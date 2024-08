Moderátor Tomáš Zástěra je tatínek. Můj největší životní počin, říká

„Ať jsem doposud udělal nebo dokázal cokoli, tak toto je můj největší životní počin. Vítej, lásko,“ napsal novopečený tatínek na Instagramu k fotce, kde je vidět i jméno jeho syna – Matyáš Zástěra.

Pro moderátora je to první potomek, jeho přítelkyně Andrea si do partnerství přivedla pětiletého Eliota. Právě on se ještě před narozením sourozence jasně vyjádřil, že by chtěl sestřičku, protože bráška by mu bral autíčka. Tomáš Zástěra v rozhovoru pro iDNES.cz prozradil, že s partnerkou jeho preference sdílejí.

Moderátor si získal obrovský fanklub během vysílání reality show Survivor a z něj se rekrutuje i jeho současná partnerka Andrea, která ho oslovila na sociální síti poté, co se vrátil domů z natáčení.

Přestože letos oslaví pětačtyřicátiny, na otcovství se těší. „Je pravda, že po čtyřicítce se energie trochu vytrácí, ale já si myslím, že je to i o hlavě. Podle mě je potřeba být s dětmi tak, aby z nich člověk mohl čerpat energii, a když mu ji začnou vysávat, předat je partnerce,“ řekl.