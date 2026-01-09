Trávníček má za sebou operaci srdce a leží na JIP. Znovu se narodil, uvedla manželka

Známému herci a dabérovi se před několika dny přitížilo kvůli přechozenému zánětu průdušek. Hospitalizován byl dle manželky od 30. prosince a začátkem tohoto týdne oznámila, že známý pohádkový princ ruší nasmlouvané akce. Nyní zveřejnila post, kde oznámila další podrobnosti.
Po operaci srdce speciálně poděkovala primáři kardiochirurgického oddělení Jaroslavovi Benedíkovi a také přednostovi Kardiologické kliniky Petru Neužilovi. „Díky všem v Nemocnici na Homolce, kteří o manžela pečují, aby se co nejdříve vrátil do normálního života. Před námi je ještě dlouhá cesta, ale manžel má obrovskou vůli a všechny vás moc pozdravuje z JIP,“ doplnila.
Podle informací deníku Aha! lékaři Pavla Trávníčka operovali v pondělí devět hodin a dostal čtyřnásobný bypass. „Díky tomu se zlepšila funkce levé srdeční komory,“ sdělil deníku Neužil. „Měl štěstí, že se vlastně díky zánětu průdušek přišlo na to, co mu je,“ připustil.
V případě Trávníčka přitom nešlo o první problémy se srdcem. Už v létě loňského roku musel na kardiochirurgii náhle podstoupit akutní operaci. Předchozí vážnější zdravotní problémy měl před Vánoci v roce 2022, kdy pro něj přijela záchranka kvůli problémům s dýcháním. V roce 2014 musel kvůli vážné nemoci absolvovat operaci na urologii.
Monika Trávníčková (za svobodna Fialková), která v pátek uvedla, že se její muž „znovu narodil“ je v pořadí čtvrtou manželkou herce. S pohádkovým princem, který si zahrál například v dílech Tři oříšky pro Popelku nebo Třetí princ, má syna Maxmiliána. Pár se oženil v roce 2015.
24. prosince 2020