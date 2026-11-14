|
Skončím u specialisty na záda, nebo na psychiatrii, hodnotí Matonoha StarDance
„Strašně děkuji osudu, že jsem se tu ocitnul. Pozdě jsem objevil tak krásný svět tance. Strašně děkuji Lence, že mě sem dovedla. Ještě nikdy jsem nepotkal nikoho, kdo by tak miloval svou práci. Je mi obrovskou inspirací,“ řekl Matonoha.
„Pro kategorii padesátníků, kteří pořád hledají, jak zastavit ten čas, mám jedno doporučení, a to je tanec! To byste nevěřili, co to dělá s tělem. A tango je hrozně dobrá věc na utužování vztahů a ještě lepší věc na navazování vztahů,“ dodal herec.
Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec zatančili tango na hit skupiny Eurythmics Sweet Dreams. „Já tě nemohl poznat,“ reagoval Richard Genzer na nezvyklý účes a líčení herečky. Její tango pochválil stejně jako Zdeněk Chlopčík.
„Mám pocit, že dnes už to začíná jít lepší cestou. Jistější, lepší. Bohužel se staly dvě, tři krokové chybičky,“ řekla Tatiana Drexler a Sara Prachař Sandeva uznala, že má pravdu.
„Každý tanec má část, která je o herectví, a to je tvá silná stránka. Bylo by super, kdybys myslela primárně na tuto svou silnou stránku, protože se ti to promítá do celého těla,“ doporučila Jana Burkiewiczová.
Hodnocení poroty: 30 bodů.
Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová tančili ostrou čaču na diskotékovou píseň Té, co snídá od Jiřího Korna. „Taková dýza, na které jsem vždycky chtěl být, ale v té době jsem ještě nežil,“ řekl o tanci Pšenička.
„To byl adrenalin. Když jste začali disco, tak jsem si říkal, že to je pecka, ale když přišla klasická čača, tak tvůj výraz šel úplně pryč,“ řekl Zdeněk Chlopčík.
„Dokonalé to opravdu nebylo. To nebyl tvůj šálek čaje,“ přitakal mu Richard Genzer a porota se shodla, že jim vadila hlavně pokrčená kolena.
Hodnocení poroty: 27 bodů
Marta Jandová s Martinem Prágrem si vybrali píseň Another Day In Paradise od Phila Collinse, zatančili rumbu a konečně došlo i na zvedačku. „Dnes jsme vyhráli proti tanci. To bylo tak krásné. Všechno to bylo tak jisté, že mi to udělalo radost,“ řekla Tatiana Drexler.
„Ty jsi něco, čemu já říkám chytrý tanečník. Ten si vezme připomínku, zapracuje ji a ona tam zůstane. Na tu zvedačku ses vyhoupla jako nic a Martin to měl za odměnu,“ pochválila zpěvačku Jana Burkiewiczová.
Padla i první desítka večera, kterou páru udělil Zdeněk Chlopčík.
Hodnocení poroty: 36 bodů
Vojtěch Dyk a Catharina Málek tančili čaču na píseň Video Killed The Radio Star. „Já jsem se pobavila a mám velmi ráda, když se dostane do tance humor. Čača nesmírně sedí ženám, ale málo mužům. Nicméně mě baví ta vaše partneřina,“ uvedla Jana Burkiewiczová.
„Ty jsi tak šikovný člověk, že si vyžehlíš košili rukou, kam sedneš, tam rostou macešky, ale u tohoto tance mě to zezačátku chytlo, ale pak mě to pustilo. Jako divadelní číslo skvělé, ale malinko více čača by tam měla být,“ řekl Richard Genzer.
Hodnocení poroty: 31 bodů
Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková si pro své tango vybrali hit The Final Countdown od skupiny Europe. „Chválím vás za to množství komplikovaných kroků. Je to velmi těžká choreografie. Ale přemýšlím, jestli je ještě možné narovnat ta záda. Já vím, že je to těžké, že od určitého věku to asi nejde. Ale kroky jsou dobré a ten pohled nás tahá přes celý tanec,“ zhodnotila herce Tatiana Drexler.
„Mně se zdá, že to držení se pořád lepší. Rytmicky dobré a dnes jsem poprvé viděl změnu ve výrazu,“ pochválil Matonohu Chlopčík.
Hodnocení poroty: 26 bodů
Luciana Tomášová s Robinem Ondráčkem zvolili píseň Can You Feel It od bratrů Jacksonových a tančili čaču. „Čača to byla velice vydařená. Ukázala jsi velice rychlé nohy, ostrost. V kytarové pasáži bylo vidět, že si to užíváš. Škoda, že jsi s takovým nadšením netančila celý tanec,“ řekl Zdeněk Chlopčík.
„Já jsem se nechala úplně unést. Byly to osmdesátky se vším všudy. Vy jste naprosto vyrovnaný pár. Je úplně jedno, kdo je tanečník a kdo herečka,“ řekla Jana Burkiewiczová.
Chválu sklidil pár i od Tatiany Drexler a podle Richarda Genzera to byl dokonce nejlepší tanec večera. Padly dvě desítky a pár získal nejvíc bodů.
Hodnocení poroty: 38 bodů
Do finálního bodování se promítly i body z minulého týdne, kdy se nevyřazovalo a také výsledek souboje týmů, v němž tanečníci předvedli tanec na píseň Michaela Jacksona Bad.
Každý člen vítězného týmu dostal tři body, což nakonec pomohlo Martě Jandové a Lucianě Tomášové, aby sdílely první místo žebříčku.
Kvíz: Vítězové, poroty, taneční páry. Jak dobře znáte StarDance?