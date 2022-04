Je šok vidět sebe otevírat pusu a slyšet jiný hlas, říká Tomáš Maštalír

Uvidíme vás i novém filmu Známí neznámí. Budete prý zpívat. Co vás k tomu přimělo, jaké donucovací prostředky?

Tím, že je to československá produkce, československá verze, tak jsem na Slovensku nazpíval písničku k tomuto filmu. V Čechách ji ovšem zpívá Martin Hofmann, takže jsme si to podělili.

Jak se tváříte na to, když vás nadabují do češtiny?

Nevím. Tak to je asi otázka na producenty. Co já s tím nadělám? Já jsem to ještě neviděl v české verzi.

V minulosti, kdy jste se třeba slyšel v českém jazyce, tak jste si řekl, že se trefili a sedí to?

To vám nikdy nesedí, když vidíte sebe otevírat pusu a slyšíte jiný hlas. Je to vždy jiné. Na začátku je to dokonce i šok. Ale jsou nějaké produkční záměry a nějaké zákonitosti trhu. Teď hraji v Česku a hraji v češtině. Ale tohle jsem hrál původně ve slovenštině.

Proč je podle vás nyní fenoménem ve filmech vyobrazovat složitosti partnerských vztahů? Myslíte si, že vztahy degenerují dnešní dobou seznamovacích aplikací nebo sociálních sítí?

Sociální sítě nás poznamenávají vůbec jako takové. Díky některým nám lidstvo hloupne. Já nemám žádné, Facebook ani Instagram. Stále tomu odolávám. A co se týče vztahů? Psát si je trošku jiné, než si to říkat z očí do očí. V něčem to možná lidem pomáhá, dodává jim to odvahu. Ten elektronický svět možná lidem dodává odvahu vyjadřovat svoje city jinak nebo otevřeněji, než by to dělali osobně, jako se to dělalo kdysi, když podobné věci neexistovaly.

Jak vás tedy oslovují fanoušci? Jak se k vám dostává láskyplná pošta, bonbóny a psaníčko se vzkazem Miluji vás?

Ale to ne. Něco do divadla někdy na děkovačku přijde, ale tak asi to patří k tomu.

Myslíte si, že i díky tomu, že nemáte sociální sítě, jste ten typ herce, co stojí nohama na zemi a nepřerostla ho vlastní sláva?

Nevím, zda to s tím má něco společného. Já jsem se jen rozhodl to nemít, protože nejsem nějaký sdílný člověk a nemám potřebu se všude fotit a ukazovat lidem, co jsem snídal, kde jsem byl, co jsem si oblékl a tak. Ale já netvrdím, že je to zlé. Pro lidi, co to dělají dobře, je to svobodná volba. Tak jako moje, že to nepoužívám.

Přitom byste byl vcelku ideální typ na větší reklamní kampaně. Ale chápu, že vám je proti srsti nabízet nějakou svíčku, nebo se s něčím pateticky fotit.

Já vůbec nevím, co se tam na sítích vlastně řeší, takže to nemůžu posoudit. Ani to nechci hodnotit.

Jak plánujete letošní léto? Budete natáčet nebo hodláte dovolenkovat?

Pracovně. (smích) Moje léto je pracovní, už teď to vidím. Mám naplánované nějaké projekty a snad si dokážu urvat i dovolenou.

Co vás motivuje k tomu, abyste dokázal vypnout? Co je vaším hnacím motorem, protože povolání herce je hrozně náročné fyzicky i psychicky.

Podle možností. Když nemáte možnost někam odjet a vypnout od práce, tak samozřejmě ventil hledáte všude možně. Někdy to je pro mě dokonce i kino. Hodně cestuji autem, řízení mám velmi rád. Vlastně mám rád i dlouhé cesty, při nich si dokážu vyvětrat hlavu. A říkám, závisí to na tom, jaká je situace. Po ventilu, anebo po nějakém odreagování sáhnete podle možností, jaké právě máte. Takže je to různé.

Když hodně cestujete, máte v garáži nějakého miláčka, kterého si opečováváte? Nebo máte auto vyloženě jedno a funkční?

Jedno a funkční. (smích) Co možná nejuniverzálnější. Ale jsem „autoholik“, to ano.