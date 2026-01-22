Na levé oko vidím kulový, říká fotograf Třeštík k fotce s krví podlitýma očima

Fotograf Tomáš Třeštík (47) vyděsil fanoušky na sociální síti snímkem s rudýma očima. Doplnil ho citátem z filmu Roming o svařování, ale prozradil, že jemu krvavé oči nezpůsobilo světlo ze svářečky, ale dva záněty.
Tomáš Třeštík se má vídat s Evou Decastelo. | foto: Profimedia.cz

Tomáš Třeštík na vrcholu Bolt Tower. Jeho snímky z výšky bavily celý festival.
„Já dostal v půlce prosince přiblblej zánět spojivek a mezi svátky se k tomu přidal dost nepříjemnej zánět rohovky na levém oku,“ vysvětlil Třeštík k fotce, která je pár týdnů stará.

V současné době je jeho stav lepší, ale stále se s očima léčí ve Vinohradské nemocnici. „Na levé oko sice vidím furt neostrý kulový, ale jsem opatrnej optimista,“ říká Třeštík.

Zánět spojivek je onemocnění způsobené viry, bakteriemi, alergeny nebo i chemikáliemi a způsobuje zarudnutí, pálení, svědění a pocit cizího tělíska v oku. Většinou se rychle vyléčí a nemívá následky. Neléčený ale může mimo jiné způsobit zánět rozhovky.

To je závažnější stav, který se projevuje silnou bolestí, zarudnutím, světloplachostí a rozmazaným viděním. Vyžaduje včasnou léčbu, protože může vést až k trvalému poškození oka.

