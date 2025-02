V nové epizodě podcastu MisSpelling Tori Spellingová přiznala, že za prohlížení pikantních videí a fotek Denise Richardsové na platformě OnlyFans utratila už tisíce.

Herečka chtěla bývalou bondgirl hry svým předplatným podpořit. „Tak jsem šla na OnlyFans a tam jsou její krásné fotky a videa. Přihlásila jsem se k odběru. V té době jsem nevěděla, jak to přesně funguje,“ vzpomíná.

„OnlyFans je skvělá věc. Dovolte, abych vás předem varovala, dostane vás to,“ říká Spellingová o platformě známé převážně sexuálně explicitním obsahem.

Denise Richardsová

Když něčí profil odebíráte a uhradíte poplatek, dostanete pak i něco speciálního navíc. „Tak jsem napjatě čekala a čekala,“ popisuje. O několik hodin později dostala zprávu s dotazem, zda by chtěla zaplatit za rozšířený obsah.

Spellingová s dalším nákupem souhlasila. Na peníze rychle mizející z jejího účtu za postupně strhávané částky, ji brzy upozornila její účetní, která předpokládala, že za nimi stojí hereččin bývalý manžel Dean McDermott (58).

„Zavolala mi a řekla, že neví, jak mi to má říct. Prý je jí moc líto, že mi to takto musí oznámit, ale že se obává, že Dean je na OnlyFans, kouká po holkách a já za to platím,“ popsala se smíchem Spellingová.

Ta po několika dnech zjistila, že už za fotky a videa žen postupně utratila částku v hodnotě přes 10 800 korun. „Ani nevím, jak se to stalo. Všechny ty peníze jsem utratila, a pomalu netuším za co,“ dodala s tím, že OnlyFans je jistě pro mnoho uživatelek z řad celebrit velmi dobrým a výnosným přivýdělkem.

Herečky společně diskutovaly o založení účtu na OnlyFans už v minulém roce. „Na co sakra čekáš?“ ptala se Richardsová Spellingové. „Když chce v našem věku ještě někdo vidět naše prsa či vidět nás nahé, měly bychom mu spíš poděkovat a ne za to dostávat nemalé peníze,“ prohlásila Richardsová.

Slavní lidé jsou výjimkou, podle magazínu Variety si totiž tvůrci mimo řad celebrit vydělají na OnlyFans v průměru pouhých 1 300 dolarů za rok – tedy asi jednatřicet tisíc korun.

To potvrzuje i studie Range Media, která odhalila, že jednasedmdesát procent tvůrců má pouze dva aktivní předplatitele. Většina peněz putuje k elitě – tvůrcům v horním procentu, kteří si ročně přijdou na zhruba 49 000 dolarů – asi 1,17 milionu korun. Ti úplně nejbohatší v 0,1 procentu tvůrců vydělávají patnáctkrát více než průměrný tvůrce z horního procenta. To znamená, že skutečně vysoké částky inkasují převážně slavné osobnosti a influenceři.

Jednou z nejúspěšnějších tvůrkyň na OnlyFans je influencerka Sophie Rainová, která tvrdí, že během prvního roku na platformě vydělala neuvěřitelných třiačtyřicet milionů dolarů. Podobně se dařilo i youtuberce Corinně Kopfové, která si za přibližně tři roky přišla na sedmašedesát milionů dolarů.

K dalším celebritám, které díky platformě vydělaly miliony, patří herečka Denise Richardsová, rapperka Iggy Azalea, modelka Jem Wolfie nebo Larsa Pippenová.