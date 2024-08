Tyčkař, který shodil na olympiádě laťku svou chloubou, získal milionovou nabídku

Během sobotních závodů na olympiádě v Paříži srazil Anthony Ammirati při skoku o tyči ve výšce 570 centimetrů svým rozkrokem laťku. Sportovec sice neskrýval zklamání nad tím, že se kvůli tomu neprobojoval do finálového závodu, na druhou stranu si z obrovské pozornosti zaměřené na jeho intimní partie dokázal udělat legraci.

Skokan o tyči Anthony Ammirati shodil laťku rozkrokem. (Paříž, 3. srpna 2024)

„Je to poprvé, co jsem nastoupil na soutěž bez stresu. Jelikož jsem byl úplný outsider, měl jsem jediný cíl – komunikovat s diváky. A to se mi rozhodně podařilo. Jsem moc rád, že dokážu lidi rozesmát. A kdo ví, třeba to bude začátek něčeho úžasného,“ uvedl francouzský skokan o tyči, který nemá po svém výstupu o pozornost fanynek i fanoušků nouzi.

„Když se chystáte vyhrát olympijskou medaili, ale do cesty se vám připlete vaše obrovské přirození... Pak se na to celý svět opakovaně dívá na zpomaleném záběru a miliony lidí si to video přeposílají,“ napsal jeden z uživatelů na sociální síti X.

Tyčkařský mistr světa do dvaceti let z roku 2022, Anthony Ammirati, prohlásil, že náhlý vzrůst zájmu o jeho rozkrok mu vůbec nevadí. Krátce poté, co video sportovce obletělo svět, nabídl mu viceprezident společnosti CamSoda, podnikatel Daryn Parker, 250 tisíc dolarů (přibližně 5,7 milionu korun) za to, když se bude hodinu ukazovat před kamerou tak, jak ho pánbůh stvořil.

„Ocenil bych vás rád za to, co dobře viděli i všichni ostatní – váš velký talent ukrytý kousek pod opaskem. Jako milovník aktivit zaměřených na rozkrok vám s radostí nabízím až 250 tisíc dolarů výměnou za vaši šedesátiminutovou show před webkamerou, ve které předvedete své zboží. Samozřejmě bez tyče,“ vzkázal Parker Ammiratimu.

Sportovec se zatím k zajímavé nabídce nevyjádřil.