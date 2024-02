Ti hajzlíci vědí, kde ti zmáčknout čudlík, říká Měcháček o dětech

„Ten dvacetiletý to odnesl asi hodně. Měl jsem ho v pětadvaceti, úplně jsem nepřemýšlel o rodičovství, že nemáš házet dětmi ve vzteku,“ popisuje začátky otcovství herec Měcháček, který má dvacetiletého syna Nikitu a se současnou partnerkou má čtyřletého syna Mikuláše a tříletou dceru Matildu.

„Ten čtyřletý a ta tříletá, tam už vím, že se musím držet. Jsem startovací jako čertík a tihle malí hajzlíci vědí, kde ti zmáčknout čudlík. Ten nejstarší to fakt uměl. Ale je to skvělej kluk, tak si myslím, že jsem to zas tak nepokazil,“ říká Měcháček s tím, že není tak přísný, jak by se mohlo zdát.

„Nejsem tyran. Já jsem nejlepší táta na světě, jsem jejich nejoblíbenější hračka. Většinou mi teda říkají: Nech mě bejt,“ vysvětluje.

Nejvíc to s ním umí malá Matilda. „Matilda má teď období vzdoru, kdy pochopila, že může říkat Ne. A je to ženská, takže to říká furt. Když ji chci oblíknout, ona se změní v tekutinu. Ta mě umí. Zatváří se a všechno jí odpustím a doprošuji se o její pozornost,“ říká Měcháček, který sám byl problémovým dítětem, ač byl synem pedagožky.

„Chodil jsem v Ústí na jedničku (základní škola – pozn. red.), tam jsem trošku zlobil, tak se moje třídní dohodla s mojí mámou – kolegyní, že si mě vezme k sobě na dvaadvacítku, abych nemusel do zvláštní školy. A tam jsem od půlky druhé třídy chodil a měl jsem přímou zpětnou vazbu. Tenkrát ADHD nebylo, takže se říkalo, že jsem z divokých vajec,“ přiznává herec.

Svou kariéru později volil především kvůli dlouhému letnímu volnu. „Šel jsem studovat herectví, abych měl prázdniny. A nechtěl jsem být učitel. Tak učím herectví. A milé děti, jestli vám budou říkat, že herci mají prázdniny, tak to od roku 1992 není pravda. Zase jsem naletěl. Plán B byl učitel. Měl jsem přihlášku na pajďák,“ vzpomíná.

K hraní ještě nyní připojil soukromé podnikání. „Máme s mojí Klárkou obchod s balónky, konfetami, dárky. A těším se na léto, koupil jsem obrovskou bombu helia a budu nafukovat balonky pro děti. Mám obrovské žraloky, jednorožce. Strašně mě to baví. Dávám je i zadarmo, protože ty děti mají radost,“ dodal Měcháček.