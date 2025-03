Z pošty do tryskáče. Jak se Tony Košař proměnil z fanouška ve fotografa hvězd

Jak jste se k focení českých hvězd populární hudby dostal?

Úplně náhodou. Nebo se dá říct, že jsem byl ve správnou dobu na správném místě… Už na základce jsem měl rád rap, poslouchal jsem třeba Marpa (vlastním jménem Otakar Petřina, pozn. red.). Na konci základky, když jsem se v patnácti rozmýšlel, co bych v životě rád dělal, jsem jako většina lidí v tomhle věku tápal. Bavilo mě ale focení, filmy, videa a všechny ty věci okolo, takže jsem se vydal na Den otevřených dveří průmyslovky v Panské ulici v Praze, kde se vyučuje obor obrazová a filmová technika. Okouzlilo mě to tam, pořídil jsem si první foťák a začal dělat svoje první videa.

V té době Marpo na Facebook napsal, že mají přiletět jeho kamarádi, rappeři z Ameriky, co s ním v Čechách pojedou koncerty. A že kdo chce, může přijet na letiště a přivítat je s ním. Měl jsem to zrovna po cestě do školy, a tak jsem tam vyrazil a poprvé se s Marpem začal bavit. Byl jsem tam tehdy snad jako jediný fanoušek.