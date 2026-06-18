Víte, že jste skončil na 148. místě v žebříčku herců, které by ženy pozvaly na rande?
Super, tak to jsem nevěděl. (smích) Co na to říct, snad jen že děkuju!
Asi to bude i tím, že máte poměrně velkou fanouškovskou základnu. Cítíte se slavný nebo úspěšný?
Něco jako být slavný podle mě v Česku vůbec neexistuje. Teda dokud člověk není někdo jako Jakub Prachař nebo Leoš Mareš. Přijde mi zvláštní, když je někdo v médiích prezentovaný jako obrovská osobnost. Nedávno jsem dělal rozhovor, který byl moc sympatický, ale postavený přesně tímhle stylem. Přišlo mi to hrozně zvláštní a nakonec jsem se smál sám sobě. Rozhodně nemám pocit, že jsem „někdo“. Ve skutečnosti jsem podle mě docela normální introvertní kluk. Nechci se brát zas tak vážně. Spíš mám radost, že už několik let můžu dělat práci, kterou miluju.
Když v patnácti nastoupíte na konzervatoř, je to vlastně strašně brzo. V patnácti jste ještě úplně nekontrolovatelný. Já teda rozhodně byl.