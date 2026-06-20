S Tomášem Řepkou jsme se setkali v pražském Hard Rock Café při zahájení fotbalového mistrovství světa. Někdejší reprezentační obránce přiznal, že skutečné emoce na něj teprve čekají.
Za největší opory současné reprezentace považuje především Ladislava Krejčího, Patrika Schicka a Tomáše Součka. „Myslím, že těch kluků je tam víc. Je to dobře poskládané mužstvo,“ říká.
Přestože patřil k nejvýraznějším postavám českého fotbalu své generace, žádný velký vzor prý sám nikdy neměl. „Přiznám se, že ne. Ale je pravda, že jsem jednu dobu hodně obdivoval Frantu Straku,“ zavzpomínal Řepka.
Ani po skončení profesionální kariéry se od fotbalu nevzdálil. „Moje léto bude hlavně pracovní. Celý život dělám fotbal, takže se mu budu věnovat asi až do konce života. Fotbal je prostě moje cesta.“
Více než dvě desetiletí vrcholového sportu si podle něj na těle vybraly svou daň, přesto se cítí dobře. „To tělo samozřejmě dostalo záhul. Jak se říká, sportem k trvalé invaliditě. Ale já se teď cítím dobře. Zatím, zaplaťpánbůh,“ směje se.
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Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka se pochlubili svatebními fotkami
Mnohem zásadnější změnu však vnímá po psychické stránce. „Myslím, že teď je moje nejkrásnější období. Jsem v takovém zenu, v krásném středu. Neměnil bych to.“
Velkou zásluhu na tom má podle něj rodina a především partnerka Kateřina Kristelová. „Mojí rodině musím poděkovat za všechno, že mě podrželi a stáli za mnou. Hlavně moje Kačka, která byla anděl strážný a je jím dodnes. Člověk musí mít podporu rodiny a blízkých, jinak to zvládá strašně těžko,“ míní.
Když přišla řeč na mediální tlak, kterému dvojice v minulosti čelila, Řepka přiznal, že mnohem složitější to v náročném období měla právě jeho partnerka. „Kačka dostávala hodně. Já jsem byl na podobné věci z fotbalové kariéry zvyklý. Uměl jsem v tom chodit,“ vzpomíná.
„Potom, co mě zavřeli, ten lynč byl samozřejmě velký a ona neměla žádnou oporu, schytávala to dvojnásobně, protože já jsem tady nebyl. Ale porvala se s tím úplně úžasně a já si jí za to strašně vážím. Není to pro každou ženskou,“ říká.
Jejich vztahu přitom zpočátku věřil málokdo. „Moc šancí nám nedávali. Teď kroutíme desátý rok a je to čím dál tím lepší,“ uvedl. A nevylučuje ani to, že by jednou vznikla další kniha mapující jeho život. „Poslední byl Hříšník, kniha, která vyšla k filmu. Ale nikdy neříkej nikdy. Nevím, co nám život přinese. Možná ano.“
Na otázku, zda je dnes opatrnější než dřív, odpovídá stručně, ale výstižně. „Neřekl bych opatrnější. Spíš rozumnější.“