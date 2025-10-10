Měl jsem psa, ale s děckem se to nedá srovnávat, říká vyčerpaný Tomáš Zástěra

„Na velké sportovní výkony to není, i když chodit můžu. Jezdil jsem na rotopedu, abych si udržel kondici a po pauze teď začínám znova. Snažím se být fit, abych udržel krok s mým synem,“ říká moderátor rádia Evropa 2, Tomáš Zástěra.
Staršího syna Elliota vyženil, ale ten mu kupodivu zabrat nedává, horší je to se čtrnáctiměsíčním Matyášem. „Řádí jako torpédo. Než jde spát, běhá kolem kuchyňského ostrůvku, dokud se úplně neunaví. Jako by mu bylo líto každého kroku, který před spaním neudělá,“ popisuje. „Takže ten ostrůvek byl dobrá investice. Původně jsem ho nechtěl, ale musím říct, že se skutečně vyplatil,“ usmívá se.
„A kromě toho, že běhá kolem něj, tak vyžaduje neustále pozornost. Takže kdo má psa a říká si dobrý, zvládl jsem ho, děti zvládnu taky, tak se mu směji. Já sám jsem měl několik psů za svůj život, ale to bylo něco úplně jiného. Pes přijde z procházky, dostane nažrat, chvilku si s vámi pohraje a jde si lehnout. Dítě dostane najíst, pohrajete si spolu, pak znovu, pak si jde lehnout, bojujete, aby usnulo, chvíli spí, pak si ho zase vezmete, znovu si pohrajete, dáte mu najíst, ono nechce, pofláká vás tím jídlem po celém obličeji, takže s ním zase bojujete, aby aspoň něco málo snědlo, potom si jde lehnout, probudí se rozmrzelé, hrajete si a zase se modlíte, aby usnulo. A v noci se budíte. A tak je to každý den,“ popisuje Zástěra, jak to u nich doma vypadá. Jako kdyby byl na otcovské dovolené. „Ne, nejsem, tohle všechno dělá moje žena, já to jenom sleduju, ale jsem z toho taky unavený,“ usmívá se.
Na slavnostní otevření zábavního světelného parku Wonderland v pražských Letňanech s sebou děti raději nebral. Sice by se jim svět pohádek líbil, ale zřejmě by se nemohl soustředit na práci, a tou pro něj bylo moderování této akce.
„Jsou tu i fantaskní světy a ty jsou mi blízké, každý je máme ve své hlavě. Já si ho představuji jako zasněženou krajinu, hořící krb, ve kterém praská dřevo a do toho ticho a klid, protože tam nejsou děti. Myslím, že rodičovství je vyčerpávající a člověk si to uvědomí ne v momentě, kdy ho na to ostatní upozorňují, ale až když to zažije na vlastní kůži,“ dodává.
Na dovolené byl s rodinou letos v Řecku, i když původní plány byly jiné. „Chtěli jsme jet obytným vozem stejně jako před dvěma roky do Španělska. Tenkrát jsme malého ještě neměli, byli jsme tam se starším synem a bylo to nádherné. Teď jsme si řekli, že cestovat s ročním děckem v obytňáku by asi bylo komplikované, takže jsme zvolili klasické all inclusive u moře s bazénem pro děti,“ vzpomíná. Ani tam si ale neodpočinul.
„Dříve jsem řešil, do kdy mají snídaně, teď mě zajímalo od kdy. A pak jsem tam byl s kočárem a rodinou většinou první. Čekal jsem, až se otevře restaurace, abychom se konečně mohli nasnídat poté, co už byli kluci hodinu vzhůru,“ vypráví.
Na děti jsou s manželkou sami. Chůvu nemají, jedna babička je v Brně a druhá vytížená dalšími vnoučaty. Ale Zástěrova manželka je ve výchově důsledná, což se zdá být do budoucna výhrou. „Malý spí ve své postýlce, na to žena dohlíží. Jenom když fňuká, je s námi v posteli. Ale každý kdo vychovává děti, ví, že dospělí mají na sebe strašně málo času a to je drobný klín do manželských vztahů,“ říká Zástěra.
Manželka, kterou poznal na sociálních sítích, ráda vtipkuje, že by mohli mí ještě jedno dítě. „Říkám jí, že se budu jednou smát, až se budu za mříže blázince popadat, pokud o tom bude dál žertovat,“ uzavírá moderátor.