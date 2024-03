Chci holčičku, prozradil nastávající tatínek Tomáš Zástěra

Pořad bude vysílán v primetimu, tím pádem je určen všem věkovým kategoriím, což znamenalo pro moderátory Tomáše Zástěru a Patricii Pagáčovou větší zátěž. „Nesmíte být sprostý, dvojsmyslný, úlisný, trapný…,“ vyjmenovává bývalý moderátor Snídaně s Novou. „Jinak by člověk mohl vyletět i se soutěžícími.“

Zástěra si získal obrovský fanklub během vysílání reality show Survivor a z něj se rekrutuje i jeho současná partnerka Andrea, s níž čeká svého první potomka. Letos mu přitom bude pětačtyřicet let. „Je pravda, že po čtyřicítce se energie trochu vytrácí, ale já si myslím, že je to i o hlavě. Podle mě je potřeba být s dětmi tak, aby z nich člověk mohl čerpat energii, a když mu ji začnou vysávat, předat je partnerce,“ řekl.

Andrea ho oslovila na sociální síti poté, co se vrátil domů z natáčení. „Čekal jsem tak dlouho, až se stalo to nejlepší, co se mohlo stát, a našel jsem tu pravou. Vesmír to tak chtěl, takže je všechno v pořádku,“ pochvaluje si.

Přítelkyně si do partnerství přivedla pětiletého Eliota, který se jasně vyjádřil, že by chtěl sestřičku, protože bráška by mu bral autíčka. Rodiče budoucího miminka jeho preference sdílejí. V hlavě mají i myšlenku na svatbu. „Samozřejmě mám v plánu jednoho dne před Andreou pokleknout a požádat ji o ruku. Doufám, že řekne ano. Vzhledem k operaci kolene mám k dispozici už jenom jedno, tak bych si měl asi pospíšit, dokud mi ještě funguje,“ prohlásil.

Tomáš Zástěra, Zdeněk Pohlreich, Patricie Pagáčová a Martin Svatek v pořadu Česko na grilu (2024)

Problémy, jak s dítětem vycházet, neočekává. „Jsem vystudovaný učitel, celý život jezdím jako vedoucí na tábory, k dětem mám blízko,“ prozradil s tím, že učil víc než tři roky. Na střední škole. Tělesnou výchovu, anglickou konverzaci a vedl semináře z psychologie.

Teď ho můžeme slyšet jako moderátora Odpolední show na rádiu Evropa 2. A trochu má natrénováno i díky Eliotovi. „Jsem ta jemnější část naší výchovné dvojice. Andrea je přísnější, já jsem vyměklý a snažím se rozmazlovat. Ale když jde do tuhého, zatáhnu za ruční brzdu, zařvu a bouchnu do stolu, aby bylo jasno, kdo další v domácnosti ještě nosí kalhoty,“ žertuje.

Z Dominikánské republiky, kde se Survivor natáčel, si přivezl řadu zdravotních problémů. Kromě kolena si musel nechat opravit zlomený zub a stále má bouli za krkem, jak ho jeho protivník Braňo udeřil v prvním kapitánském souboji nechtěně pěstí. Šrámy na duši naštěstí neutrpěl žádné.

„Myslím si, že doba tam strávená byla pro mě nejlepším psychiatrem a psychoanalytikem. Člověk se hezky pročistil, uvědomil si, co je v životě zásadní a jak královsky dobře se doma má. Na druhou stranu tady je daleko těžší život než tam. Na ostrově jsme řešili jenom kde přespat a jak sehnat něco k snědku. Tady na vás číhá placení daní a další věci. Pořád něco řešíte. Takže ten život, kdy máte jenom jedno oblečení, ve kterém spíte, běháte, děláte všechno, je daleko jednodušší,“ míní.

Kupodivu nedostatek jídla mu v Dominikánské republice vadil nejméně. „Já moc nejím. Nějakým způsobem, aniž bych o tom věděl, držím celoživotně přerušovaný půst. Rodiče měli vždycky problém ráno do mě něco narvat. Jenom když jsem v hotelu nebo na chalupě, tak si dám snídani. Jinak je mým prvním jídlem oběd a ten mívám někdy až ve dvě odpoledne. Jím jenom dvě jídla denně,“ prozradil.

Vařit umí obstojně, ale už dávno nelistuje kuchařkou a nehledá nové recepty. „Mám seznam deseti jídel, a když je potřeba přítelkyni pomoct, tak ho vytáhnu. Ale že bych vyloženě vyhledával vaření a realizoval se v něm, to vůbec,“ dodal Zástěra, který je navíc vegetarián. Takže ani na výtvorech deseti párů soutěžících v Česko na grilu si nepochutnal. Většinou totiž měli za úkol zpracovat maso.