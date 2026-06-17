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Trainspotting mě fascinuje doteď, přiznává Ewan McGregor po 30 letech od premiéry

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  11:14
Britský snímek Trainspotting počátkem června oslavil třicet let od své premiéry. A přinejmenším podle herce Ewana McGregora, který se v tomto filmu proslavil, je to stále stejně nadčasové dílo.
Z filmu Trainspotting

Z filmu Trainspotting | foto: Projekt 100

Z filmu Trainspotting
Z filmu Trainspotting
Ewan McGregor na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)
Ewan McGregor se svou hvězdou na hollywoodském chodníku slávy v Los Angeles...
43 fotografií

Kultovní film Trainspotting z roku 1996 natočil režisér Danny Boyle podle stejnojmenného románu od Irvina Welshe. Příběh se odehrává hlavně v ulicích Edinburghu a pojednává o skupině přátel, z nichž většina je závislých na heroinu. Pro skotského herce Ewana McGregora se tento film stal odrazovým můstkem k úspěšné herecké kariéře.

„Nedávno jsem to po spoustě let viděl někde v kině. Musel jsem pak Dannymu napsat – nejsme nijak v kontaktu, takže opravdu vzácná příležitost – a říct mu, jak úžasný film to je. Spousta věcí z té doby už je zastaralá, ať už myšlenkami nebo technicky, ale Trainspotting je pořád stejný,“ prohlásil Ewan McGregor v rozhovoru pro magazín People. „Řekl bych, že neztratil naprosto nic ze své živoucnosti.“

Z filmu Trainspotting

Ve filmu hraje Marka Rentona, mladíka snažícího se vymanit z heroinové závislosti, přičemž ostatní protagonisty tvoří jeho podobně závislí přátelé. Snímek tak vypráví drsný příběh z ryze autentického prostředí, ale zároveň okořeněný dobovou hudbou, dynamickou kamerou i černým humorem.

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„I ty postavy mi přijdou super, ta hudba, ty dialogy… Prostě je tam jaksi všechno správně. Danny je umělec, přistupuje k příběhu už skoro nevídaným způsobem. Nechával herce, ať si každou scénu prozkoumají, ať ji procítí, a teprve pak se zamýšlel nad tím, jak to natočit,“ líčí pětapadesátiletý rodák z Perthu. „Doteď žasnu nad tím, že jsem od něj dostal tuhle šanci, navíc tak brzy.“

Vrátí se 4 z 5 antihrdinů prvního dílu. Postava Tommyho, kterou ztvárnil Kevin McKidd (druhý zprava) v prvním díle zemřela.

Film se stal kulturním hitem i díky hudbě od Oasis, Blur, Pulp nebo The Verve. A přestože jde o veskrze skotské, potažmo britské dílo, snímek svou úspěšností rezonoval po celém světě. „V Británii to byla tehdy velká věc, mezinárodní úspěch,“ vzpomíná McGregor. „Nedělali jsme to pro Ameriku, byl to ryze britský a vysloveně skotský film. Neštítili jsme se přízvuku, násilí, charakterů ani toho humoru – opravdu skotského humoru. Bylo to prostě naše. Byl to hit, ale náš hit.“

Ewan McGregor se s režisérem Boylem a filmařem Tufanem potkal už o dva roky předtím – během natáčení thrilleru Mělký hrob z roku 1994 – a na základě toho neměl pochybnosti, že se dílo podaří. „Dannyho jsem měl hrozně rád a měl jsem v něj neochvějnou důvěru. Sice jsem vůbec netušil, jaký efekt to bude mít, ale nikdy jsem nepochyboval o tom, že to bude skvělý film.“

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Film, který mu vynesl světovou popularitu, byl u příležitosti třicetiletého výročí uveden ve vybraných kinech ve vylepšené 4K verzi.

„Byli jsme tehdy všichni hrozně mladí a já tam doteď vidím to naprosté nadšení. Dvě moje dcery jsou teď také herečky a já u nich vídám stejnou vášeň, jako jsem v těch dvaceti míval já,“ dodává skotský herec dojatě. „Pořád miluju, co dělám, ale už to určitě není stejné. Všechno se mění a stárne. A stejně tak se měním i já.“

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