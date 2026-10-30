První transgender moderátorka Marion se vrací do rozhlasového éteru

Po letech se vrací před mikrofon a tentokrát chce otevírat témata, o kterých se stále příliš málo mluví. Marion, kterou si televizní diváci pamatují z hudební televize Óčko, se stane novým hlasem Radia Q.
„Marion je v první řadě velká profesionálka. Její návrat za mikrofon však nebude jen o hudbě. Čekají ji rozhovory o životě, vztazích, duševním zdraví i zkušenostech LGBTQ+ komunity,“ říká programový ředitel rádia René Kekely a dodal, že jedním z hlavních programových lákadel bude talkshow Queer Life, kterou povede právě Marion.
Jméno zkušené moderátorky Marion není v českém ani slovenském mediálním prostředí neznámé. Má za sebou řadu let práce před kamerou i za mikrofonem a nyní se vrací tam, kde se cítí doma.
Její mediální příběh se začal psát už v roce 1997. Tehdy vystupovala pod jménem Marek Paluch. Během vysokoškolského studia německého jazyka a psychologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě se prosadila v moderátorské profesi na slovenské satelitní televizi VTV. Diváci ji mohli sledovat v pořadu TeenAge i v profilovém pořadu Polnoc s… Vedle televizní práce sbírala zkušenosti v rádiích Forte v Trnavě a Dúha v Dubnici nad Váhom.
V roce 2003 se přestěhovala do Prahy a její kariéra pokračovala v české hudební televizi Óčko. Patřila k první generaci jejích moderátorů a působila zde až do roku 2010. Moderovala pořad DJ Divák – Písničky na přání a připravovala vlastní pořad Pop Almanach. Její profesní dráhu doplnilo také působení v pražském Rádiu Spin.
Na konci roku 2017 Marion zahájila proces tranzice, který v září 2020 završila chirurgickou změnou pohlaví. Tím uzavřela zásadní etapu svého osobního života. Dnes žije spokojeným a vyrovnaným životem ženy a přeje si, aby ji veřejnost vnímala především jako zkušenou moderátorku.
V období této životní změny se rozhodla stáhnout z mediálního prostoru a chránit své soukromí. Nechtěla, aby se její osobní život stal důležitějším tématem než její práce. Nyní se vrací a otevřeně říká, že chce být vnímána především jako moderátorka. Její osobní příběh je součástí její identity, nikoli jediným tématem její profesní dráhy.
„Jsem velmi ráda, že se stávám součástí Radia Q a dostávám prostor přinášet posluchačům témata, která si zaslouží pozornost, otevřenost a lidskost. V talkshow Queer Life chci vytvářet prostor pro autentické rozhovory, inspirativní příběhy a témata, která nás spojují a posouvají dál. Věřím, že právě upřímný dialog, respekt a odvaha být sám sebou mají sílu bourat předsudky a přibližovat lidi k sobě. Těším se na novou profesní výzvu, zajímavé hosty i na všechny, kteří budou při tom se mnou,“ říká Marion.
A dodává slova, která vystihují její současný přístup k návratu před mikrofon: „Jsem tu především kvůli své práci a moderování. To, že dnes žiji život šťastné a skutečně vyrovnané ženy, je součástí mého osobního příběhu, nikoli jediným důvodem, proč se vracím před mikrofon.“
Nová talkshow Queer Life bude na Radiu Q vysílána každé úterý od 18.00 do 19.00 hodin. Moderátorka Marion chce dát prostor lidem s různými životními zkušenostmi, odborníkům i hostům, kteří se na problematiku LGBTQ+ komunity dívají z odlišných perspektiv.
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Na programu budou témata jako například: prevence HIV, žloutenky a dalších infekčních onemocnění, duševního zdraví, života transgender lidí, diskriminace i nenávisti ve společnosti. Vedle osobních příběhů mají dostat prostor také odborné informace, které mohou posluchačům pomoci lépe se orientovat v otázkách zdraví a mezilidských vztahů.