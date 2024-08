Policie zatkla v Paříži amerického rapera Travise Scotta

Do hotelu George V nedaleko třídy Champs-Élysées policie dorazila okolo páteční páté hodiny ráno. Travise Scotta, jehož skutečné jméno je Jacques Bermon Webster, vzala do vazby, kde se čekalo na to, než vystřízliví.

Podle listu Le Parisien byl raper ve čtvrtek večer spatřen v nepříliš dobré náladě v publiku semifinálového utkání olympijského turnaje v basketbalu mezi americkým a srbským týmem.

Státní zastupitelství uvedlo, že raper byl zadržen kvůli „násilnostem vůči bezpečnostnímu pracovníkovi“. „Ten přitom sám zasahoval, aby od sebe oddělil rapera a jeho bodyguarda,“ citovala z vyjádření prokuratury agentura AFP.

Pro interpreta z Texasu, který je známý mimo jiné i díky svým divokým koncertům a nedávno vystupoval v pražské O2 areně, již vyprodal během několika minut, nejde o první problémy se zákonem.

Při vystoupení v USA v roce 2015 například nabádal fanoušky, aby přelezli přes bezpečnostní barikádu, a později se v této souvislosti přiznal k rušení veřejného pořádku. Letos v červnu jej zase zadržela policie v Miami kvůli opilosti na veřejnosti a vniknutí na cizí pozemek.

Americký rapper Travis Scott na hudebním festivalu Astroworld v americkém Houstonu, při němž v tlačenici přišlo o život osm lidí. (6. listopadu 2021)

Travis Scott je zásadním raperem současné populární hudby, se svými 49 miliony prodaných alb jen v USA, čtyřmi prvními místy v americké hitparádě Billboard Hot 100 a mnoha oceněními, včetně deseti nominací na ceny Grammy.

Dosud vydal čtyři alba, na tom nejnovějším s názvem UTOPIA hostuje výkvět špičkového rapu ( Drake, Playboi Carti, Beyoncé, The Weeknd, Yung Lean, Young Thug, Kid Cudi, SZA, James Blake a další), album produkovalo přes 21 producentů.

Kritikou oceňované album se stalo nejprodávanějším hiphopovým albem roku 2023, čtyři týdny po sobě se drželo na prvním místě v žebříčku Billboard Top 200 a celosvětově nasbíralo přes 50 miliard streamů. Spotify navíc označilo UTOPIA za nejstreamovanější album v prvním týdnu roku 2023 a Apple Music potvrdilo největší počet streamů alba v první den roku 2023.

VIDEO: Travis Scott – FEIN (live, 2024):