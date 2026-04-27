Kamarádi popíjeli, já abstinoval a pozoroval svoje tělo, říká Tomas Sean Pšenička

Autor:
Tomas Sean Pšenička svoji účast ve čtrnáctém ročníku StarDance bere vážně. Sice pořád ještě kouří elektronické cigarety, ale nepije alkohol, běhá a třikrát až čtyřikrát týdně je ve fitku. „Dávám si hodinu běhu ve svižném tempu. Jednou bych chtěl běžet maraton,“ prozrazuje talentovaný herec a budoucí režisér.
Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová ve StarDance XIV (2026)

42 fotografií

„Ale hlavně to všechno dělám kvůli své kondičce a zdraví. Je to takový kompletní balíček nového životního stylu, na který jsem se teď dal,“ říká Pšenička.

Jeho přítelkyně Josefína Prachařová je mu oporou. „Určitě je pro ni lepší, když její přítel chodí do fitka než na party,“ směje se. „Ale občasné večírky k našemu věku patří.“

Protože je Josefína absolventkou taneční konzervatoře, mohla by Tomase před vypuknutím soutěže něco naučit. Tréninky s vybranou partnerkou mají totiž účastníci od pořadatelů zatím zakázané. „Ale doma můžu všechno,“ usmívá se spiklenecky Tomas. „Teď se hlavně protahuju, protože jsem nějaký ‚zkrácený‘.“

I když je vytížený nejen coby herec, v létě by měl točit dva celovečerní filmy, ale i jako student režie, vyčlenil si srpen jako měsíc příprav na StarDance. Je až s podivem, že při svém zápřahu do tak náročného projektu vstoupil. Pro peníze to prý ale nebylo. „Pro mě to rozhodně nebyla motivace. Takové peníze se dají vydělat i jinde. Jasně, je super, když to člověku zaplatí nájem, ale nejde o nějakou monstrózní částku. U mě šlo spíš o to, co je to za show, chtěl jsem být její součástí,“ vysvětluje.

Jeho taneční partnerkou bude Natálie Otáhalová, která se v minulosti dostala s Matoušem Rumlem až do finále StarDance, kde obsadili druhé místo. „Já jsem velmi chaotický, tak jsem si přál, abych tancoval s někým, koho znám. Je to pro mě uklidňující,“ říká Tomas, který se s tanečnicí v minulosti setkal během natáčení seriálu. „Takže teď, když vím, že mojí partnerkou je Natálka, jsem šťastný. Předtím jsem měl velký stres.“

Když nabídku dostal, byl prý chvíli zmatený. Měl strach, jestli to zvládne. Uklidnění přišlo od mámy. A kamarádi si už začínají sázet na jeho vítězství, což ho trošku zavazuje. Jeho tanečním vzorem je Oskar Hes, který předešlou řadu vyhrál. Základy Tomas má, protože na konzervatoři měl dvanáct hodin týdně tanec, ale jednou by rád zvládl i contemporary dance.

„Je to projekt, který se neodmítá a zážitek, na který se nezapomíná,“ říká jeho taneční partnerka Natálie Otáhalová. „Přála jsem si zažít to ještě jednou a jsem ráda, že to vyšlo.“

Natálii k tanci přivedli prarodiče, když jí bylo pouhých šest let. Měli vlastní taneční školu, kde jí předali své zkušenosti. I rodiče a bratr jsou založení sportovně. Otec byl dvakrát na olympiádě v kanoistice, maminka hrála profesionálně ping pong, bratr se věnoval fotbalu.

Natálie věří, že Tomas choreografie zvládne. On se ale bojí tanců, při kterých by měl kroutit boky. „Z toho mám strach. Myslím si, že by to mohlo vypadat směšně,“ říká. Zato na zvedačky se vyloženě těší. „Chci zvedat hodně!“ vzkazuje divákům.

Věnuje se hned několika uměleckým oborům. Nejdéle hudbě, ke které má neintimnější vztah, protože skrze ní reflektuje vše, co se v něm nebo jeho okolí děje.

Teď je jeho novou metou být režisérem. Právě dotočil svůj první studentský film. „Ukazuji v něm jednu z možných terapií, jak se dostat ze závislosti,“ přibližuje děj. „Vystavíte se jí v extrémním měřítku a snažíte se u toho zároveň kontrolovat,“ dodává.

Scénář napsal společně se svojí přítelkyní Josefínou. „Pokud je člověk závislý na alkoholu a byl zvyklý s nějakou skupinou chodit pít, tak je dobré jít s nimi na ta místa, kde popíjeli, ale zůstat u nealko a sledovat, co to s jeho tělem dělá. Znám to z vlastní zkušenosti. Rok jsem abstinoval a přitom chodil s kamarády do barů.“

V druhém ročníku by rád natočil film o taneční terapii, takže StarDance by mu měla posloužit jako studijní materiál.

Do svého studentského krátkého filmu obsadil Petra Uhlíka a Alžbětu Malou, přičemž Josefína, kterou diváci mohou znát z primáckého seriálu Lež na pláži, si zahrála její mladší sestru.

V létě se Tomas Sean Pšenička představí v muzikálu Klan Baťa na Letní scéně Musea Kampa v roli vnuka podnikatele Tomáše Bati.

Kdo podle vás vyhraje StarDance XIV?

celkem hlasů: 1208

Upozornění

  • zaškrtnutých možností je více, než je dovoleno.

18. února 2026

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

