Fetiš, humor i heterosexuálové. Zpěvák Troye Sivan promluvil o sexu

V prvé řadě je pro něj důležité, aby se sex nebral příliš vážně. „Začal jsem si uvědomovat, že sex mi vlastně připadá chtě nechtě vtipný… tak trochu mi připomíná zvířátka,“ směje se. „A vzhledem k tomu ho prostě nevnímám tolik vážně. Je to sranda.“

Nalézt v sexu smysl pro humor mu také umožnilo větší otevřenost vůči různým fetišům a podobným výstřelkům. „Jsem díky tomu takovým věcem otevřenější, protože si říkám – už takhle je to srandovní, takže proč to nezkusit i takhle.“

Troye Sivan se netají tím, že je gay. Na základě jeho skladby Bloom, v níž se zpívá mimo jiné „rozkvétám jen pro tebe“, ale někteří posluchači usoudili, že je ve skutečnosti submisivní. To si prý vyložili špatně.

„Někdo pak může být překvapený, když se mnou půjde na rande,“ říká zpěvák a tvrdí, že ačkoliv mu taková reputace nijak nevadí, vlastně je to „ta nejvíc fascinující věc vůbec“ a jednoduše se nezakládá na realitě.

Popsal dále, že má zkušenosti i s muži, kteří sami sebe označili za heterosexuály. „Víte, co je zajímavé? Za posledních pár let jsem měl už docela dost zážitků s hetero kluky, nebo prostě kluky, kteří se jako hetero označují. Nejspíš to byli podobní kluci, jací mě na střední škole šikanovali,“ popsal.

Nejnovějším počinem Troye Sivana je singl s názvem Rush z chystaného alba Something to Give Each Other, které čítá deset skladeb a je představováno jako „oslava sexu, tance, potu, komunity, queerness, lásky a přátelství“. Video k tomuto novému singlu vyšlo 14. července 2023 a je pro něj nyní možné hlasovat v hitparádě televize Óčko.