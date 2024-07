Občas mě přirovnávají k Chalametovi. Leda z Wishe, směje se Tomáš Weber

Kde se tady objevil Tomáš Weber?

Objevil se vlastně třikrát. Jednou v Havlíčkově Brodě, podruhé ve Francii a potřetí v Brně. Vysočina je v mojí krvi, narodil jsem se tam, vyrůstal, mám tam rodinu. Ve Francii jsem studoval a dospěl. No a na JAMU v Brně jsem se potom objevil herecky. V současné době je ale mým domovem Praha.

A kde vás objevili pro Zlatovlásku?

Na castingu. Byl jsem právě na studiích ve Francii, když jsem dostal pozvánku na casting. Přiletěl jsem jenom kvůli němu a měl jsem z něj tak dobrý pocit, že už v letadle zpátky jsem si říkal, že i kdyby to nevyšlo, tak to stálo za to. S odstupem času mám velkou radost z toho, že měl tvůrčí tým odvahu obsadit hlavní roli méně známým hercem.

Věnoval jste se tedy herectví i před tímto filmem?

K herectví jsem směřoval prakticky už od dětství. K divadlu jako takovému jsem se potom dostal přes uměleckou skupinu OLDstars, kam mě přivedla moje tehdejší přítelkyně. Při studiu JAMU jsem pak sbíral zkušenosti třeba v oscarovém filmu Na západní frontě klid, ve spoustě studentských filmů nebo v různých televizních seriálech.

Dá se srovnat práce na studentských filmech nebo seriálech s celovečerním výpravným filmem jako je pohádka tohoto typu?

Dá i nedá. Dá se srovnávat v tom, že v ideálním případě se přístup k herecké práci nemění a mění se jen rozsah poznávání postavy. Nedá se samozřejmě srovnávat v oblasti finančního pokrytí výroby, tím pádem kvalitě některých složek štábu, ale třeba i kostýmů, scénografie, nebo lokací. Ale najdou se samozřejmě i výjimky.

Jaký byl váš první natáčecí den na place Zlatovlásky?

První den jsme točili velké davové scény na Barrandově a akční scény na koních, takže by se dalo říct, že jsem byl vhozen do akce po hlavě. A to mi vyhovovalo. V prvních dnech jsme natáčeli třeba i scény Jiříkovy komunikace se zvířaty a během rozhovoru s běloušem Mojžíšem jsem měl doopravdy pocit, že si spolu povídáme. I když jsem se pak rozhlédl a viděl dalších šedesát lidí na place, přišlo mi, že to funguje a jsem tam prostě správně.

Před pár dny jste film dotočili, když se dnes ohlédnete za těmi 35 natáčecími dny, co si vybavíte jako první?

Samozřejmě mimo všechny krásné lokace jako byl zámek Lednice, pobřeží Sicílie, Martinický palác v Praze, sever Moravy, západ Čech nebo slovenské hory si vybavím všechny ty silné zážitky se štábem. Asi nejzajímavější ale pro mě byl poslední natáčecí den, kdy jsem cítil, že tuhle postavu opouštím. A co se týče lidí, vybaví se mi karavanové rozhovory s mými hereckými kolegy Markem Lamborou, Jasmínou Houf a Jánem Jackuliakem, nebo vtipkování s režisérem.

Marek Lambora a Tomáš Weber v pohádce Zlatovláska (2025)

Příběhem procházíte po boku právě Marka Lambory coby Štěpána, znali jste se předtím? Nebo zafungovala přirozená chemie?

Neznali. Ale právě proto, že jsme měli hrát nejlepší kamarády, jsme se tak nějak přirozeně začali kamarádit. Potkali jsme se oba v momentě, kdy jsme se ocitli na nějaké životní křižovatce, takže od té doby spolu sdílíme to, co se nám děje v životě. Jiřík se Štěpánem vyrážejí za Zlatovláskou bok po boku, a tak jsme měli všechny natáčecí dny společné. A myslím, že jsem měl štěstí, že jsem těch 35 natáčecích dnů mohl strávit právě s ním. Marek Lambora má prostě energii zlatého retrívra.

Zlatovlásku v tomto filmu ztvárnila mladinká Jasmína Houf. Byla to podle vás dobrá volba?

Určitě ano! S Jasmínou jsem se potkal už na kamerových zkouškách, kde mě očarovala svojí vnitřní křehkostí a tajemstvím. To, že se potom Zlatovláskou stala, pro mě nebylo překvapením. A vůbec, myslím, že jsme měli neskutečné štěstí na to, jak bylo vybráno obsazení. Sedli jsme si všichni humorem i chemií před kamerou.

Petr Štěpánek coby původní Jiřík byl určitým idolem generace vašich rodičů, vás zase podle prvních ohlasů fanoušci často přirovnávají k oblíbenému americkému herci Timothée Chalametovi, co na to říkáte? Dokonce jsem se někde dočetla, že jste pronesl, že jste Chalamet z Wishe. Je to tak?

Ano, to jsem říkal. To víte, jsem skromný kluk. (smích) Na druhou stranu mě to těší, ne že ne. Jinak k té první části otázky – vůbec jsem o tom zatím neměl šanci přemýšlet. Psychoterapeutka Esther Perel říká, že očekávání jsou zárodkem zklamání. Záleží mi na vztazích kolem sebe a tohle natáčení jsem bral opravdu čistě jako hereckou příležitost. Ale máte pravdu, to přirovnávání k tomuto herci se mi občas děje.

Timothée Chalamet (Los Angeles, 13. ledna 2018)

Neměl byste chuť si s Timothéem zahrát? Oba jste schopní hrát v angličtině i francouzštině…

Moc si ho jako herce, který kombinuje mužskou energii a určitou křehkost, vážím. Od filmů Dej mi své jméno a Krásný kluk, přes Deštivý den v New Yorku až k Duně nebo Wonkovi se mu daří vytvářet přesvědčivé postavy. Takže zahrát si dlouho ztracené bratry, rozdělené při porodu? Beru!

Zůstaňme ještě chvíli v Čechách, jak vaše rodina reagovala na to, když jste dostal roli Jiříka?

Maminka byla nadšená, rozzářily se jí oči. I zbytek rodiny měl radost, dokonce i táta! Ale částečně to možná bylo tím, že se trochu obávali, jestli budu mít po JAMU práci.

Chápu to dobře, že se vašim rodičům moc nelíbilo vaše rozhodnutí stát se hercem?

Teď už si myslím, že to vnímají jako opravdovou možnost bytí a žití. Moje maminka je dětská lékařka v nemocnici a táta je farmaceut, takže oba ve zdravotnictví. I já jsem chvíli o takovém směru přemýšlel, stejně jako o právech nebo filozofii. Ale myslím, že vnitřně má moje maminka velmi blízko k umění, cítění krásy ve světě, je hodně empatická, rozdala by se a to je základ, který nám, svým dětem, předala.

Tomáš Weber při natáčení pohádky Zlatovláska (2024)

Kolik máte sourozenců?

Mám dva starší bratry, kteří se věnují přírodním vědám, a pak dva nevlastní mladší bratry, kteří ještě studují. Nikdo z nich ale zatím nezabrousil do umělecké sféry.

Mají bratři stejně jako vy zálibu v objevování jiných zemí a kultur?

Docela ano. Jako malí jsme měli štěstí, že jsme s maminkou i tátou hodně cestovali. Volný čas jsme trávili na túrách, cestovali jsme, poznávali cizí země. Když mi bylo deset, projeli jsme během měsíce autem celý Balkán, to byla divočina! A i díky skautu mám v sobě zakořeněný smysl pro objevování a dobrodružství. Ve čtrnácti jsem pak na mezinárodním dětském kempu pocítil provázanost světa a potřebu poznávat a mluvit cizími jazyky.

Na gymnáziu jste pak odjel studovat do Francie a zopakoval jste si to i na vysoké škole, proč zrovna tahle země?

Kromě angličtiny mě na gymplu francouzština lákala nejvíc. Fromage, champagne, je t’aime. Ta zvukomalebnost! Moje tehdejší francouzštinářka přišla do třídy s nabídkou studijního pobytu v partnerském regionu Champagne-Ardenne. S představou, že umím francouzsky, jsem tam odcestoval, a šeredně jsem se spletl, což mi Francouzi dávali samozřejmě najevo! (smích) Po roce se mi smáli o trochu méně a já pokračoval ve studiu na francouzské sekci pražského Gymnázia Jana Nerudy.

Tomáš Weber

A proč jste se tam pak vrátil na vysoké?

Vracel jsem se někam, kde už jsem to znal. Věděl jsem, jak Francouzi fungují, jak vnímají svět, bylo to pro mě jednodušší. Nepotřeboval bych tam žít, jen jsem chtěl vidět, jak funguje jejich divadlo, jejich přemýšlení o filmu a vůbec francouzské umění. Většinou se všichni jezdí na studia do zahraničí vybouřit, je to pro ně vlastně jeden velký večírek. Ale já jsem tam jel se uklidnit. Na JAMU jsme byli ve škole od rána do večera, měli jsme zkoušky i do desíti večer a pak jsme ještě pokračovali na party. Takový normální studentský život. Ve čtvrťáku jsme navíc hráli v divadle a já do toho točil, takže jsem opravdu neměl čas si odpočinout. No a ve Francii byl přesně stanovený řád. Třeba v jednu byl oběd, a přes to nejel vlak, i když jsme zkoušeli nějakou vyhrocenou scénu. Odbila jedna a všichni odešli.

Láká vás i nějaké jiné místo? Jiný jazyk? Jiná kultura?

No jasně, vlastně všechny. Momentálně se učím ještě španělsky a německy. Ale jedním z mých snů je bydlet alespoň rok v Japonsku a Latinské Americe.

Aktuálně ale budete zářit v českých kinech. Brzy zamíří na plátna film Jiřího Mádla Vlny, jakou tam máte roli?

Je to příběh o dění v Československém rozhlasu v roce 1968. S mými kolegy Danem Tůmou a Marií Annou Kupcovou tam hrajeme trojici revolučních studentů, kteří podporují Dubčeka a svobodu slova. Objevují se v určitých momentech filmu, kde nastolují atmosféru listopadu 1967, kdy studenti vyšli do ulic na pokojný protest, protože jim na kolejích na Strahově pořád zhasínali světlo. Měli tam zimu a nesvítila jim světla, takže šli se svíčkami po Strahově a provolávali, že chtějí světlo. Estébáci tam ale přišli násilně zjednat pořádek a od toho momentu odpíchl Jirka celý příběh.

Tomáš Weber

Je i divadlo vaše aktuální téma? Kde vás mají diváci šanci vidět?

Určitě je! Divadlo je dnes už jedno z mála míst, kde se lidé scházejí, aby společně nerušeně přemýšleli nad jedním tématem. Nejnověji máme před sebou s Divadlem X10 premiéru hry Marie Stuartovna na Divadelním festivalu Kutná Hora, ta proběhne 19. září. A pak taky divadelně-sociologickou sondu s názvem Tahle země je naše, kterou si bere pod taktovku můj kamarád Ondra Kulhavý. Tu budeme premiérovat začátkem října v Klubu 66 Radost na pražském Břevnově.

Na Instagramu jsem vás našla pod přezdívkou @tadyjetomikovo – kde všude je Tomíkovo?

Já mám toulavé boty, takže bych moc chtěl říct, že Tomíkovo je všude. Všude tam, kde jsou hodní lidé a kde je nějaká lidská blízkost, pochopení, individualita a empatie. Všude tam může být Tomíkovo.

A kdybyste se měl popsat? Jaký je vlastně Tomáš Weber aka Tomík aka Jiřík ve Zlatovlásce, i když ten má roli danou?

Jiřík sice danou roli má, je to kluk se smyslem pro čest, je kamarádský, empatický, hodný i tvrdohlavý a má milion dalších nuancí. Ale stejně tak jako to má člověk v běžném životě, je v každé scéně trochu jiný. Stejně jako dnes si s vámi povídám nějaký, tak zítra bych byl zase trochu jiný. Všechno je dané okolnostmi, osobní historií a spoustou dalších vlivů. A to je fajn. Člověk není v žádné vteřině svého života stejný.