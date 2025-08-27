„Já to mám doma perfektní. Dávno jsem pochopil, že žena je z jiný planety. A děti jsou imigranti. Přijdou, vezmou ti práci, ženským hlavně. Přivedou další a nakonec ti všechno vezmou. Všechno, co máš, bude jejich,“ říká Měcháček, který má se současnou partnerkou šestiletého syna Mikuláše a pětiletou dceru Matildu.
Z předchozího vztahu má ještě dvaadvacetiletého syna Nikitu. „Ten nedělá nic. Je mu 22, co by dělal? Myslel sis, že bude studovat, nebo co? Zkoušel to, nevyšlo to. Zkusil herectví, zjistil, že to není pro něj, protože tam musíš chodit. Myslím si, že je spíš výtvarník. Je výtvarně nadaný. Sprejuje zdi,“ říká Měcháček.
„Pak mám Mikuláše, tomu je šest. Ten má talent všechno prožívat. Zadřela se mu tříska, tak jsme jeli na pohotovost. A ne, nejsem splašený rodič. Byla obrovská, nedokázal jsem ji vyndat a to se s tím nepářu. Doktorka mu dala umrtvovací injekci, nato Mikuláš začal řvát: Proklínám vás! Shořte v pekle,“ pobavil historkou se synem herec, který má za to, že to jeho syn má z televize, na kterou ovšem kouká jen u babičky. „U nás se na televizi nekouká,“ říká Měcháček.
Děti ho stojí nervy i peníze. Kromě nich ale investuje především do automobilů. „Mám několik aut. Jedním jezdí žena. Koupil jsem takové to velké auto, dodávku. Už nikdy nebudu hrát kufrový tetris. Dřív mě štvalo, jak se dlouho otvírá, dneska si počkám, protože zase ušetřím čas, kdy jsem to musel do kufru skládat,“ popisuje.
Baví mě bavit lidi. Herce učím blbnout, nehrát a hrát si, říká Měcháček
„Pak má jedno auto máma, pak mám dvě motorky a pak mám veterána. Když jsem měl krizi středního věku, koupil jsem si starý Porsche. Koupil jsem ho fakt za málo, abych do něj pak mohl hodně dát,“ prásknul Měcháček.
Nejvíc peněz ale spolkne jeho nemovitost. „Mám chalupu. Já mám zemědělský stavení. 300m podlahová plocha, aby se mohli sjíždět kamarádi, abych mohl dělat divadelní víkendové workshopy nebo jóga víkend se šitím. Máme 8 šicích strojů,“ prozradil.
„Udělal jsem si tam 80m malý byteček a můj sen byl mít vyhřívanou kamennou podlahu. Moje paní vybrala nádhernou dlažbu, která vypadá skoro jako kameny. Neudělal jsem si rešerši a myslel jsem si, že ta cena, kterou mi moje žena řekla, je standardní cena za dlažbu. Tak není. Dva a půl tisíce za metr čtvereční. Té podlaze říkám Srí Lanka na měsíc první třídou,“ dodal Tomáš Měcháček.