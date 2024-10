Prsa mám větší než před lety, říká modelka Banksová. Prozradila, kolik přibrala

Modelka byla andílkem Victoria’s Secret v letech 1996 až 2005. V pořadu The Drew Barrymore Show promluvila o tom, co ji přimělo vrátit se po letech na přehlídkové molo.

„Je fakt šílené být zpátky na přehlídkovém molu Victoria’s Secret. Šílené v tom nejlepším slova smyslu. Upřímně, nikdy by mě nenapadlo, že se sem ještě vrátím. Pamatuju si, jaké to před devatenácti lety bylo, když jsem si říkala, že je po všem. Všude psali: Tyřina poslední přehlídka. Bylo to přehnané, a já si říkala: Končím,“ zavzpomínala.

Nyní si show, kde se potkala s kolegyněmi-andílky jako Adriana Lima, Alessandra Abrosio, Gigi Hadidová, Bella Hadidová, Eva Herzigová, Doutzen Kroesová, Carla Bruni a další, užila úplně jinak než dříve. Byla prý sama sebou.

Přestože se její tělo za roky změnilo, vůbec to neřešila. „Co bylo také jiné, byla má prsa. Ta byla asi desetkrát větší, protože když jsem byla na mole tentokrát, měla jsem asi o dvaadvacet kilo víc, než když jsem odešla do modelingového důchodu. Takže jsem si hlavně opakovala: Ať mi nevypadnou, ať mi nevypadnou,“ prozradila.

Modelka před lety prozradila, že dietám už nevěří. „V minulosti jsem držela diety. Jsou to ale totální kraviny. Nejde o to být hubená. Jde o to být v té nejlepší formě, ve které můžete být,“ řekla v roce 2009.

Tyra Banksová do modelkovského důchodu odešla v roce 2005. Poté založila společnost Bankable Productions, která se podílela na produkci Show Tyry Banksové a Amerika hledá topmodelku. Zatímco její talk show skončila v roce 2010, jako porotkyně se Tyra v pořadu Amerika hledá topmodelku objevuje dodnes.