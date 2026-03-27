Žádné výplně nemám, ohrazuje se Tori Spellingová proti hejtům na sítích

Autor:
  12:48
Herečka Tori Spellingová (52) se otevřeně postavila k nepříjemným spekulacím o tom, jaké kosmetické zákroky údajně podstoupila. Ve svém podcastu misSPELLING řekla, že čtení hnusných komentářů o její tváři ji ještě pořád zraňuje.
Tori Spellingová na iHeartRadio Music Awards v Los Angeles (26. března 2026)

Tori Spellingová na iHeartRadio Music Awards v Los Angeles (26. března 2026) | foto: AP

„Občas si říkám, že bych se mohla nechat celá předělat, aby na těch fámách bylo aspoň trochu pravdy. Nemůžu vyhrát,“ svěřila se představitelka Donny ze seriálu Beverly Hills 90210.

Herečka přiznala, že kritiku na svůj vzhled slýchává často. „U každé fotky, kterou zveřejním, lidé píšou: Přestaň s těmi výplněmi,“ řekla. Zdůraznila ale, i když výplně v minulosti měla, dnes chodí už jen na botox.

Zároveň přiznala, že ji překvapuje, jak rychle se podobné spekulace šíří. Podle ní lidé často automaticky předpokládají, že každá změna vzhledu musí být výsledkem estetického zákroku.

„Je zvláštní, jak si lidé myslí, že vědí všechno o tom, co jste si nechali udělat,“ řekla. Zároveň dodala, že podobné komentáře mohou být zraňující, i když se je snaží brát s nadhledem.

Podle Spellingové o ní podobné fámy ale kolují už od dob jejího dospívání. „V jednom plátku bylo něco o tom, kolik už mám za sebou plastických operací,“ uvedla a dodala, že tehdy jí bylo 17 let. „Měla jsem za sebou jen operaci nosu. To je všechno.“

Tori Spellingová se snaží komentáře sociálních sítí neřešit, ale některé její reakce ukazují, jak moc ji to občas zasáhne. I proto chce vysvětlit pravdu – že mnohé představy o jejích údajně „provedených“ zákrocích jsou pouze fámy, ne realita.

26. prosince 2015
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.