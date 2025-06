„Manželka je ortodoxní chalupářka. Já jsem chalupář, jak se mi chce. Hodně tam chodím odpočívat. A díky ženě je uklizeno a posekáno. Já tam jezdím relaxovat, mám tam síť, krb, křeslo,“ popsal Matonoha.

S manželkou se tam ale příliš nepotkávají. „Já tam jezdím sám. Jinak bych si neodpočinul. To je výhoda rodin, které mají dvě chalupy,“ říká herec.

„Když jsem se seznámil s mou ženou, tak točila s paní Janžurovou a byla nadšená, že paní Janžurová má tři chalupy. A teď to chápu, že chce být jako Iva Janžurová. Je výhoda, když tam člověk jede sám. Jak odrostly děti, tak po 20 letech mám dny v týdnu, kdy jsem sám doma. To jsem 20 let nezažil,“ pochvaluje si Matonoha.

S manželkou se příliš neshodnou na úklidu. „Absurdní věc z manželství – jsem na chalupě sám, mám telefon s manželkou, jsem tam s vínem. Říkám – přijedu až ráno a ona říká – je tam uklizeno? Ony musí mít uklizeno, i když tam nejsou! Říkám – jo, v pohodě. Občas řeknu, ne, je tu bordel a ona – tak to ukliď,“ popisuje.

„Mám teorii, jak rozeznat, jaký je rozdíl v pořádku mezi mužem a ženou. Já uklízím proto, aby nebyl bordel, a žena, aby byl pořádek. Je to osvobozující názor – když najednou chvilinku po úklidu je nepořádek, to nevadí, mně zajímá až ten bordel. A mezifáze drobného nepořádku, to mě nestresuje. Ale naopak, jim vadí už drobečky,“ dodává Matonoha, který se po deseti letech vrátil k divadlu a rovnou do muzikálu.

Tomáš Matonoha se v Divadle Broadway v muzikálu Lotrando a Zubejda představil v roli Drnce. Foto ze zkoušek před premiérou (17. února 2025)

„V poslední třetině jsem se dal na disciplínu, kterou jsem nedělal - muzikálové herectví. Dal jsem si pauzu v divadle deset let. Ta skončila, vrhl jsem se teď na prkna a musím tančit. Když jsem ten tanec měl na škole, byl jsem vyhozen z Janáčkovy akademie právě z tance. Tehdy mě vyhodila manželka Radka Balaše a s ním teď po třiceti letech dělám muzikál,“ prozradil Matonoha.

„Učíte se text, kroky a poprvé v životě jsem si musel udělat individuální zkoušku, že jsem si psal, kdy se mám nadechnout, abych to vydržel. Kde dát pauzu – zvolnit. Já hraju, zpívám, tančím a píchá mě u srdce,“ dodal herec.