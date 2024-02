Nahé focení i útěky z hotelu, vzpomínají legendy devadesátek Twenty 4 Seven

Když začneme vzpomínáním, přinesl jsem s sebou vaše maxi singly na vinylu. Máme tu obal Are You Dreaming? Vy jste si, Nance, tehdy razantně zkrátila vlasy!

Tenkrát jsem milovala zpěvačku Madonnu. Myslím, že ve videoklipu Papa Don’t Preach měla krátké vlasy. To je ten důvod, proč jsem chtěla stejný účes.

Pamatujete si všichni focení pro obal singlu I Can’t Stand It?

Hanks: Ano, to se fotilo v Německu s duem Esser & Strauss a bylo to naše úplně první focení pro Twenty 4 Seven. Byl tam skvělý tým fotografů.

Nance: Zajímavostí je, že mně je na té fotce pouhých šestnáct let. Podívejte se na ten rozdíl.

Hanks: A mně bylo tehdy jednadvacet!

Dohlíželi jste tehdy na Nance, když byla tak mladinká?

Jacks: Slíbil jsem její mamince, že na ni dohlédnu. Což jsem dělal. Ale… (smích)

Nance: Víš, co mi prováděli? Když jsme občas byli na hotelu, říkali: „Ok, tak všichni jdeme spát.“ Já jsem šla do mého pokoje, usnula jsem a třeba po hodině jsem si vzpomněla, že něco potřebuju. A oni tam u sebe už nebyli. Šli do klubu a nechali mě tam. To byl ten váš „babysitting“!

Hanks: No, občas jsme ji v tom klubu také zapomněli. (smích)

Museli jste lhát rodičům Nance, když se vyplížila z hotelového pokoje?

Nance: Oni nelhali, ale náš manažer lhal.

Jacks: Abychom byli upřímní, tohle se stalo. Ne v začátcích, ale stalo se to.

Nance: Nepovím veškeré detaily, ale stalo se to. Samozřejmě.

Našli byste outfity z obalu I Can’t Stand It ve svých skříních?

Nance: Ne, to určitě ne. Nemám potuchy, kde jsou. Myslím, že to oblečení bylo pronajaté. Bylo zapůjčené na focení a pak se vracelo zpátky do obchodů.

Hanks: Já tohle v mém šatníku najdu určitě… Protože jsem na obalu Are You Dreaming? úplně nahý!

Musíme uvést na pravou míru, že vy jste první oficiální obsazení Twenty 4 Seven, které i dnes vystupuje. Neproběhly žádné změny, pouze ze skupiny odešel v roce 1992 Captain Hollywood…

Hanks: Ano, Nancy nazpívala veškeré písničky od prvního dne v roce 1990 až do roku 1996, nebo 1998.

Nance: Až do zestárnutí! (smích)

Hanks: Ona nahrála všechny songy. Musím říct, že Nancy je zabiják.

Váš producent je Ruud Van Rijen. Dali jste se opět dohromady a máte i nový singl.

Nance: Přesně tak! Jmenuje se Do You Want Me.

Jacks: Ano, ty jsi informovaný!

Já vím všechno, až na ty detaily, co Nance naznačovala…

Nance: To je ale v pořádku.

Co na vystupování nacházíte i po tolika letech pořád tak uspokojivého?

Hanks: Je úžasné vidět lidi, jakou udělají party a že mají pořád tak rádi devadesátky. Mně je pětapadesát let. Už nejsem žádný mladík, ale užívám si každou sekundu. A užívám si, když lidé zpívají naše songy. Je to neskutečný pocit, nemůžu to ani popsat.

Jacks: Neuvěřitelné taky je, když někdo stejně jako ty přinese tyhle staré vinyly. To je úžasné.

Je to moje milovaná hudba, to musím přiznat.

Jacks: Mně se líbí tvoje hnědé oči, když tak koukám na podobnost na albu Street Moves.

Možná jsi můj tajný otec a nevíme o tom…

Jacks: Můj synu! (smích)

Bylo to jako obléct si školní uniformu, že se vám okamžitě vrátily všechny vzpomínky na devadesátky a choreografie k jednotlivým písním?

Nance: Měli jsme spoustu různých tanců. Choreografie, které jsme se naučili v minulosti, pořád děláme i po třiceti letech. Ano, jsme oldschool.

Jacks: Dovedeš si představit jeho ve školní uniformě? (ukazuje na Hankse) Nejsem si jist. (smích)

Uměl bych…

Nance: Vypadal bys opravdu sexy.

Vy se pořád vysvlékáte z trička na pódiu…

Jacks: Jo, ale teď nejsem ve formě, jinak bych si sundal tričko. Ale dej mi dva nebo tři týdny.

Nance: Nebo spíš dva tři roky. Dělám si srandu.

Máte teď plný diář vystoupení?

Jacks: Ano, jsme překvapeni, že se plní víc a víc. Ale to na tom milujeme. Teď jsme například vystupovali v Jižní Africe.

Nance: Ano, právě jsme se vrátili z Jižní Afriky. Teď máme měsíc volno, kde máme mezírku, protože musíme taky trošku odpočívat. A pak začnou hudební festivaly a budeme zase vystupovat.

Nance, my o vás víme, že máte v Nizozemsku i úspěšnou televizní kariéru. Je složité vše zkombinovat?

Nance: Já už v televizi nedělám tolik jako dřív. Můj hlavní úděl je teď zpívání, obzvlášť s Twenty 4 Seven, samozřejmě, takže tím jsem teď naplno vytížená.

Jacks: Doufám, že se zase uvidíme, až přijedeme do Česka!

VIDEO: Twenty 4 Seven – Is It Love: