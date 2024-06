Do třetice všeho dobrého, chci si zase zvětšit prsa, říká Tori Spellingová

Tori Spellingová vyzvala posluchače svého podcastu misSPELLING, aby se jí zeptali na cokoli. Když se fanoušci tázali v narážce na skeč z pořadu Saturday Night Live, jestli si nechala udělat prsa „v dodávce u řeky“, kde s dětmi jistý čas skutečně pobývala, herečka se zasmála. Také prozradila, že chce podstoupit třetí operaci zvětšení prsou. „Moje prsa? Která verze? Právě jsem si je nechala udělat znovu, lidi! Ale myslím, že ani tato prsa nejsou to pravé, sakra. Do třetice všeho dobrého,“ dodala.

Tori Spellingová (2014)

Spellingová prozradila, že si poprvé nechala zvětšit prsa v 19 letech, kdy se nechala přesvědčit svým tehdejším přítelem. Zákrok podstoupila, aniž by o tom její rodiče, Aaron a Candy Spellingovi, věděli. „Moje máma nakonec musela přijít a postarat se o mě. Převzala mě do péče od Alicie Silverstone a Carmen Electry, což byly v té době mé nejlepší kamarádky,“ vzpomínala Spellingová.

Hvězdu seriálu Beverly Hills 90210 pobavil komentář, že vypadá jako bílá Wendy Williamsová. Spellingová zpočátku přirovnání nechápala: „Jakmile ten komentář zazněl, řekla jsem si: Cože? A pak jsem si řekla: To se nedá nevidět!“

Moderátorka Wendy Williamsová (New York, 6. srpna 2019)

Wendy Williamsová je moderátorka, které byla diagnostikována afázie a frontotemporální demence. Kvůli tomu v roce 2023 nastoupila do zařízení pro pacienty s poruchami kognitivních funkcí, což bylo letos zachyceno v dokumentu Lifetime Where Is Wendy Williams?

„Vlastně si myslím, že Wendy Williamsová je moc hezká. V minulosti ke mně nebyla moc milá, ale je to hezká žena a je mi líto, v jaké situaci se nachází,“ uzavřela Spellingová.

Spellingová se právě rozvádí se svým druhým manželem Deanem McDermottem (57), se kterým má pět dětí: syna Liama (17), dceru Stellu (16), dceru Hattie (12), syna Finna (11) a syna Beaua (7).