Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Herectví ani hudbu jsem nechtěl dělat, byl jsem na ně nešikovný, říká Pšenička

Premium

Fotogalerie 15

Tomas Sean Pšenička | foto: Zátorský JanMAFRA

Veronika Pitthardová
  20:00
Už se zabydlel mezi známými herci i muzikanty, o svém talentu však Tomas Sean Pšenička stále pochybuje. Věří spíš na tvrdou práci a štěstí. Však i jeho kariéra odstartovala tak trochu náhodou.

Víte, že jste skončil na 148. místě v žebříčku herců, které by ženy pozvaly na rande?
Super, tak to jsem nevěděl. (smích) Co na to říct, snad jen že děkuju!

Asi to bude i tím, že máte poměrně velkou fanouškovskou základnu. Cítíte se slavný nebo úspěšný?
Něco jako být slavný podle mě v Česku vůbec neexistuje. Teda dokud člověk není někdo jako Jakub Prachař nebo Leoš Mareš. Přijde mi zvláštní, když je někdo v médiích prezentovaný jako obrovská osobnost. Nedávno jsem dělal rozhovor, který byl moc sympatický, ale postavený přesně tímhle stylem. Přišlo mi to hrozně zvláštní a nakonec jsem se smál sám sobě. Rozhodně nemám pocit, že jsem „někdo“. Ve skutečnosti jsem podle mě docela normální introvertní kluk. Nechci se brát zas tak vážně. Spíš mám radost, že už několik let můžu dělat práci, kterou miluju.

Když v patnácti nastoupíte na konzervatoř, je to vlastně strašně brzo. V patnácti jste ještě úplně nekontrolovatelný. Já teda rozhodně byl.

Vyzkoušejte siPremium za polovinu

S reklamou Bez reklam

Měsíční

49
99 Kč
Předplatit
Ušetříte 50 Kč

Roční

690
989 Kč
Předplatit
Ušetříte 30 %
 
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20 %
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Měsíční

199
Předplatit

Roční

1 990
Předplatit
Ušetříte 398 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Dvouleté

3 690
Předplatit
Ušetříte 1 086 Kč oproti
měsíčnímu předplatnému
• Pro všechny 1 000 Kč na dovolenou
• Hrajete o 10 000 Kč na dovolenou

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Angelina Jolie se svlékla kvůli roli, ukázala jizvy na prsou po mastektomii

Angelina Jolie ve filmu Couture (2026)

Hollywoodská hvězda Angelina Jolie (51) se ve filmu Couture představila v jedné ze svých nejosobnějších rolí. Herečka ve snímku ztvárnila režisérku bojující s rakovinou prsu a před kamerou se...

Zemřela asistentka Leoše Mareše Kateřina Niklová. Bylo jí pouhých 42 let

Leoš Mareš

V sobotu po poledni nalezli policisté v pražském bytě lidské tělo bez známek života. Leoš Mareš potvrdil pro TN.cz, že zesnulou ženou je jeho blízká spolupracovnice, produkční Kateřina Niklová. Bylo...

Tu měnit nebudu, říká Ondřej Brzobohatý o ženě, s níž je patnáct let

Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 21. prosince 2022)

Ondřej Brzobohatý, který se rozvádí se svojí třetí manželkou Danielou, začal chodit do společnosti opět se svojí sestrou. „Vždycky jsme si byli blízcí,“ říká Rola Brzobohatá. Bok po boku zhlédli...

Moderátorka Petra Svoboda ukázala dva roky po tragické smrti manžela novou lásku

Petra Svoboda na dovolené v Itálii (15. června 2026)

Moderátorka TV Nova Petra Svoboda (43) znovu prožívá šťastné období. Více než dva roky po tragické smrti manžela Ondřeje Křivky (†39) našla novou lásku. Jejím partnerem je slovenský podnikatel a...

Sydney Sweeney promluvila o explicitních scénách v Euforii. Nahotu sama chtěla

Sydney Sweeney při natáčení seriálu Euforie (2026)

Herečka Sydney Sweeney (28) se vyjádřila k explicitním scénám v seriálu Euforie, které vzbudily rozruch mezi fanoušky a prozradila, jestli by se chovala stejně jako její postava Cassie, která se...

Herectví ani hudbu jsem nechtěl dělat, byl jsem na ně nešikovný, říká Pšenička

Premium
Tomas Sean Pšenička

Už se zabydlel mezi známými herci i muzikanty, o svém talentu však Tomas Sean Pšenička stále pochybuje. Věří spíš na tvrdou práci a štěstí. Však i jeho kariéra odstartovala tak trochu náhodou.

18. června 2026

Po fotbalistovi Piquém nová láska? Shakiru načapali se seriálovou hvězdou

Shakira a hvězda seriálu Advokát Manuel García-Rulfo dorazili společně do...

Kolumbijská zpěvačka Shakira (49) byla v Los Angeles spatřena po boku mexického herce Manuela Garcíi-Rulfa (45). Společné fotografie okamžitě rozvířily spekulace o nové lásce. Oba přitom v posledních...

18. června 2026  14:41

Doufám, že s dcerou k sobě cestu někdy najdeme, říká Ivana Jirešová

Sofie Höppnerová a Ivana Jirešová společně v roce 2024 (Praha, projekce seriálu...

Herečka Ivana Jirešová (48) promluvila v pořadu 13. komnata o náročném dětství své dcery, která musela snášet spor svých rodičů, exekuce na dítě a střídavou péči, která skončila až v jejích 14...

18. června 2026  13:11

Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám

Ornella Koktová v plavkách poslala z dovolené ve Španělsku vzkaz českým ženám....

Dvaatřicetiletá influencerka a podnikatelka Ornella Koktová si během dovolené ve Španělsku, kam vyrazila pouze se synem Quentinem, oblékla plavky a otevřeně promluvila o sebevědomí. Přiznala, že i...

18. června 2026  10:36

Sedmnáctiletá transgender dcera herečky Naomi Wattsové chce být supermodelkou

Modelka Kai Schreiberová (New York, 29. srpna 2024)

Po loňském oznámení, že je transgender a cítí se být ženou, na sebe dcera herečky Naomi Wattsové a herce Lieva Schreibera Kai stále výrazněji upozorňuje ve světě módy. Pozornost vzbudila například...

18. června 2026  9:35

Mrznutí v plavkách a stres. Natáčení Pobřežní hlídky bylo úmorné, říká Eleniaková

Erika Eleniaková v seriálu Pobřežní hlídka (1989)

Americká herečka a modelka Erika Eleniaková hrála v prvních dvou řadách seriálu Pobřežní hlídka plavčici Shauni McClainovou. V nedávném rozhovoru se rozpovídala o tom, že ačkoliv prostředí seriálu...

18. června 2026  8:49

S Agátou nejde jít ani na houby, říká o Hanychové její sokyně z Miss

Agáta Hanychová s Anetou Vignerovou a Petrou Macháčkovou

Pracovala jako tisková mluvčí nemocnice v Hořovicích a Berouně, momentálně je na mateřské dovolené. Petra Horáková Macháčková (41) v roce 2005 skončila v soutěži Miss České republiky druhá za Lucií...

18. června 2026

Tu měnit nebudu, říká Ondřej Brzobohatý o ženě, s níž je patnáct let

Ondřej Gregor Brzobohatý (Praha, 21. prosince 2022)

Ondřej Brzobohatý, který se rozvádí se svojí třetí manželkou Danielou, začal chodit do společnosti opět se svojí sestrou. „Vždycky jsme si byli blízcí,“ říká Rola Brzobohatá. Bok po boku zhlédli...

18. června 2026

Herci ve skupině jsou jako stádo šelem, zvlášť když režisér odejde, líčí Roman Zach

Premium
„Čím jsem starší, tím více je pro mě důležité pracovat s lidmi, se kterými...

Na divadelním jevišti ani na obrazovce ho nepřehlédnete. Je totiž asi nejvyšším českým hercem. Roman Zach ale hraní stále častěji kombinuje také s profesí režiséra. S představitelem doktora Michala...

17. června 2026

Žila jsem s Johnem Wickem i Neem, říká přítelkyně Keanu Reevese

Alexandra Grantová a Keanu Reeves v Los Angeles,(30. května 2026)

Výtvarnice Alexandra Grantová (53) nabídla vzácný pohled do svého soukromí i tvůrčího života s partnerem Keanu Reevesem (61). Se slavným hercem tvoří oficiálně pár od roku 2019, poznali se nicméně už...

17. června 2026  14:05

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Nejlepší koncert v životě, chválí Mareš Farnou. Fanoušky dojala nečekaným gestem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu. (13. června 2026)

Ewa Farna dokázala třikrát vyprodat Eden a ještě k tomu nadchnout laickou i odbornou veřejnost. Leoš Mareš její koncert označil za „nejlepší v životě.“ Sama zpěvačka ještě před koncertem dojala...

17. června 2026  12:02

Trainspotting mě fascinuje doteď, přiznává Ewan McGregor po 30 letech od premiéry

Z filmu Trainspotting

Britský snímek Trainspotting počátkem června oslavil třicet let od své premiéry. A přinejmenším podle herce Ewana McGregora, který se v tomto filmu proslavil, je to stále stejně nadčasové dílo.

17. června 2026  11:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×