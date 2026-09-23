Tomáš Matonoha: AZ kvíz je pro mě Aleš Zbořil a StarDance zase Marek s Terezou

Jak intenzivní jsou prozatím vaše tréninky?
Tomáš Matonoha: Jak intenzivní? Já jsem se dozvěděl jedno nej. Že jich s Lenkou máme nejvíc, takže v tom na kvantum vedeme.
Lenka Nora Návorková: A odkud jsi se to dozvěděl?
Tomáš Matonoha: Tak nějak mi to tam kdosi řekl.
Lenka Nora Návorková: Tabulka a rozpis tréninku ti to řekl, jo?
Tomáš Matonoha: Rozpis tréninku. No a jak to jde teda? Já... takhle, to ví Lenka.
Lenka Nora Návorková: To je jednoduchý, prostě musí makat. (smích)
Jak zjistit limity člověka?
Lenka Nora Návorková: Musíme zkoušet. Tom je naštěstí tvárný a řekla bych, že neodmlouvá a hodně se snaží. Takže limity se zvětšují, rozsahy taky a snad to půjde.
Tomáš Matonoha: Já jsem Lence pustil jedno starší video z jiného pořadu, kde se taky jako hýbu a tančím, což ji inspirovalo k tomu, co jsem pochopil, že zjistila...
Lenka Nora Návorková: Hodně mě překvapil tam na tom videu.
Tomáš Matonoha: ...jsem ji překvapil, tak jde do mě. Dává mi, jak se říká, naložit. Ale ve smyslu, že ke mně přistupuje, že mi možná asi věří víc, než já sám sobě. Co jsem všechno schopen ze sebe v těch tancích dostat. Víte co, máte latinu a tančíte ji se čtyřnásobnou mistryní republiky, tak musíte se co nejvíc dorovnat. Protože ona se k vám vždycky dorovná, kdykoli bude chtít. Ale vy musíte jít co nejdál, což je v tom pro mě strašně dobrá motivace.
Jaké jsou doma konzultace a zatím motivace od Lucie Benešové?
Tomáš Matonoha: Doma o tom vůbec nemluvím. Neříkám skoro nic a oni se 10. října přijdou podívat. To je můj přístup k tomu. Jediný, s kým to konzultuju, je moje snacha, která je profesionální tanečnice. Ta tomu rozumí, ještě nebyla na tréninku, ale přijde. Ona má dvě maličkatý děti, takže není jaksi flexibilní. Ale jinak domů jenom tak přijdu, občas tam jako ležím na gauči, bolí mě nohy, ale to je tak všechno. Oni doma vědí, co já dělám nebo nedělám.
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Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance
Že tancujete a bolí to.
Tomáš Matonoha: Jsem teď maximálně na chalupě, odpočívám, máme tam malý bazén. Je hrozně příjemné si vždycky po tréninku zaplavat, dát si saunu. Ale já moc věci ohledně StarDance kolem sebe nešířím. Možná už si tedy i matka všimla, že jsem něco sundal ve tváři. A to jsem ještě nezačal jíst nějakou extra stravu. Jím normálně, jenom denně tančím. (smích)
Po dvaceti letech skončí moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková. Co na to říkáte? Máte čest být s nimi během jejich posledního ročníku.
Lenka Nora Návorková: Skoro mě to až dojalo. Mně to bylo líto a jsem ráda, že zrovna tu jejich poslední řadu tam můžeme být s Tomášem. Bude to v něčem rozhodně jedinečné.
Tomáš Matonoha: Jsem strašně rád, že jsem je ještě stihnul. Jako je pro mě brněnský AZ kvíz Aleš Zbořil, tak mi Marek a Tereza patří ke StarDance. Byl jsem překvapený, že jsou ve všech světových sériích služebně nejstarší moderátoři. Je to anglický pořad a to jsou starý konzervativci, drží se toho: „když něco funguje, tak to neměň.“ To tak mají rádi. Myslím si, že Marek a Tereza jsou jedním z pilířů kvality, kterou ten pořad těch dvacet let má. Svým stylem a způsobem nonšalantnosti, elegance a něčeho, čeho je málo a já tomu říkám inteligentní humor.
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14. září 2026