváhala dívky nazývat „tlustými prasaty“ a říkat jim, že mají „širokou p*del“. „Vy jste problém Ameriky. Vy jste důvod, proč se ženy po celé zemi naklánějí nad mísou a zvrací nebo berou projímadla,“ řekla Tyra Dickinsonové a účastnice první řady se shodují, že jim chtěla pomoci.

Bála jsem se, že o mě po třicítce nebude zájem, říká supermodelka Tyra Banksová

Postupem času se ale zdá, že tento ušlechtilý záměr obětovala pro udržení sledovanosti. Dívky nejedly, často kolabovaly, mnohé onemocněly. „Bylo běžné žít na dietní cole a cigaretách,“ popisují účastnice. „Vypadáš jak z jiné planety, máš moc zubů, možná by sis měla nějaké dát vytrhnout,“ znělo v hodnocení.

Dívkám měnili vzhled, klidně oholili hlavu a na trhání zubů nakonec skutečně došlo. „Vzali mě k zubaři, že mi spraví křivý zub. Řekl, že musíme vytrhnout čtyři zuby. Hned. Nemohla jsem o tom mluvit s mámou ani zavolat právníkovi, musela jsem hned podepsat prohlášení. Trvalo to celou noc,“ popsala jedna účastnice s tím, že jí všechny přední zuby navíc zbrousili. Zásadní byl vzhled, lékař neřešil ortodontické problémy, které tehdy osmnáctiletá dívka měla, takže se jí dodnes špatně kouše.

Účastnici Dani zase i přes její prvotní odmítání přiměli pod pohrůžkou vyhození z pořadu, aby si nechala upravit mezeru mezi předními zuby. „Byly jsme moc mladé a měly strach říct ne. Zvyšovali sledovanost na náš účet,“ říká dnes Dani, která se nakonec od Banksové dočkala omluvy.

„Omluvila jsem se za ten problém s Dani a za to, co se stalo. Byla jsem tenkrát v těžké situaci, protože tam byli agenti, kteří mi řekli, že s těmi zuby nemůže mít úspěch,“ říká Banksová s tím, že spoustu věcí, které teď vidí, vnímala před dvaceti lety jinak.

Dani soutěž nakonec vyhrála, ale ve skutečném světě modelingu nebyl o dívku z reality show zájem. „Dali mi smlouvu, ale byla jsem jako nechtěné dítě. Měsíce jsem seděla v bytě, agenti mě na žádné castingy neposílali. Řekli mi, že mě nikdo na přehlídce nechce, protože mě viděli jako hvězdu reality show a designéři mě nechtějí na přehlídkách, abych nestrhávala pozornost z jejich kolekcí na sebe,“ popsala.

Pokud to nekrvácí, tak to nefunguje

Většině dívek účast v show nepomohla a některým doslova uškodila. Od mnohých věcí, co se v pořadu děly, ale dává Banksová ruce pryč. Třeba když vzali dívky do Milána a pozvali jim na pokoj mladíky, aby se s nimi koupali ve vířivce. Jedna z dívek se pak v opilosti s mladým Italem spustila. „Byla jsem namol. Myslím, že jsem vypila dvě lahve vína. Pamatuji si jen útržky. Byla jsem ve sprše, a pak jsem byli v posteli. Většinu času jsem byla mimo. Ani jsem necítila, že došlo na sex, jen jsem věděla, že se to děje, a pak jsem omdlela,“ popsala dívka.

Štáb nezasáhl, jen vše natáčel. „Byla jsem mimo. Nikdo to nezastavil a točilo se všechno. Myslím, že potom, co jsem vylezli z vířivky, měli říct: ‚Zašlo to daleko, musíme ji z toho dostat pryč‘,“ uvedla po letech. Produkce druhý den natáčela i její zhroucení a rozchod s přítelem po telefonu. Topmodelkou se nestala, ze soutěže ji vyhodili, s přítelem se rozešla a vrátila se k práci prodavačky.

„Pamatuji si její příběh, ale je těžké pro mě mluvit o produkci, protože to není moje doména,“ řekla k tomu Banksová.

Tyra Banksová na udílení Essence Black Women in Hollywood Awards (27. února 2025)

V dokumentu se ale omluvila dívce, kterou při focení obtěžoval model a když se ozvala, řekli jí, ať s ním fotku dokončí a vyčetli, že zdržuje celý štáb. „Mělo se to zastavit. To by se stalo dneska. Teď všichni chápeme, jakou ochranu ženy potřebují. Chci se jí moc omluvit. Nikdo z nás nevěděl. Vedení stanice nevědělo. A já dělala maximum, co jsem mohla. Ale zasloužila si víc. Rozhodně,“ říká dnes Banksová.

Nestyďte se stárnout přirozeně, nabádá ženy padesátnice Tyra Banksová

Postupem času se reality show stávala bizarnější. „Byla to doba Survivoru a Faktoru strachu, kde lidé šli za své hranice. Tak jsem tlačili čím dál víc. Diváci to vyžadovali,“ říká Banksová.

„Reality show je mrcha. Pokud to nekrvácí a nefascinuje, tak to nefunguje,“ říká její kolega Jay Manuel.

Dívky se fotily oblečené do syrového masa, pózovaly s tarantulemi, šváby nebo mrtvými rybami. Jedno focení bylo o změně rasy, což mnohé pobouřilo. „Když se na to teď koukám pohledem po roce 2020, tak je to problém a stoprocentně rozumím proč,“ uznává Banksová.

Tyra Banksová poprvé ukázala syna, kterého jí odnosila náhradní matka (14. února 2016).

„Byla chvíle, kdy se kreativní stránka pořadu posunula. Měli jsme ukazovat zákulisí módního světa a pomáhat posunout módní průmysl. Ale pořad se vyvinul způsobem, jaký jsem vůbec nečekal. S něčím, co se dělo, jsem měl velký problém. Bylo to něco, co mě pomalu vysilovalo. Vysávalo mi to duši,“ popsal Jay Manuel s tím, že když se z pořadu rozhodl odejít, donutili ho zůstat do doby, než ho sami vyhodili spolu s dalšími hvězdami show kromě Tyry Banksové. Tím skončilo jejich letité přátelství.

Banksová kritiku přijímá

Další řady byly s malými modelkami, staršími modelkami, mužskými modely a s řadou celebrit v roli mentorů. Sledovanost šla ale ke dnu a vedení nakonec vyměnilo i Banksovou. „Bylo to moje dítě. Byl to můj život,“ stěžuje si modelka. Nepomohla ovšem ani zpěvačka Rita Ora v roli moderátorky a po 24 řadách byl pořad ukončen.

„Když se na pořad koukáte dnešníma očima a říkáte: ‚Proč jste dělali tohle? Tyra udělala chybu nebo říkala nesmysly,‘ tak za to vám děkuju. To je jediná cesta ke změně. Jediná cesta, jak se zlepšit je, když někdo upozorní na vaše chyby. A ráda bych, abyste byli tak otevření, jako jsem já ke svým chybám, až někdo upozorní na ty vaše,“ řekla na závěr Banksová.

