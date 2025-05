„Zdarec lidi, dneska to bude čistě povídací video. Budeme se bavit o mé rakovině, jak mi ovlivnila život ještě předtím, než jsem na to přišel a jak to vnímám teď, když už o tom vím,“ začal své nejnovější video na YouTube Svatopluk Kreidl.

„Zároveň chci zdůraznit, že z toho nemusíme dělat nějaké haló. Takové věci se prostě dějí a já to beru tak, jak to je. Přesto mi přijde správné to s vámi sdílet. Už jen proto, že to může pomoct ostatním lidem s podobnými problémy. To je moje hlavní motivace,“ dodal oblíbený cestovatel z brněnských Kohoutovic, který obrazil kus světa „šrotovým“ autem, na kole, vlakem, ale i stopem.

Kreidl je známý dobrodruh, už ve svých čtrnácti letech došel pěšky z Brna na Sněžku. Pořádně cestovat začal nejdříve s tátou, pak s kamarády. V crocsech vyrazil na kole do Rakouska, ujel tisíce kilometrů stopem a v roce 2023 si za osm tisíc korun koupil auto Seat Ibiza vyrobené v roce 2001 a prokřižoval s ním Kavkaz. Ve svém věku stihl navštívit více než třiačtyřicet zemí.

Už koncem dubna se na Instagramu svěřil s tím, že je momentálně zpátky v Česku a s jeho zdravím to vypadá všelijak. „Několik měsíců se potýkám s trochu horší fyzičkou, ale po návratu domů se k únavě přidal i kašel, který trvá už dva měsíce. Je možné, že to všechno bude mít spojitost s boulí, která se mi udělala v podpaží,“ popsal.

V neděli na YouTube upřesnil, jak vše začalo. „Rakovina. V Arménii jsem si objevil bouli v podpaží. Tři dny na to jsem odletěl do Nepálu. Tam mi dělali rentgen, řekli mi, že mám zvětšené uzliny a dali mi antibiotika,“ popsal s tím, že v Nepálu strávil další měsíc a půl, ale necítil se dobře a tak zamířil opět do nemocnice, kde mu řekli, že nejde o nic vážného. Projel poté s přítelkyní ještě Thajsko, Laos a Kambodžu, ale i tam měl zdravotní problémy.

„Cítili jsme, že už se musíme vrátit domů, že něco není v pořádku, ale nevěděli jsme co. Koncem února jsme přiletěli do Česka. Stavy jako kašel, teploty a chřipka u mě byly furt,“ popisuje. Následně podstoupil sérii vyšetření.

„Na konci března jsem šel opět na rentgen podpaží. Nález na ultrazvuku, doktorka mi řekla, že mám zvětšené uzliny,“ popsal. Pomohli mu prý až rodiče kamaráda, kteří jsou lékaři a kteří ho odkázali na další vyšetření. „Na infekčním se mě doktor ujal, podíval se a řekl, že mám v podpaží tenisák,“ vzpomíná. Jedna z možných anamnéz, kterou lékař vyřkl, byla rakovina, což se později potvrdilo.

„Mám rakovinu lymfatického systému. Lékaři našli lymfomy rozseté po celém těle. Během operace mi část bulky z podpaždí odebrali a odeslali na testy. Teď už jsem tři týdny po operaci, už se mi to hojí. Příští týden nastupuji na svou první chemoterapii,“ dodal Kreidl. Oblíbenému mladému cestovateli posílají lidé ve stovkách komentářů slova podpory.