Prasklý meniskus před StarDance: To zvládneme, říká Polák z O5 a Radeček

Jsme v Hard Rock Café Praha na zahájení mistrovství světa ve fotbale. Jste velký fanda?
Jsem ultra fanda, fakt že jo. Byl jsem ještě větší ultra, fatální fanda, že vlastně veškerá porážka našeho týmu se rovnala pokusu o sebevraždu. Od té doby, co mám děti a rodinu, tak už vím, že jsou i důležitější věci na světě než fotbal. Ale pořád mě to bere. No a teď, po dvaceti letech, já se tak těším!
Kdo jsou vaše fotbalové ikony z národní reprezentace? A nemyslím jenom z nynější.
Můžu do historie? Takže Tomáš Skuhravý, miláček, jo... Ježíš, těch je! Pavel Kuka, Pavel Nedvěd, Horst Siegl, Vláďa Šmicer. A mám radost, že že hodně z nich jsme mohli poznat osobně, a jsou to všechno strašně skvělí kluci. Honza Stejskal, Radek Kováč.
U pohybu zůstaneme, ale od fotbalu jdeme k tanci, protože jste jedna z hvězd nové řady StarDance. Co to s vámi dělá?
Moc se na to těším a dělá mi dobře to, že u toho můžu být. U obrovského projektu, který je úplně to nejvíc, co tady v republice je. Co většina národa miluje. Na rozdíl od fotbalu je to vesmír pro mě úplně nepoznaný a vzdálený. Já jsem v životě netancoval, tak uvidím. (smích) Co to se mnou, potažmo s tancem udělá. Ale moc se na to těším a vážím si toho, že u StarDance budu.
Váš bratr prozradil, že už od ledna spolu poctivě chodíte do fitka a cvičíte s vlastní váhou.
Je to pravda. Já jsem od ledna začal poprvé v životě cvičit. Brácha mě v tom podpořil. Dneska jsem se dozvěděl, shodou okolností, že mám prasklý meniskus. Že tím cvičením, jak to tak bývá, když začneš sportovat, tak paradoxně to zdraví jde do prčic. Hrozně mě bolelo koleno a na magnetické rezonanci se ukázalo, že mám toto zranění. Ale zároveň jsem byl ujištěn mým ortopedem a fyzioterapeutkou, že se nemám ničeho bát, že to dám a že operace bude následovat až po. Takže jdu do toho, všechno to dopadne dobře a s tréninky začínáme až od srpna. Bylo mi totiž doporučeno, abych začal cvičit fyzičku, ale abych si tanec nechal až na ten srpen. Tak jsem poslechl a čekám.
Když dojde na nabídku StarDance, tak doma určitě žena řekne: No ale nebudeš doma skoro. Jaká je potom ta realita? Řešilo se třeba také, „kolik to hodí“?
(smích) Ne. Kolik to hodí ne. Ale bylo samozřejmě na stole to, jestli mám do toho jít. Protože přece jenom tři děti, kapela, rodina. Není to úplně jednoduché. A zatímco žena zcela zodpovědně brala všechna pro a proti, tak já jsem si nechal na rozmyšlenou po té nabídce jenom dvě vteřiny. Po hlavě jsem šel do toho. Žena mi řekla: Ty jsi se mě ani neptal. A já na to: Jsou věci, kde se prostě neptáš, jako. Toto jsem musel jenom oznámit, protože si za tím stojím, že StarDance je věc, která se za mě neodmítá. Uznávám, že to nebude jednoduché. Ale my to zvládneme.
Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?