Čekají ho litry potu. Dalším soutěžícím ve StarDance je Tomas Sean Pšenička

„Druhé jméno míří na parket! Do letošní StarDance naskočí herec a muzikant Tomas Sean Pšenička! Už brzy ho čekají litry potu, náročné choreografie i nádherné kostýmy,“ oznámila Česká televize na sociálních sítích.
Zpěvák Tom Sean, celým jménem Tomas Sean Pšenička, je také skladatelem, producentem či hercem. Objevil se v seriálech Táta v nesnázích, Sex O’Clock, Polabí, Případ tanečnice, Police Hvar, Ratolesti, Ordinace v růžové zahradě nebo ve filmu Amerikánka. Jeho bratrem je herec David Gránský.
Pšenička chodí s Josefínou Prachařovou, jejíž otec David se představil ve StarDance v roce 2023. Osudným se mu stal druhý soutěžní večer dvanácté řady show, kdy vypadl.
Jsem fakt špatný herec, říká Tom Sean Pšenička. A poté se stal osobností roku
Kromě Tomase Seana Pšeničky a Marty Jandové se podle zatím neoficiálních informací na taneční parket postaví také zpěvák Vojtěch Dyk, Tomáš Polák z kapely O5 a Radeček a tenista Radek Štěpánek. Všechny soutěžní páry StarDance odhalí televize 21. dubna 2026.
3. října 2025