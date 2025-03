Twiggy, jejíž skutečné jméno je Lesley Lawsonová, byla jmenována dámou v rámci novoročního vyznamenání 2019 za zásluhy v oblasti módy, umění a charity.

Královna Alžběta II., která zemřela v září 2022 ve věku šestadevadesáti let, jí tehdy při udělování Řádů britského impéria udělila právo užívat šlechtický titul.

„Byla jsem v šoku, když se to stalo. Dostala jsem oficiální dopis a pomyslela si: ‚Panebože, to je určitě dopis z finančáku.‘ Pak jsem ho otevřela a byl napsaný takovým právnickým jazykem. Myslela jsem si, nejdřív, že budu muset doplatit nějaké zapomenuté daně a vyděsila jsem se,“ popsala v rozhovoru britský deník The Daily Telegraph.

Zavolala jsem na telefonní číslo uvedené na konci dopisu a mluvila s opravdu milou paní. Ta mi vysvětlila, že mi bude udělen titul dáma, který je ženskou obdobou titulu sir,“ vzpomíná.

Řád britského impéria se uděluje dvakrát ročně – kromě Nového roku také v červnu u příležitosti výročí korunovace královny Alžběty II. Řád má několik úrovní: velkokříž, rytíř-komandér, komandér, důstojník a člen, ale jen držitelé dvou nejvyšších smějí užívat titul sir (pro muže) či dáma (pro ženy).

Twiggy byla během své modelingové kariéry známá svým androgynním stylem, její velice štíhlá postava se objevovala na obálkách časopisů jako Vogue nebo Tatler, proslula i krátkým účesem a chlapeckými střihy oblečení.

Lesley Lawsonová je jednou rozvedená. Její první manžel Michael Whitney zemřel v roce 1983, mají spolu dceru Carly. V roce 1988 si modelka vzala herce Leigha Lawsona.