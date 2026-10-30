Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

První transgender moderátorka Marion se vrací do rozhlasového éteru

Autor:
Marion Paluchová

Marion Paluchová | foto: Monika Navrátilová / Radio Q

Marion Paluchová
Marion Paluchová
Marion Paluchová
Radio Q
7 fotografií
Zpátky před mikrofonem. Moderátorka Marion, kterou televizní diváci dříve znali pod jménem Marek Paluch, se po letech vrací do rozhlasového éteru. Nově bude moderovat na Radiu Q. Stala se tak historicky první transgender moderátorkou v českých médiích.

Po letech se vrací před mikrofon a tentokrát chce otevírat témata, o kterých se stále příliš málo mluví. Marion, kterou si televizní diváci pamatují z hudební televize Óčko, se stane novým hlasem Radia Q.

„Marion je v první řadě velká profesionálka. Její návrat za mikrofon však nebude jen o hudbě. Čekají ji rozhovory o životě, vztazích, duševním zdraví i zkušenostech LGBTQ+ komunity,“ říká programový ředitel rádia René Kekely a dodal, že jedním z hlavních programových lákadel bude talkshow Queer Life, kterou povede právě Marion.

Marion Paluchová

Jméno zkušené moderátorky Marion není v českém ani slovenském mediálním prostředí neznámé. Má za sebou řadu let práce před kamerou i za mikrofonem a nyní se vrací tam, kde se cítí doma.

Její mediální příběh se začal psát už v roce 1997. Tehdy vystupovala pod jménem Marek Paluch. Během vysokoškolského studia německého jazyka a psychologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě se prosadila v moderátorské profesi na slovenské satelitní televizi VTV. Diváci ji mohli sledovat v pořadu TeenAge i v profilovém pořadu Polnoc s… Vedle televizní práce sbírala zkušenosti v rádiích Forte v Trnavě a Dúha v Dubnici nad Váhom.

V roce 2003 se přestěhovala do Prahy a její kariéra pokračovala v české hudební televizi Óčko. Patřila k první generaci jejích moderátorů a působila zde až do roku 2010. Moderovala pořad DJ Divák – Písničky na přání a připravovala vlastní pořad Pop Almanach. Její profesní dráhu doplnilo také působení v pražském Rádiu Spin.

Marion Paluchová

Na konci roku 2017 Marion zahájila proces tranzice, který v září 2020 završila chirurgickou změnou pohlaví. Tím uzavřela zásadní etapu svého osobního života. Dnes žije spokojeným a vyrovnaným životem ženy a přeje si, aby ji veřejnost vnímala především jako zkušenou moderátorku.

V období této životní změny se rozhodla stáhnout z mediálního prostoru a chránit své soukromí. Nechtěla, aby se její osobní život stal důležitějším tématem než její práce. Nyní se vrací a otevřeně říká, že chce být vnímána především jako moderátorka. Její osobní příběh je součástí její identity, nikoli jediným tématem její profesní dráhy.

„Jsem velmi ráda, že se stávám součástí Radia Q a dostávám prostor přinášet posluchačům témata, která si zaslouží pozornost, otevřenost a lidskost. V talkshow Queer Life chci vytvářet prostor pro autentické rozhovory, inspirativní příběhy a témata, která nás spojují a posouvají dál. Věřím, že právě upřímný dialog, respekt a odvaha být sám sebou mají sílu bourat předsudky a přibližovat lidi k sobě. Těším se na novou profesní výzvu, zajímavé hosty i na všechny, kteří budou při tom se mnou,“ říká Marion.

Marion Paluchová

A dodává slova, která vystihují její současný přístup k návratu před mikrofon: „Jsem tu především kvůli své práci a moderování. To, že dnes žiji život šťastné a skutečně vyrovnané ženy, je součástí mého osobního příběhu, nikoli jediným důvodem, proč se vracím před mikrofon.“

Nová talkshow Queer Life bude na Radiu Q vysílána každé úterý od 18.00 do 19.00 hodin. Moderátorka Marion chce dát prostor lidem s různými životními zkušenostmi, odborníkům i hostům, kteří se na problematiku LGBTQ+ komunity dívají z odlišných perspektiv.

Mami, tati, co když jsem gay? Po Prague Pride děti řeší svou sexuální orientaci

Na programu budou témata jako například: prevence HIV, žloutenky a dalších infekčních onemocnění, duševního zdraví, života transgender lidí, diskriminace i nenávisti ve společnosti. Vedle osobních příběhů mají dostat prostor také odborné informace, které mohou posluchačům pomoci lépe se orientovat v otázkách zdraví a mezilidských vztahů.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Už spolu nejsme, potvrdil Jaroslav Vít rozchod s Radkou Třeštíkovou

Radka Třeštíková na Instagramu (2026)

Kdo byl pozván, ten tam byl. I Radka Třeštíková, exmanželka Tomáše Třeštíka, který křtil svoji knihu Balkonovky. Přináší výběr fotografií, které autor pořídil na svém ikonickém balkoně na Letné....

Standa nikdy neměl vztah, dominantní finalistka v nahé seznamce si ho hned srovná

Standa v Naked Attraction

Standa (22) pracuje v casinu a učí se na krupiéra. Ve volném čase se věnuje józe a tradičnímu čínskému bojovému umění Wing Chun. V lásce je ale doslova nepopsaným listem. Nikdy nebyl ve vážném vztahu...

Šáchová pózuje nahoře bez. Nemusíte si vybírat mezi krásou a inteligencí, říká

Nicole Šáchová Karafiátová na Instagramu (2026)

Vítězka první řady reality show Zrádci Nicole Šáchová (29) znovu provokuje odvážnými snímky. Na Instagramu zveřejnila fotografii, na které pózuje nahoře bez a ňadra si zakrývá rukou. Na sobě má pouze...

Dakota Johnsonová a MGK vztah zatím nepojmenovali. Herečka chce být matkou

Dakota Johnsonová jako hvězda reklamní kampaně značky Calvin Klein (březen 2026)

Herečka Dakota Johnsonová (37) a rapper Machine Gun Kelly (36), známý i pod zkratkou MGK, spolu tráví stále více času. Přesto se zatím nechtějí označovat za pár. Spojuje je prý černý humor i...

Sexy nohy Tomášové i Černochová s Kurtišovou dcerou. Jak vypadá zákulisí StarDance

Luciana Tomášová v zákulisí StarDance XIV (24. října 2026)

Rozčepýřený Tomáš Matonoha, Martin Prágr v růžovém kožichu, odhalená nožka Luciany Tomášové nebo návštěvy bývalých králů tanečního parketu Jiřího Dvořáka a Dominika Vodičky. Všude shon a přípravy na...

Válka missek. Maria Osako zasklila Dominiku Kotoučkovou, usmíření se nekonalo

Dominika Viktorie Kotoučková na tiskové konferenci k Miss Universe Česko 2026 v...

Pro Dominiku Viktorii Kotoučkovou to byl šok, když byla oslovena pořadateli soutěže Miss Universe Česko, aby se zúčastnila světového klání v Portoriku. Její maminka Marien ale něco tušila už během...

30. října 2026

První transgender moderátorka Marion se vrací do rozhlasového éteru

Marion Paluchová

Zpátky před mikrofonem. Moderátorka Marion, kterou televizní diváci dříve znali pod jménem Marek Paluch, se po letech vrací do rozhlasového éteru. Nově bude moderovat na Radiu Q. Stala se tak...

30. října 2026

Já věci zvažuju za pochodu, Evka zacílí a jde. Adamczyk o rodině i odpovědnosti

Premium
Marek Adamczyk. Snad mu to štěstí nezakřikneme, ale stalo se skutečností, že...

Snad mu to štěstí nezakřikneme, ale stalo se skutečností, že seriály, do kterých je obsazen, jsou předem odsouzeny k úspěchu. Marek Adamczyk osobně dohlédl i na olympijský úspěch manželky Evy. Že by...

29. října 2026

Seriálový Harry Potter má rodiče. Přibude postava, kterou filmaři vynechali

Adrian Rawlins a Geraldine Somerville jako James Potter a Lily Potterová ve...

Tvůrci seriálu o Harrym Potterovi, který bude mít premiéru 25. prosince 2026, pokračují v odhalování obsazení. Nyní prozradili, kdo se ujme rolí rodičů malého čaroděje. V seriálu se také na rozdíl od...

29. října 2026  13:15

Nela Slováková hledá hospodyni i pravou ruku do firmy. Lidé kritizují její nároky

Nela Slováková na módní přehlídce značky Lucre v rámci Bratislavských módních...

Nela Slováková (36) hledá ženu, která se postará o její domácnost a zároveň jí pomůže s chodem firmy. Nabízí dlouhodobou spolupráci, stabilní pozici i bonusy. Zájemkyně ale musí splnit řadu požadavků...

29. října 2026  12:01

Zrádci 3: Kdo ze hry vypadl, koho zrádci poslali domů a kdy bude nový díl

Reality show Zrádci 2026 prozradila druhou osmičku účastníků.

Víc než třetina hráčů třetí řady reality show Zrádci už hrad Křivoklát opustila. Ze 24 soutěžících, kteří vstoupili do bran, je nyní 12 věrných a dva zrádci. Nové díly reality show Zrádci se vysílají...

29. října 2026  11:32

Belohorcová si s dětmi užívá prázdniny v Dubaji. S dcerou pózovaly v plavkách

Zuzana Belohorcová s dcerou Salmou v Dubaji (říjen 2026)

Zuzana Belohorcová (50) vyrazila s dětmi na podzimní prázdniny do Dubaje. Tradiční Halloween v Miami letos vyměnila za změnu a kromě nových zážitků si užívá také setkání s přáteli, které zná už...

29. října 2026  10:15

Tragická smrt, znetvořený obličej i svatba po šedesátce. Jak vypadají topmodelky

Naomi Campbellová, Linda Evangelista, Tatjana Patitzová, Christy Turlingtonová...

V osmdesátých a devadesátých letech patřily mezi opravdové celebrity. Jejich obličej, postavu ale i jméno znal téměř každý. Světové topmodelky jako Cindy Crawfordová, Naomi Campbellová, Linda...

29. října 2026  9:30

Jaroslava Obermaierová má rakovinu plic. Ambulantně dojíždí na chemoterapie

Jaroslava Obermaierová přijela na oslavu narozenin Miloše Zemana do Hluboké nad...

Herečka Jaroslava Obermaierová (80) promluvila o svých zdravotních potížích. Po problémech s dýcháním kvůli vodě na plicích jí lékaři diagnostikovali rakovinu plic.

29. října 2026  8:33

Monika Absolonová nezná slitování, Adéla Gondíková a spol budou trpět

Monika Absolonová

„Půl roku zpět jsem měla krizi a říkala si, že je všemu konec. Ale teď se cítím daleko líp než před padesátkou,“ přiznává Monika Absolonová, která pro své přátele uspořádala velkolepou narozeninovou...

29. října 2026

Bachelor Solfronk vyměnil hledání lásky za Pokémony. Promluvil o ženách i zdraví

Podnikatel a první český Bachelor Jan Solfronk

První český Bachelor Jan Solfronk má za sebou náročné měsíce, během nichž bojoval s nespavostí a vážnými kožními problémy. Teď všechnu energii věnuje svému projektu, který spojuje muzeum Pokémoních...

29. října 2026

Za sen o herectví mi přilétla facka, ale já to chtěla hlava nehlava. Zpověď Ivy Janžurové

Premium
Iva Janžurová

Působí křehce, ale taky odhodlaně. V úterý 19. května oslavila pětaosmdesátiny, 28. října jí prezident Petr Pavel propůjčil Řád Bílého lva. V šatně Národního divadla, jehož členkou je Iva Janžurová...

19. května 2026,  aktualizováno  28. 10. 21:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.