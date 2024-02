Sex scény? Podzimková měla dublérku, říká Měcháček o seriálu Sedm schodů k moci

Tomáš Měcháček (44) hraje v seriálu Sedm schodů k moci postavu Lachmana, lobbisty a styčného důstojníka premiéra Duba.

„Ta postava je inspirována lidmi, kteří se kolem našich politiků motali, motají a vždycky budou motat. Lachman je strašně milý, pozorný a galantní muž – pokud je to potřeba. Jinak je to sobecký, negalantní hajzlík. Myslím si, že dělá to, co ho baví, a dělá dobře svou práci. Ale to, jak se chová k ženám, jak je objektivizuje… Je to prevít. Je to postava inspirovaná lidmi, kteří skončili ve vězení,“ říká herec.

Ve scénáři má hned několik velmi explicitních intimních scén. Počítal s nimi? „Myslíte tu rychlovku ve skladu? Je tam i romantické milování. Všichni herci tyhle scény „milují“. Hlavně to, jak je to komický. Je to poněkud zvláštní chodit nahatý mezi cizími lidmi. Ale už jsem si zvykl a učinilo mě to silnějším. Můj první natáčecí den si ale budu pamatovat navždycky,“ vzpomíná.

„Pr*al jsem na terase jednoho domu. A tam nemůžete zabránit tomu, že se nebude koukat nikdo z okolí. Stydívám se pořád. Ale nahatej před lidma už se nestydím. A po tom prvním natáčecím dni je to už všechno jedno. Nevím, jestli to tak můžu říct, ale žbrdlal jsem svým bimbáním o frndu profesionální pornoherečky,“ popisuje se smíchem Měcháček.

Tomáš Měcháček a Eva Podzimková v seriálu Sedm schodů k moci (2023)

Na rozdíl od herecké kolegyně Evy Podzimkové (33) se v sexuálních scénách nenechal zastoupit profesionálem. „Popravdě mě to ani nenapadlo nechat se dublovat. Řekli mi, že bude vidět zadek, a s tím jsem problém neměl,“ říká.

S Podzimkovou, která hraje hlavní roli Anny Malé, se znali už dřív z divadla. „Párkrát jsme na sebe narazili. Takže to naštěstí nebylo: „Ahoj, já jsem Tomáš a teď tu budu běhat nahej po terase,“ směje se.

„Jestli mám teď po natáčení na ty různé politické kauzy jiný pohled než dřív? Bylo to ještě horší, než jsem si myslel. Na vstup do politiky mám sám myšlenky pouze v rámci lokální politiky. Ale Tomáš Jeřábek (herec, který s Měcháčkem účinkoval v populárních reklamách s bankéři – pozn. red.) mi řekl, že jestli to udělám, tak na mě hned spáchá atentát. Takže to ještě chvíli potrvá,“ vtipkuje.

Kariéra lobbisty, jako byl Lachman, by mu prý také šla dobře. „Já jsem šikovnej, ale asi se mi to nechce dělat. Nejsem lobbista. Být lobbistou tedy není nic špatného, ale musí to mít pravidla. A je rozdíl mezi lobbistou a někým, kdo vyřizuje špinavou práci pro naše politiky,“ říká Měcháček a přiznává, že díky z natáčení seriálu Sedm schodů k moci je nyní výrazně méně stydlivý.

„Respektive – méně mi vadí se kdekoli svléknout. To si z toho odnáším. A nějaké peníze a spoustu krásných zážitků. Divákům přeji hezký zážitek s troškou toho pohledu dovnitř na to, jak se opravdu dělá politika,“ dodává.