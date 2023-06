Dcera fotbalisty Ujfalušiho plánuje k herectví přidat sportovní právo

„Nejdřív jsem hodně zpívala. To mám už od malička, byla jsem taková šoumenka,“ říká o sobě Kateřina Ujfaluši. K účinkování v seriálu se pak dostala přes muzikály.

„Nikdy jsem neměla moc trému,“ popisuje dále začínající herečka, která si uvědomuje nejistotu hereckého povolání, a tak si nechává pootevřená zadní vrátka, kdyby to nevyšlo. Těmi by mělo být studium práv, což by případně ráda propojila se svým zájmem o fotbal a věnovala se sportovnímu právu, smlouvám. „Myslím, že mám dobré oko na hráče,“ říká Ujfaluši, která je díky otci velkou fanynkou fotbalu a především pražské Sparty.

Jako malá se chodila dívat, jak hraje její otec, který během své kariéry působil jako obránce hned v několika významných evropských fotbalových klubech, například v Hamburku, Madridu, Florencii či Istanbulu. A právě v Turecku se mu prý díky velké podpoře fanoušků hrálo obzvlášť dobře. „Pro nás fotbalisty je to příjemné. Protože když hrajete nějaké derby například v Galatasaray, tak na stadionu můžou být jen domácí fanoušci. Takže je tam šedesát tisíc fanoušků Galatasaray a je to opravdu slyšet,“ vysvětluje sportovec. „Naopak to není příjemný, když hrajete jinde. Myslím, že historicky se něco stalo a od té doby platí tento zákaz.“

V Itálii zase kladli fotbalisté velký důraz na svůj vzhled. „Měli jsme tzv. ramínko hanby. Tam, když jste přišel v teplákách na trénink, tak vaše oblečení pověsili v kabině na ramínko. Takže tam jsem si na to začal dávat pozor.“ Outfit, který bude viset na ramínku hanby, pak prý vždy vybírali ti nejstarší a nejzkušenější, v italském klubu Fiorentina to byl svého času Christian Vieri.

S fotbalem skončil Ujfaluši před deseti lety ze zdravotních důvodů. Věnuje se mu už pouze jako expert pro O2 TV. Kateřina je jeho jedinou dcerou. Má ji z manželství s Kateřinou Ujfaluši, které skončilo v roce 2008. Fotbalista pak randil s moderátorkou Michaelou Ochotskou nebo modelkou Anetou Vignerovou. V současné době má přítelkyni, která není ze showbyznysu.