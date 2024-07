Tomas Sean Pšenička přestal pít alkohol. Chci to vydržet rok, říká

„Dneska je to 265 dní, co nepiju,“ prozradil Pšenička. „Neměl jsem žádný problém, ale prostě jsem se rozhodl, že dál pít nechci. Dám tomu rok a pak uvidím. Možná se pak vrátím k vínu, to mi chybí. Bílé víno ke špagetám mám rád,“ dodává mladý herec, který vystudoval na konzervatoři hudebně dramatický obor.

V Případu tanečnice hraje ovšem studenta tanečního oboru. „Tanec jsme měli dvanáct hodin týdně, takže něco jsem už uměl a před natáčením Případu tanečnice jsem absolvoval s kolegy spoustu tréninků,“ popisuje Pšenička.

„Ta postava je pro mě přitažlivá svojí vnitřní agresí. Hraju kluka, který je dost labilní. Je tak strašně zraněný, až je zlý. Trpí různými bolestmi, na které bere prášky a to dost ovlivňuje jeho hlavu, která je zmatená a rozpolcená,“ charakterizuje herec a zpěvák svou postavu.

„Ať hrajete kohokoliv, musíte si ty věci hledat v sobě, já to tak aspoň dělám. Ve chvíli, kdy prožívám nějakou unikátní emoci, uložím si ji do paměti a když ji pak potřebuji při práci, snažím se ji nějakým způsobem vytáhnout,“ vysvětluje Pšenička, který už si zahrál v seriálech Sex O´Clock, Policie Hvar a filmu Bohdana Slámy Sucho.

I když sám žádná velká traumata za sebou nemá, je prý z čeho čerpat. „Dospívání samo o sobě přináší jak hezké, tak špatné chvíle. To se děje úplně každému. Nemusí to být něco zásadně výjimečného – i běžné věci můžou v tomhle věku člověka rozhodit. Například rozchod s přítelkyní. Takže tyhle klasiky mě taky potkaly,“ prozrazuje herec, který ve svých dvaceti letech bydlí sám, ale hned vedle svých rodičů.

„Mám s rodinou hezké vztahy, je to moje zázemí. Žiji v menším domečku, který stojí vedle baráku rodičů, takže mi ani nepřipadá, že bych bydlel s nimi, proto nemám potřebu utíkat. Máme to tam opravdu pěkné, s mámou a tátou teď sdílíme už jenom zahradu a bazén, jinak jsou naše domy oddělené,“ popisuje.

Vedle si postavil dům i jeho nevlastní bratr, kterým je známý herec David Gránský. Ten má už svou rodinu.

David Gránský a jeho bratr Tom Sean při natáčení videoklipu Díky vám (2020)

„Občas synovce hlídám, hraju si s ním a čekám až trochu povyroste, bych s ním mohl hrát fotbal,“ plánuje Pšenička.

Zformovalo mě natáčení Amerikánky

Kromě seriálu uvidí diváci Tomase Seana Pšeničku také ve filmu Amerikánka, který bude mít premiéru v září.

„Bylo to těžké natáčení, ale pokud mě něco jako herce zformovalo, tak právě práce na Amerikánce. Setkání s režisérem Viktorem Taušem, Klárou Melíškovou a Pavlou Beretovou bylo pro mě zásadní,“ říká herec.

„Je to dané způsobem, jakým Viktor o látce přemýšlí, tím co má za sebou a na vlastní kůži prožil. Byly to hrozné věci, a to všechno se odráží v jeho režii. Je to tam opravdu cítit a vidět. Viktor je extrémně empatický a dokáže v hercích probudit něco, co ostatní lidi ne,“ míní Pšenička.

Kromě herectví se Pšenička pod jménem Tom Sean věnuje hudbě. Dokonce bojoval o postup do Eurovize, kde chtěl hájit české barvy. Teď pracuje na novém albu a pak by rád vyrazil na turné. Hudbu i texty si napsal sám a o desce mluví jako o zrcadle svého dospívání. „Bude na ní všechno možné. Veselé věci, smutné, rock, pop... takový chaos. Taky se jmenuje Madness, což v překladu znamená šílenství,“ prozradil Tom Sean.