Trénink v Oblacích uzavřel Movember. Neodkládejte prevenci, vyzývají známé tváře

David Chuchma
  15:00
V restauraci Oblaca v pražské Žižkovské věži se konal výjimečný event The Stronger Man Experience 2025, který symbolicky zakončil český Movember. Sportovní lekce spojená s osvětou o rakovině varlat a prostaty či duševním zdraví mužů přilákala známé osobnosti i partnery podporující zdravý životní styl.
Nikol Moravcová na akci The Stronger Man Experience 2025, která v restauraci Oblaca na pražské Žižkovské věži slavnostně zakončila kampaň Movember (1. prosince 2025) | foto: Profimedia.cz

Výhled na celou Prahu se v pondělí 1. prosince stal kulisou netradiční sportovní události. V restauraci Oblaca na Žižkovské věži se uskutečnil event The Stronger Man Experience 2025, který symbolicky uzavřel letošní Movember a připomněl význam prevence v oblasti mužského zdraví.

Akce The Stronger Man Experience 2025, která v restauraci Oblaca v pražské Žižkovské věži slavnostně zakončila kampaň Movember (1. prosince 2025)

„Movember nám každoročně připomíná, že včasná kontrola může zachránit život. A že o zdraví se musíme bavit otevřeně,“ uvádějí organizátoři.

Akce spojila edukaci se zážitkem, který fyzické zdraví přímo podporuje. Hosté si vůbec poprvé mohli zacvičit přímo v prostoru restaurace. Trénink vedl kouč Michal Šetina, který upozornil, jak důležitá je pravidelnost v péči o sebe sama. „Kdyby byla prevence fitness cvik, doporučil bych ji dělat každý den – a rozhodně bez odkládání jako leg day“, říká zkušený kouč.

Akce se zúčastnila řada známých osobností, které dlouhodobě otevírají témata spojená s mužským zdravím. Společně připomněli, že starat se o fyzické i psychické zdraví „by mělo být normální a důležité“.

Pánové, mějte vercajk v cajku, vyzval k preventivním prohlídkám Matásek

Nechyběli moderátorka Nikol Moravcová, vítěz reality show Love Island 2023 Kryštof Novák, jeho manželka Denisa Novák Valová, Muž roku 2017 – zpěvák Mathias Hložek, účastník Survivor Česko Slovensko 2025 Filip Prokop, trenérka Nici Mendez či zpěvačka a raperka Sharlota.

Akce The Stronger Man Experience 2025 uzavřel Movember jasným sdělením – prevence zachraňuje životy a síla začíná tam, kde se muž rozhodne pečovat o sebe. Akce tak zdůraznila, že mluvit o mužském zdraví má smysl. A že i symbolické cvičení vysoko nad Prahou může otevřít důležitou společenskou debatu.

7. prosince 2025

