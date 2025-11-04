Hříšník už dostal předžalobní výzvu. Zpověď Tomáše Řepky totiž lidi děsí

„Přece nebudu točit nějakou pohádku o tom, jak na začátku bylo všechno špatně a pak se to v dobré obrátilo,“ vypráví. I když jeho život se nakonec opravdu výrazně změnil a zlepšil. Žije s Kateřinou Kristelovou, bývalou moderátorkou a vídá se se svými dětmi, což pro něj dříve nebylo samozřejmostí.
S první i druhou exmanželkou nebyl v nejlepším vztahu, poslaly ho k soudu pro zanedbání výživného i internetový útok, což se odrazilo na jeho styku s dětmi. Ale to je minulost. „Markus se věnuje sportu, hraje výborně hokej, za Slávii,“ říká Řepka o svém nejmladším potomkovi, kterého má s bývalou modelkou Vlaďkou Erbovou.
„Nesu to dobře, jsem rád, že sportuje, že se mu daří a hlavně, že je zdravý. A je úplně jedno, za koho hraje. Já ho v tom budu i nadále podporovat,“ dodává. Chodí se dívat i na jeho tréninky. „Někdy na mě na Slávii koukají divně, ale už si zvykají,“ usmívá se bývalý reprezentant Sparty.
Markusovi je třináct a na led ho nejspíš přivedl další bývalý partner jeho matky hokejový obránce Michal Gulaši. Zajímá se ale i o fotbal. „Kouká na zápasy, sleduje Ronalda, Messiho... Ale aktivně se věnuje hokeji, což je perfektní. Jsem z toho až nadšený,“ vypráví Řepka.
Nejstarší dcera Veronika, které je už jedenatřicet, je byznysmenkou. „Je šikovná, měla realitku, teď dělá další věci…,“ prozrazuje její otec. „A Tommaso má už taky vlastní život, je mu pětadvacet,“ dodává. Obě děti má se svojí první manželkou Renátou, s níž se rozváděl kvůli Vlaďce Erbové. A nebyla to jednoduchá léta. Jejich „kauza“ stejně jako později rozvod s Erbovou plnila stránky bulváru.
„Nejlepší na tom je, že když se děti časem na vlastní kůži setkají s podobnými věcmi, jako potkaly jejich tátu, ať už je to zamilovanost, rozchod, zrada, odcházení ze vztahu a další, tak to pochopí. Myslím, že dneska mám vztahy s nimi dobré. A přál bych si, aby mě udělaly dědečkem, ale zatím se k tomu nemají,“ dodává.
Na dědečka ale ani nevypadá, i když pár kil nabral. „Snažím se od šesti večer nejíst a hýbat se. Občas si zajdu do posilovny. A hraji fotbalové exhibice. Tři čtvrtě roku jsem na hřišti. Teď jsem začal ještě trošku šmrdlat golf, prostě se nějak udržuji,“ vysvětluje.
„Dělám osobního trenéra, jezdím na besedy, vytvářím podcasty, mám toho hodně,“ vypráví, co ho nyní zaměstnává. „Celý život jsem hrál fotbal, tak nic moc jiného velkého teď nevymyslím.“
Za svoji kariéru dosáhl řady úspěchů, doma si schovává pár dresů, ve kterých hrával. Mimo jiné za ACF Fiorentina a anglický West Ham United, i když řadu jich rozdal mezi kamarády. „Trofeje doma vystavené nemám, na to jsem nebyl, i když jsem jich vyhrál svým způsobem dost. Nejsem ale ten, který by na ně každé ráno koukal a kochal se jimi,“ říká Řepka.
V dokumentu Řepka: Hříšník mluví otevřeně o všem. Svých propadech i světlých okamžicích. Po prvním sestřihu byl film dlouhý čtyři hodiny, finální podoba, která jde do kin, má 154 minut. „Jít takhle hluboko do sraček a nejtěžších momentů svého života a žít několik let s kamerou v zádech, pro to mám opravdu respekt,“ říká režisér Petr Větrovský na adresu Tomáše Řepky a jeho manželky Kateřiny Kristelové. „Nikdy mě nevyhodili a za to jim děkuji.“
Zvítězil rozum, říká Kristelová, která s Řepkou uvažovala o dítěti
Měl volnou ruku, a tak se snažil vybrat do dokumentu nejzajímavější momenty z Řepkova profesního i soukromého života. „Nevešlo se tam ale úplně všechno. Možná jsme měli udělat místo filmu seriál, materiál by na to byl. Ale to, jak Tomáš rozmlátil kameru anebo hodil míč do obličeje Aleši Bestovi a Sparta přišla o titul, v tom filmu samozřejmě je, to tam rozebíráme,“ vypráví režisér Petr Větrovský.
Když vešlo ve známost, že Řepka točí svoji životní zpověď a nebere si servítky, začali se ozývat lidé, kteří si nepřejí, aby byli ve filmu zmiňováni.
„Je to náš první film, při kterém jsme se setkali s pokusy zastavit jeho distribuci nebo dokonce mluvit do jeho podoby. Právníci určitých osob nás atakovali, že chtějí vědět, co přesně ve filmu bude a určovali nám, co tam být může a nesmí. A to my si diktovat nedáme,“ říká Větrovský a potvrzuje, že jejich společnost dostala předžalobní výzvu, kterou postoupili svým právníkům. „Naštěstí žijeme pořád ještě v zemi, kde je svoboda tvorby a nevládne tu režim, který kdysi umlčel Martu Kubišovou.“
S filmem Řepka: Hříšník se bývalý fotbalista vydává na turné po republice. Sám ho ještě neviděl, protože si ho chce užít v kinosálech společně s diváky a sledovat jejich reakce. Ví, že se neubrání dojetí.
„Já nikdy dřív nebrečel, ale jak člověk stárne a nějak ten svůj život přehodnotí, tak začne najednou všechno vnímat jinak. Dnes už si ty slzy můžu dovolit. Když si ale pomyslím, jak to muselo být těžké pro mou matku a ženu, když to všechno tenkrát osobně prožívaly… Musely asi hodně plakat, když já pláču teď, ve chvíli, kdy už je po všem,“ vyprávěl dojatý po zhlédnutí pouhého traileru k filmu.
A co považuje sám za svůj největší hřích? „Bylo jich hodně, ale hřeší každý. Kdybych měl ale popsat svoje nejhorší období, pak to byla chvíle, kdy jsem nastupoval do vězení. Přitom největší utrpení to nepřineslo mně, ale lidem, které jsem nechal za zdmi věznice. Tohle období bylo hodně náročné. Nejen pro mě, ale i pro Kačku, její mámu, mojí mámu, pro rodinu celkově,“ říká upřímně.
Z osobní krize, kterou si procházel, ho vyvedla jeho třetí žena Kateřina Kristelová. „Je inteligentní, má nadhled a hlavně nežárlí,“ vypočítává Řepka její klady. „Všechno bere jakoby s humorem. I když mi trošku dýl trvalo, než jsem ho pochopil. Je černý a ostrý, ale není záludný. Mám v ní velkou oporu. Vím, co od ní můžu čekat, co si k sobě navzájem můžeme dovolit, což je úplně fantastické.“
