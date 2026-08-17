Tréninky StarDance: kdo škrábe brambory v podpatcích a komu nastřelili nové vlasy?

Jako první si účastníci taneční soutěže musí zvykat na taneční boty, které jsou oproti běžné obuvi velmi specifické. Jsou totiž mnohem těsnější, aby pevně a bezpečně obepínaly nohu a tanečníkům poskytovaly maximální kontrolu nad pohybem.
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Hana Dvorská, bývalá tělocvikářka a zřejmě nejznámější česká kaskadérka, začala trénovat chůzi v těsných botách na podpatku už doma před začátkem tréninků. „Vezmu si zástěru a škrabku, škrábu brambory a mám ty krásné taneční střevíčky. Tak si tak doma chodím v těch střevíčkách a v zástěře a prý je to sexy,“ vysvětlila při debatě s tvůrci taneční soutěže StarDance v Karlových Varech.
Taneční boty však nejsou jediná výzva, kterou musí Hana Dvorská během příprav na StarDance překonat: „Jelikož mám endoprotézu kolene, a není tudíž tak funkční, jak by mělo být, je mým snem tancovat tak, aby můj handicap nebyl poznat,“ svěřila se také Hanka.
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Fyzická omezení mohou mít v případě StarDance mnoho podob. Své o tom ví zpěvák a frontman kapely O5 a Radeček Tomáš Polák. Ten se rovněž nechal zlákat k účasti na 14. řadě taneční soutěže a to i za cenu, že musel odložit čepici, ve které běžně vystupuje a diváci ho tak znají.
„Očekávám, že to nebude příliš komfortní, protože jsem nikdy netancoval, a ta čepice by mi dodávala pocit jistého bezpečí,“ vysvětluje, proč chtěl ve své oblíbené čepici i tančit. Kreativní nápad se však nesetkal s příliš velkým pochopením kreativní producentky, která kombinaci smokingu a Tomášovy „hučky“ striktně vyloučila.
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Pravým důvodem však nebyla pouhá umělecká stylizace, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale praktické pohnutky s trochou mužské ješitnosti. „Hned po skončení schůzky jsem volal, že potřebuju dodělat druhou vlnu vlasů, protože by bylo trapný, kdybych měl vepředu vlasy dodělané a vzadu plešku,“ vysvětlil Tomáš Polák, nyní hrdý nositel transplantovaného účesu.