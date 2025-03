Učím se dát si tři skleničky a jít domů, říká Tomas Sean Pšenička

„Při práci alkohol nikdy nepiju,“ brání se herec, který je k vidění skoro na všech televizních kanálech. Nejnověji v seriálu Případ tanečnice.

„Kouřím od patnácti, od té doby, co jsem přišel na konzervatoř. Normální cigarety jsem ale nikdy nezkoušel, jenom iqos. A vybudoval jsem si z toho návyk. Hlavně, když točím, protože na place se pořád na něco čeká, si rád zakouřím,“ vysvětluje.

Pokoušel se svoji závislost odbourat, ale nepodařilo se mu to. „Vydržel jsem rok nepít, tak jsem si myslel, že vydržím i rok bez kouření, ale je to výrazně těžší,“ konstatuje.

Tomas Sean Pšenička v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 (2025)

Suchý rok, pro který se sám dobrovolně rozhodl, je už za ním a herec se k alkoholu vrátil. „Piju ale podstatně méně než dřív. Můj problém je, že mě baví být mezi lidmi, povídat si s nimi až do ranních hodin. Jenomže občas nevím, kdy odejít. Tak se to teď učím. Jít někam jenom na tři skleničky,“ přiznává. Naštěstí tvrdý alkohol mu nechutná. „Mám rád víno, prosecco a pivo,“ říká.

Patří k nejobsazovanějším mladým hercům. Na Nově hraje v seriálu Ordinace v růžové zahradě, na Voyo v Sex O´Clock a na prima+ v kriminálně laděné minisérii Případ tanečnice. „Hraji Hynka, kluka, který šel tanec studovat kvůli své holce. A musím říct, že je to strašná postava. Měl jsem velký problém si jeho chování pro sebe obhájit. Až tak černě byl napsaný,“ říká Pšenička. „Hodně jsem s režisérem bojoval, protože jsem se ho snažil nějak zjemnit. Hledal jsem důvod, proč se chová tak, jak se chová, proč je tak zlý a žárlivý. A dospěl jsem k rodinnému pozadí. To si člověk většinou dosadí nejčastěji,“ vypráví.

Už na castingu museli herci předvést, že umějí tančit. Pak následovaly dlouhé hodiny příprav a drilu. „V soukromí tančím techno. Kejvu hlavu, hýbu tělem…, ale tady má ten tanec vyšší techniku. Něco jsem uměl už ze školy, kde jsme měli balet, latinské a různé charakterní tance. Měl jsem z nich i docela dobré známky. Z baletu dvojku, ze stepu jedničku. Ale z moderny, kterou jsem během natáčení měl uplatnit nejvíc, jsem dostal trojku,“ vzpomíná na studia.

Tomas Sean Pšenička v seriálu Polabí (2025)

„Ale ono to nakonec tolik nevadí, že mi to nejde. Já si to obhájil tím, že Hynkovi o tanec vůbec nejde, ten je mu v podstatě úplně jedno. Na škole je jenom kvůli svojí holce,“ vysvětluje.

Brzy se objeví i na obrazovce konkurenční České televize coby syn Ani Geislerové a Stanislava Majera v seriálu Ratolesti. Hraje v něm studenta a skvělého sportovce - cyklistu. A tam se při natáčení potkal s Josefínou Prachařovou, která si svoje první krůčky před kamerou odbyla spolu se svojí sestrou Rozálii v seriálu Lež na pláži.

„Chodíme spolu tři čtvrtě roku. Už spolu i bydlíme, i když já jsem tak jeden dva dny v týdnu ještě v bytečku vedle svých rodičů. Ale ten zbytek v centru Prahy s Josefínou,“ prozradil herec. Jeho přítelkyně na rozdíl od něj pochází z herecké rodiny, její rodiče ale s Tomem vycházejí dobře. „Přijali mě skvěle. Máme se hrozně rádi,“ říká Pšenička na adresu Lindy Rybové a Davida Prachaře.

Rozálie a Josefína Prachařovy (Praha, 25. března 2024)

Tomova máma je zdravotní sestřičkou, ale vystupovala s punkovou kapelou. Zřejmě po ní zdědil herec hudební talent, neboť sám zpívá a také vlastní nahrávací studio. Otec pracuje jako ajťák. Tom se narodil v Irsku, a i když se ještě jako miminko s rodiči přestěhoval do Česka, má k této zemi díky četným návštěvám silný vztah. Chtěl by ji ukázat i Josefíně. „Zatím jsme spolu byli v Benátkách a tam si dala guiness, tak jsem hned udělal fotku a poslal ji mýmu tátovi. Josefína totiž pivo nepije, ale tohle jí chutná,“ říká Tomas, který pochází ze tří sourozenců. Nevlastní bratr David je také hercem a nejstarší Jaroslav pracuje v realitách.

Na podzim začne Tom studovat FAMU, do budoucna by se chtěl věnovat hrané režii. „Mým nejoblíbenějším režisérem je Gaspar Noé. Říká se o něm, že je trošku extrémista. Točí filmy o mezilidských vztazích, přičemž své postavy dostává do situací, kdy jdou fakt na dřeň,“ říká. „Takové věci mě zajímají i jako herce. Mám rád projekty, které jsou náročné, a rád se pro ně budu ničit. Chci ze sebe vymáčknout co nejvíc a podávat co nejlepší herecké výkony, protože tuhle práci a filmy miluju,“ vyznává se.