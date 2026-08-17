Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tréninky StarDance: kdo škrábe brambory v podpatcích a komu nastřelili nové vlasy?

Zuzana Stiboříková
  5:30
Hana Dvorská ve StarDance XIV (2026)

Hana Dvorská ve StarDance XIV (2026) | foto: © Česká televize

Kaskadérka Hana Dvorská
Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček během koncertu „Karel Gott ...jeho písně žijí...
Zpěvák šumperské kapely O5 a Radeček Tomáš Polák
Hana Dvorská ve StarDance XIV (2026)
118 fotografií
Přípravy na taneční soutěž StarDance jsou v plném proudu. Některé dámy se učí chodit na vysokých podpatcích a rovněž pánové musí v mnoha ohledech vystoupit z komfortní zóny. Taneční střevíčky jsou novinka například pro kaskadérku Hanu Dvorskou, zatímco zpěvák Tomáš Polák musel odložit svou ikonickou čepici.

Jako první si účastníci taneční soutěže musí zvykat na taneční boty, které jsou oproti běžné obuvi velmi specifické. Jsou totiž mnohem těsnější, aby pevně a bezpečně obepínaly nohu a tanečníkům poskytovaly maximální kontrolu nad pohybem.

StarDance 2026: Známe všechny taneční páry, moderátory i porotce

Hana Dvorská, bývalá tělocvikářka a zřejmě nejznámější česká kaskadérka, začala trénovat chůzi v těsných botách na podpatku už doma před začátkem tréninků. „Vezmu si zástěru a škrabku, škrábu brambory a mám ty krásné taneční střevíčky. Tak si tak doma chodím v těch střevíčkách a v zástěře a prý je to sexy,“ vysvětlila při debatě s tvůrci taneční soutěže StarDance v Karlových Varech.

Taneční boty však nejsou jediná výzva, kterou musí Hana Dvorská během příprav na StarDance překonat: „Jelikož mám endoprotézu kolene, a není tudíž tak funkční, jak by mělo být, je mým snem tancovat tak, aby můj handicap nebyl poznat,“ svěřila se také Hanka.

Hana Dvorská ve StarDance XIV (2026)
Kaskadérka Hana Dvorská
Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček během koncertu „Karel Gott ...jeho písně žijí dál!“ v O2 areně (5. listopadu 2024)
Zpěvák šumperské kapely O5 a Radeček Tomáš Polák
118 fotografií

Kulich se nepřipouští!

Fyzická omezení mohou mít v případě StarDance mnoho podob. Své o tom ví zpěvák a frontman kapely O5 a Radeček Tomáš Polák. Ten se rovněž nechal zlákat k účasti na 14. řadě taneční soutěže a to i za cenu, že musel odložit čepici, ve které běžně vystupuje a diváci ho tak znají.

„Očekávám, že to nebude příliš komfortní, protože jsem nikdy netancoval, a ta čepice by mi dodávala pocit jistého bezpečí,“ vysvětluje, proč chtěl ve své oblíbené čepici i tančit. Kreativní nápad se však nesetkal s příliš velkým pochopením kreativní producentky, která kombinaci smokingu a Tomášovy „hučky“ striktně vyloučila.

Kvíz o StarDance: Vítězové, porota, taneční páry. Otestujte své znalosti

Pravým důvodem však nebyla pouhá umělecká stylizace, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale praktické pohnutky s trochou mužské ješitnosti. „Hned po skončení schůzky jsem volal, že potřebuju dodělat druhou vlnu vlasů, protože by bylo trapný, kdybych měl vepředu vlasy dodělané a vzadu plešku,“ vysvětlil Tomáš Polák, nyní hrdý nositel transplantovaného účesu.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lucie Bílá poprvé ukázala interiér svého ráje. Chalupa je jako z pohádky

Lucie Bílá (srpen 2026)

Lucie Bílá (60) nechala fanoušky nahlédnout do svého milovaného místa v Českém ráji. Chalupa v obci Líšný působí jako návrat do minulosti. Zpěvačka zde odpočívá, chodí do lesa, sbírá bylinky a houby...

Richard Genzer zhubl 25 kilo. Nechlastám a píchám si injekce, prozradil

Richard Genzer na koncertě Marka Ztraceného (srpen 2026)

Komik Richard Genzer (59) v poslední době výrazně zhubl. Podařilo se mu shodit 25 kilogramů a přiznal, že to není jen zásluhou diety. Pomohl si injekcemi na hubnutí.

Zuzana Belohorcová ukázala prsa po vyjmutí implantátů a láká na svůj nový projekt

Moderátorka Zuzana Belohorcová si dopřává relaxaci v luxusním lázeňském areálu....

Zuzana Belohorcová se po vyjmutí prsních implantátů rozhodla otevřeně promluvit o vztahu ke svému tělu. Padesátiletá moderátorka přiznala, že se ve své kůži nikdy necítila lépe. Přestože chce na...

Helena Vondráčková předvedla v Itálii skvělou postavu v bikinách

Helena Vondráčková relaxovala u bazénu a užívala si italské slunce. (srpen 2026)

Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...

Tatérka a herečka Kaira Hrachovcová ukázala v 51 letech štíhlou postavu v bikinách

Kaira v bikinách a šátku na hlavě při focení u vody. (srpen 2026)

Kateřina Kaira Hrachovcová v 51 letech předvedla svou štíhlou a vypracovanou postavu. Herečka a tatérka na sociálních sítích pravidelně ukazuje také svá výrazná tetování, která jsou dnes už...

Z chlapů, co mi píšou na Instagram, mám strach, přiznává Jitka Boho

Jitka Boho (5. července 2026)

I Jitka Boho se zúčastnila party Novy. Dvakrát soutěžila v show Tvoje tvář má známý hlas, takže se ráda pozdravila s lidmi ze štábu. Ale nic nového pro televizi nechystá. „Říkala jsem si, že bych...

18. srpna 2026

Pomohlo by mi, kdybych na sebe byla hodnější, říká herečka Beáta Kaňoková

Beáta Kaňoková

Hvězda Zlaté labutě herečka Beáta Kaňoková (37) vnímá herectví spíše jako poslání, ale dětem doma říká, že jde do práce. „To aby pochopily, že si nejdu jen hrát, ale vydělávat,“ smála se v rozhovoru...

18. srpna 2026

Princezna Eugenie ukázala dceru a prozradila její jména. Uctila i královnu

Princezna Eugenie a královna Alžběta II. (Windsor, 18. dubna 2019)

Princezna Eugenie a její manžel Jack Brooksbank se před dvěma týdny stali trojnásobnými rodiči. PO dvou synech mají dceru. Nyní neteř britského krále Karle III. prozradila jméno holčičky.

17. srpna 2026  17:14

Kašpárka mám pod kontrolou, uklidňuje Vondráček herečky při postelových scénách

Jan Vondráček v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (16. dubna 2024)

Jan Vondráček za desítky let před kamerou stihl role všeho druhu – včetně těch, při nichž musel odhodit víc než jen ostych. Intimním scénám se sice raději vyhýbá, když už na ně ale dojde, napětí na...

17. srpna 2026  16:43

Lola vyrostla a mám muže snů. Začíná jiná etapa, říká Rolins o pauze od zpěvu

Pavel Nedvěd a Dara Rolins

Sama si „naordinovala“ roční pauzu od vystupování a zpěvu. Nyní se zpěvačka Dara Rolins (53) svým fanouškům svěřila, jestli dokáže tento závazek splnit. Mnozí tomu totiž nevěří.

17. srpna 2026  14:28

Ivanka Trumpová vyrazila s rodinou na Island, relaxovala v horkých pramenech

Ivanka Trumpová si dopřála koupání v proslulé Modré laguně. (srpen 2026)

Zatímco řada celebrit vyráží v létě za sluncem a vysokými teplotami, Ivanka Trumpová zvolila poněkud netradiční destinaci. Dcera amerického prezidenta Donalda Trumpa vyrazila počátkem srpna s...

17. srpna 2026  12:03

Sexy modely, luxusní auta a světový DJ. Osmany Laffita chystá megashow kariéry

Móda podle Osmanyho Laffity

Už od ledna připravuje návrhář Osmany Laffita největší módní show své kariéry. Česko podle něj nic takového nezažilo. Nebudou chybět módní kreace, ale ani luxusní auta a světový DJ Paul van Dyk,...

17. srpna 2026  10:39

Helena Vondráčková předvedla v Itálii skvělou postavu v bikinách

Helena Vondráčková relaxovala u bazénu a užívala si italské slunce. (srpen 2026)

Helena Vondráčková (79) vyrazila do Toskánska, kde si užila několik dnů odpočinku, svatbu přátel i návštěvu Florencie. Na Instagramu se pochlubila fotografiemi z pobytu a na jednom ze snímků ukázala...

17. srpna 2026  10:37

Rodina pohromadě, jak to má být. Doleželová potvrdila návrat k šéfovi fotbalu

Jana Doleželová a David Trunda na Plese jako Brno (27. ledna 2018)

Mají spolu dceru, přesto se rozešli. V posledních měsících se ale opět objevovali bok po boku. Nyní lékárnice a miss Jana Doleželová potvrdila, že se vrátila k šéfovi českého fotbalového svazu Davidu...

17. srpna 2026  10:18

O smrti maminky jsem se dozvěděl z Facebooku. Zášť necítím, říká Artur Štaidl

Iveta Bartošová se synem Arturem v roce 2009

Artur Štaidl letos oslaví třicetiny. Syn zpěvačky Ivety Bartošové a hudebníka Ladislava Štaidla si přitom už v mladém věku prošel ztrátou obou rodičů. O maminku přišel v dubnu 2014, kdy si Iveta...

17. srpna 2026  8:55

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Tréninky StarDance: kdo škrábe brambory v podpatcích a komu nastřelili nové vlasy?

Hana Dvorská ve StarDance XIV (2026)

Přípravy na taneční soutěž StarDance jsou v plném proudu. Některé dámy se učí chodit na vysokých podpatcích a rovněž pánové musí v mnoha ohledech vystoupit z komfortní zóny. Taneční střevíčky jsou...

17. srpna 2026  5:30

Sebehodnocení nemám rád, je to pro mě intimní věc, říká Filip Březina

Filip Březina je členem souboru Městských divadel pražských.

Exceloval v seriálu Smysl pro tumor, v divadle je jako doma a nyní točí nový komediální seriál. Po měsících natáčení se ale herec Filip Březina (31) nejvíc těší na šestnáct dnů volna, kterých se...

17. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.