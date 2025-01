Tomáš Vartecký oznámil, že nastupuje do léčebny. | foto: Profimedia.cz

„Když se topíš, no tak mávej. Drazí kamarádi a fanoušci. Rozhodl jsem se mávat. Nepíše se mi to snadno, ale vzhledem k mému zdravotnímu stavu nejsme schopni dokončit plánované koncerty s kapelou, prozatím do konce března,“ začal svůj páteční příspěvek na Instagramu Tomáš Vartecký.

„Už nějakou dobu se topím a proto jsem se rozhodl odevzdat do rukou lékařů. Moc bych se chtěl omluvit vám všem – našim fanouškům, své milované a milující ženě Martině a její rodině, mé rodině, klukům v kapele a přátelům. Doufal jsem, že na to stačím, ale je to větší, než jsem si myslel,“ píše muzikant.

„Co se týká fungování kapely, to rozhodně neznamená konec. V průběhu mé léčby budou pokračovat práce na veškerém novém materiálu. Jsem pevně odhodlán se se vším poprat a vrátit se před vás na pódium v plné síle a formě, jakmile to bude možné. Díky za veškerou podporu a na viděnou co nejdříve. Váš Tomáš,“ dodal.

Varteckého mohou fanoušci kromě kapely Kurtizány z 25. avenue znát také ze skupiny Wanastowi Vjecy, nebo z přátelské „vánoční“ kapely Devil’s Autumn, jejíž členy jsou i členové kapely Wohnout.

Muzikant spolupracoval v minulosti například také s Danielem Landou, Davidem Kollerem, odjel turné s Lucií a byl producentem a dvorním skladatelem zpěvačky Anny K. (60), se kterou se loni po 27 letech vztahu rozešel.

V roce 2024 změnil také celé obsazení své kapely Kurtizány z 25. Avenue. Zůstal v ní sám a spojil se s málo známou skupinou Satanova Malá Raketka z Mnichova Hradiště. Kytarista je synovec mé holky Martiny,“ vysvětlil Vartecký.

Krátce po rozchodu s Annou K. představil fanouškům na sociálních sítích svou novou partnerku Martinu, s ní se v září po několikaměsíčním vztahu oženil.

Zpěvačka Anna K. vyjádřila nyní v pořadu Hvězdná setkání naději, že alespoň po pracovní stránce se možná v budoucnu jejich cesty s Varteckým opět protnou, čemuž je nakloněn i muzikant.